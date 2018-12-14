Таких футболистов «Металлурга» вы еще не видели! (ФОТО)

Часть своего отпуска липецкая команда посвятила необычной фотосессии в стиле «боди-арт».

Игроки липецкого «Металлурга» позволили разрисовать себя сгущенкой и пищевыми красителями, а затем устроили фотосессию.







Таких футболистов еще никто не видел не только в Липецке, но и возможно в России. Для боди-арта использовались красно-черные цвета, традиционные для липецкого клуба.







В причудливом узоре на спине отчетливо видна надпить «Металлург».

- Боди-арт - это искусство, а искусство не может оставить равнодушным современного человека, рассказали в клубе, - Поэтому спортсмены, привыкшие к суровым испытаниям на поле, с интересом приняли участие в акции, отнеслись к нему, как к забавному приключению.

К слову, фотосессия длилась... почти целый день. На разрисовывание одного игрока порой уходило больше часа. Каждому спортсмену подбирался свой оригинальный образ. Так на груди вратаря Никиты Зеленова изобразили кирпичную кладку, подчеркнув, что голкипер - это стена.







Узоры наносила и придумывала образы на ходу победитель международных фестивалей боди-арта Елена Пусенкова. А фотографировал профессиональный мастер камеры Сергей Володин.







В конце года клуб планирует выпустить настенный календарь, собрав снимки этой оригинальной фотосессии.







А презентуют фото в ближайшую среду, 19 декабря в Центре изобразительных искусств на улице Космонавтов, 98. В 18.00 здесь состоится открытие выставки «Искусство и спорт», на которой представят снимки и пригласят для живого общения футболистов, ставших ненадолго моделями. Вход на открытие, как и на саму выставку, свободный.









Использованы рабочие кадры съемок Сергея Володина.