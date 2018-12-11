Липецкая область гордится своими яйцами

А также испытывает гордость по поводу самых низких цен в ЦФО еще на 4 вида продуктов и за уровень цен в целом.

В декабре, как и в начале каждого месяца, Росстат публикует данные об уровне цен на так называемые социально значимые продукты питания, в число которых входят 24 самых необходимых продуктов.

Администрация Липецкой области не раз указывала, как на предмет особой гордости, что цены на многие продукты в нашем регионе являются одними из самых низких в ЦФО и России в целом.

Свежие данные по ценам за ноябрь опубликовало областное управление потребительского рынка и ценовой политики. Согласно отчету, в Липецкой области сложились самые низкие цены на 5 наименований продуктов: баранину (кроме бескостного мяса) - 323 рубля за килограмм (в ЦФО в среднем - 436 руб.); мороженную рыбу - 104 руб. (в ЦФО - 166 руб.); куриные яйца - 51 руб. (62 руб.); ржаной хлеб - 29 руб. (43 руб.) и белокочанную капусту - 20 руб. (24 руб.).

Еще по 8 наименованиям продуктов Липецкая области занимает 2-3-и места по уровню низких цен; по 4-м наименованиям - 4-е место.

Дороже липчанам обходятся картофель (8-е место) и молоко (9-е место), но и здесь, если верить официальным данным, цены в нашем регионе ниже, чем в среднем в Центральном федеральном округе: соответственно 17 руб. за килограмм и 48 руб. за литр против 20 и 53 руб. в ЦФО.



В ноябре по стоимости потребительской корзины заняла 2 место в ЦФО и 4 место среди 85 субъектов РФ. Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в Липецкой области составила 3243,1 руб., что ниже чем в среднем по ЦФО на 784,52 руб., по Российской Федерации – на 640,39 руб. Правда, и у нас минимальный набор продуктов за месяц подорожал на 61 рубль.

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