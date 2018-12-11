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Липецкая область гордится своими яйцами

17 891
#Цены #Росстат #статистика
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Липецкая область гордится своими яйцами

А также испытывает гордость по поводу самых низких цен в ЦФО еще на 4 вида продуктов и за уровень цен в целом.

В декабре, как и в начале каждого месяца, Росстат публикует данные об уровне цен на так называемые социально значимые продукты питания, в число которых входят 24 самых необходимых продуктов.

Администрация Липецкой области не раз указывала, как на предмет особой гордости, что цены на многие продукты в нашем регионе являются одними из самых низких в ЦФО и России в целом.

Свежие данные по ценам за ноябрь опубликовало областное управление потребительского рынка и ценовой политики. Согласно отчету, в Липецкой области сложились самые низкие цены на 5 наименований продуктов: баранину (кроме бескостного мяса) - 323 рубля за килограмм (в ЦФО в среднем - 436 руб.); мороженную рыбу - 104 руб. (в ЦФО - 166 руб.); куриные яйца - 51 руб. (62 руб.); ржаной хлеб - 29 руб. (43 руб.) и белокочанную капусту - 20 руб. (24 руб.).

Еще по 8 наименованиям продуктов Липецкая области занимает 2-3-и места по уровню низких цен; по 4-м наименованиям - 4-е место.

Дороже липчанам обходятся картофель (8-е место) и молоко (9-е место), но и здесь, если верить официальным данным, цены в нашем регионе ниже, чем в среднем в Центральном федеральном округе: соответственно 17 руб. за килограмм и 48 руб. за литр против 20 и 53 руб. в ЦФО.

В ноябре по стоимости потребительской корзины заняла 2 место в ЦФО и 4 место среди 85 субъектов РФ. Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в Липецкой области составила 3243,1 руб.,  что ниже чем в  среднем по ЦФО на  784,52 руб., по Российской Федерации – на  640,39  руб. Правда, и у нас минимальный набор продуктов за месяц подорожал на 61 рубль. 

Фото www.youtube.com


17 891
#Цены #Росстат #статистика
2

Комментарии (17)

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Глория

3 минуты назад
В Магните яйца 83 руб
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Юрок Алтушок.

12 минут назад
Интересно а что испытывает Липецка область от того, что у нас люди умирают от рака пачками.
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777

31 минуту назад
В Январе дорожают корма в в Феврале Яйца могут взлететь до 60 руб!
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Супер!

33 минуты назад
Какое правильное название статьи,дальше можно не читать.Респект автору!
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О.П.Королев

40 минут назад
- А ты спроси со своих яиц. Они дадут тебе ответ! - заявил Королев. И добавил: - Я вполне серьезно тебе ответил.
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Липчанин1

43 минуты назад
Хорошее название статьи!
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русское милосердие.это было вчера

43 минуты назад
А вы говорите, Москва — злой городишко. Сейчас на кассе в магазине люди чуть не побили друг друга за возможность оплатить * , который потерял деньги по дороге и разрыдался возле кассирши. «Это, — говорит, — наша последняя тыща рублей была. Бабка отправила меня с ней в магазин, а я ее обронил, видимо, где-то!» А там из покупок — ерунда всякая. Хлеб, молоко, лук-морковка, кусок сыра, пачка масла и сосиски. «Не реви, дед, — говорю, — давайте я все оплачу. У меня у самой труба до зарплаты, но должно хватить, по идее!» И тут мужик, стоящий позади меня в очереди, говорит: «Нет уж, давайте я! У меня не труба, я вот премию получил, могу шиковать!» А сзади люди тоже оживились: «Давайте все скинемся, что ли, по чуть-чуть!»
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Калдырь

47 минут назад
Город 48 тоже очень гордится полуглупыми корреспондентами с яйцами.
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Это треш

50 минут назад
Это полный треш назвать статью "гордится своими яйцами".Редактор с купленным дипломом и неуч по русскому языку!
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Горожанин

53 минуты назад
Яйца за 51 руб. Вы обалдели? По 72 в ПОКУПАЙКЕ!!!
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