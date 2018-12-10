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ОНФ: половина липецких врачей получали указание навязывать платные услуги

18 2240
#опрос
ОНФ: половина липецких врачей получали указание навязывать платные услуги

Общественники подвели итоги анонимного опроса медиков.

Четверть опрошенных врачей государственных клиник получали от руководства указания навязывать платные услуги. К такому выводу пришли в ОНФ после опроса медиков. В исследовании приняло участие 4 тысячи медработников, в том числе 3,5 тысяч врачей из 85 регионов.



На вопрос «Сталкивались ли вы с неформальными директивами руководства вашей медицинской организации о развитии и приоритете коммерческих медицинских услуг в 2018 году?» утвердительно ответили 24,5% медиков. Как указывает ОНФ, в 2018 году половина липецких врачей получали от своего начальства указание называть пациентам платные услуги. Аналогичную тенденцию выявили данные опроса в Мурманской и Вологодской областях, но там платную медицину «внедряли» порядка 40% опрошенные медиков.

Кроме того, медики по-прежнему обращают внимание на несоблюдение сроков ожидания проведения диагностических исследований в медорганизациях их регионов, которые утверждены программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам помощи.
18 2240
#опрос

Комментарии (19)

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МИНЗДРАВ

31 секунду назад
Выполняет план сша по уничтожению населения Руси.
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Начинающий статист

1 минуту назад
Не совсем верно представлен результат опроса. Правильнее так: "В Мурманске и Вологде в навязывании платных услуг не признались 60% врачей, в Липецке - 75,5%".
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Да уж

3 минуты назад
Сегодня пришли в стамотологическую поликлинику на соколе с острой зубной болью у ребенка,в регистратуре сказали что талонов нет приходите в четверг, то есть до четверга живите как хотите,врач хирург сказал что у него всё занято,ну а за 500 рублей он нашёл время что бы удалить зуб и не надо ждать четверга. Вот такая у нас мидицина в частности для наших детей.
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Коммунист

16 минут назад
В капиталистической стране и власть капиталистическая. А при капитализме главное что? Правильно-прибыль...Так чему вы удивляетесь?
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гостья

18 минут назад
Липчанка, а особенно практикуют в областной больнице,это вообще позор, и так врачей нет узких специальностей, так они потом еще и пенсионеров на платное раскручивают...
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Житель48

24 минуты назад
аналитик, половина врачей из гос клиник работает в платных! Куда смотрит министерство здравоохранения, департамент здравоохранения!.. Всё везде куплено!!!
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123 таксист

26 минут назад
скоро едрисню опрокинут санкции они потихоньку точат гниль
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Житель48

26 минут назад
Постоянно навязывают платные услуги! И в поликлиниках по месту жительства, и в женских консультация, и даже ведомственной поликлинике... Везде ответ один - у нас этот анализ или процедура не делается или же огромная очередь по записи
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товарищ

29 минут назад
Так же и навязали учителям платные услуги. А денежки в карман. Так сделано в 64 школе. Дети мне говорят дай,дай,дай. А я и даю. Там воруют красиво, по настоящему , и прикрывают их прокуроры , т.к. там их дети учатся.. Хоть когда нибудь эти поборы закончатся, сил больше нет смотреть на эту вакханалию. Да и учителей жалко. Затюкали их вот и бегут в другие школы- где нормальные директора , а нам что делать ,тоже за ними бежать
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Липчанка

31 минуту назад
Это было понятно и видно невооруженным взглядом! И кому навязывали? Тем у кого едва на аспирин денег наберется ! К ответу тех кто заставлял их это делать!
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