ОНФ: половина липецких врачей получали указание навязывать платные услуги

Общественники подвели итоги анонимного опроса медиков.

Четверть опрошенных врачей государственных клиник получали от руководства указания навязывать платные услуги. К такому выводу пришли в ОНФ после опроса медиков. В исследовании приняло участие 4 тысячи медработников, в том числе 3,5 тысяч врачей из 85 регионов.На вопрос «Сталкивались ли вы с неформальными директивами руководства вашей медицинской организации о развитии и приоритете коммерческих медицинских услуг в 2018 году?» утвердительно ответили 24,5% медиков. Как указывает ОНФ, в 2018 году половина липецких врачей получали от своего начальства указание называть пациентам платные услуги. Аналогичную тенденцию выявили данные опроса в Мурманской и Вологодской областях, но там платную медицину «внедряли» порядка 40% опрошенные медиков.Кроме того, медики по-прежнему обращают внимание на несоблюдение сроков ожидания проведения диагностических исследований в медорганизациях их регионов, которые утверждены программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам помощи.