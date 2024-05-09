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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: будет страшно, стриптиз, какие профессии выбирают циничные карьеристы

Всё про наступивший четверг.

За тридцать

В конце весны столбик термометра наконец-то преодолеет тридцатиградусную отметку. Сегодня дням будет 29-31 градус, переменная облачность и без осадков.

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Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:
- ул. Звездная, 1;
- ул. Космонавтов, 35/1, 37, 37/2, 37/3, 37/4, 37а, 37б, 37к2, 39, стр. 39/1;
- ул. П. Смородина, 15;
- пр-т 60 лет СССР, 20б.

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Отключение света

С 09:00 до 17:00 обесточат дома:

- ул. Ангарская, 31;
- ул. Баумана, 296;
- ул. Демократическая;
- ул. Жактовская, 1а, 12, 25, 26а, 38;
- ул. Игнатьева Ф.С., 32, 33;
- ул. Каменный Лог д. 38, 53;
- ул. Минская, 49а;
- ул. Ново-Весовая;
- ул. Паровозная, 11а;
- ул. Поселковая, 1а, 2а, 30в, 33, 4, 47а;
- ул. Производственная;
- ул. Прудная, 1;
- ул. Римского-Корсакова;
- ул. Рудничная, 17, 21, 25;
- ул. Ударников;

- Садоводчество «Ударник».

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Пробки

Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.


К юбилею композитора

В липецком Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) в 19:00 состоится концерт симфонического оркестра (12+).

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Он будет посвящён юбилею композитора Исаака Дунаевского, в этом году исполняется 125 лет со дня его рождения. Знаменитые песни маэстро исполнят солисты Дома музыки.

Виртуальный зал

В другом зале Дома музыки в 19:00 состоится прямая трансляция из Московской филармонии (12+). С помощью профессиональной звуковой аппаратурына большом экране вы погрузитесь в мир волшебных мелодий, которые исполнят Альбина Шагимуратова (сопрано) и Зарина Шиманская (фортепиано).

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В программе произведения Ф.Листа, С.Рахманинова, П.Чайковского, М.Глинки, в том числе романсы «Я помню чудное мгновенье», «Люблю тебя, милая роза», «Прощание с Санкт-Петербургом».

«Мужской стриптиз»

В липецком драматическом театре в (пл. Константиновой, 3) в 18:30 покажут полюбившийся публике комедийный спектакль «Мужской стриптиз» (18+) по пьесе липецкого автора Б. Бужора (Медведева).

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Пятеро сталеваров теряют работу и чтобы хоть как-то прожить, решают открыть собственное стрип-шоу.

Страшилки

Культурное пространство «Прачечная» (пл. Заводская, 9 к2) приглашает в 19:00 на спектакль «Страшилки у костра» (12+).

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Здесь и ввесрху фото vk.com/vprachechnuyu

Очередное произведение Театра Под Деревом. История, в основе которой народная несказочная проза, записанная в разное время в разных областях России: преданья, легенды и предания о лешем, домовом, водяном, овиннике, русалках… Будет ну очень страшно!

Цикл лекций

В Липецком областном краеведческом музее (ул. Ленина, 25) стартует цикл лекций по истории мозаики и прикладного искусства «Секреты художественных технологий». Сегодня в 18:00 состоится первая лекция «Мозаика античного мира» (12+).

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Владимир Зеленев

Участники узнают о происхождении мозаики, её роли в культуре различных цивилизаций, а также о ключевых этапах эволюции этого искусства — от античных времен до наших дней. Автор курса — Владимир Зеленев, признанный художник, член Союза дизайнеров России и Международной ассоциации искусствоведов.

Вход свободный.

Кто в начальники крайний?

24% липчан хотели бы возглавить компанию, в которой работают, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob.

Мужчины значительно амбициознее, чем женщины: о должности гендиректора мечтают 30% представителей и лишь 18% работающих горожанок. Стремление к руководящей позиции сильнее у сотрудников с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц - 32%, тогда как среди тех, чей доход меньше, — только 19%.

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Чаще всего мечтают дослужиться до высших постов в компании менеджеры по логистике (37%), специалисты по клиентскому обслуживанию (34%) и продажам (32%). Менее всего стремятся к этой руководящей должности бухгалтеры (13%), психологи (10%), а также фармацевты и секретари (по 8%).

Кинопремьеры

По четвергам по традиции обновляется репертуар в кинотеатрах и выходят новые фильмы

«сНежный человек». Россия, 2025. Семейное фэнтези. Режиссёр Олег Асадулин (6+).

Мальчик знакомится с йети и спасает безобидного лохматого друга от злодеев.

В ролях: Владимир Стеклов, Катерина Шпица, Стапан девонин.


«Быстрее ветра». Франция, 2025. Спортивная драма. Режиссёр Морган С. Далибер (16+).

Девушка-автогонщица стремится к чемпионству в «Формуле-1», но вынуждена противостоять своему возлюбленному

В ролях: Паола Локателли, Элбан Ленуар, Кристьяно Геррейро.


«Последнее завтра». США, 2025. Драма. Режиссёр Трей Эдвард Шульц (16+).

Страдающий бессонницей музыкант встречает на концерте таинственную незнакомку. Это погружает его в опасный водоворот событий, стирающий грань между реальностью и ночным кошмаром.

В ролях: Дженна Ортега, Барри Кеоган, Райли Клио.


Дорогие липчане! В разгар рабочей недели важные новости идут одна за другой. Жителям нашего региона удобнее всего читать свежую информацию на GOROD48. Прочёсывать весь Интернет в поисках нужной информации давно не нужно: все самое главное, интересное и полезное собрано на нашем сайте, который неспроста называют электронным именем Липецка. Мы работаем 24/7 и ждём вас на наших страницах снова и снова.
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Комментарии (1)

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САИ
42 минуты назад
Заголовок в разделе: "кто в начальники крайний", я бы предложил немного переиначить : " Кто в "эффективные" менеджиры крайний"!
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