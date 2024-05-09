Сегодня в Липецке: будет страшно, стриптиз, какие профессии выбирают циничные карьеристы

Всё про наступивший четверг.

В конце весны столбик термометра наконец-то преодолеет тридцатиградусную отметку. Сегодня дням будет 29-31 градус, переменная облачность и без осадков.















- пр-т 60 лет СССР, 20б.















- Садоводчество «Ударник».



















В липецком Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) в 19:00 состоится концерт симфонического оркестра (12+).









В другом зале Дома музыки в 19:00 состоится прямая трансляция из Московской филармонии (12+). С помощью профессиональной звуковой аппаратурына большом экране вы погрузитесь в мир волшебных мелодий, которые исполнят Альбина Шагимуратова (сопрано) и Зарина Шиманская (фортепиано).









В программе произведения Ф.Листа, С.Рахманинова, П.Чайковского, М.Глинки, в том числе романсы «Я помню чудное мгновенье», «Люблю тебя, милая роза», «Прощание с Санкт-Петербургом».





«Мужской стриптиз»





В липецком драматическом театре в (пл. Константиновой, 3) в 18:30 покажут полюбившийся публике комедийный спектакль «Мужской стриптиз» (18+) по пьесе липецкого автора Б. Бужора (Медведева).















Культурное пространство «Прачечная» (пл. Заводская, 9 к2) приглашает в 19:00 на спектакль «Страшилки у костра» (12+).













Здесь и ввесрху фото vk.com/vprachechnuyu

Очередное произведение Театра Под Деревом. История, в основе которой народная несказочная проза, записанная в разное время в разных областях России: преданья, легенды и предания о лешем, домовом, водяном, овиннике, русалках… Будет ну очень страшно!







Цикл лекций





В Липецком областном краеведческом музее (ул. Ленина, 25) стартует цикл лекций по истории мозаики и прикладного искусства «Секреты художественных технологий». Сегодня в 18:00 состоится первая лекция «Мозаика античного мира» (12+).











Владимир Зеленев









Вход свободный.



Кто в начальники крайний?





Мужчины значительно амбициознее, чем женщины: о должности гендиректора мечтают 30% представителей и лишь 18% работающих горожанок. Стремление к руководящей позиции сильнее у сотрудников с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц - 32%, тогда как среди тех, чей доход меньше, — только 19%.













В ролях: Паола Локателли, Элбан Ленуар, Кристьяно Геррейро.





С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:- ул. Звездная, 1;- ул. Космонавтов, 35/1, 37, 37/2, 37/3, 37/4, 37а, 37б, 37к2, 39, стр. 39/1;- ул. П. Смородина, 15;С 09:00 до 17:00 обесточат дома:- ул. Ангарская, 31;- ул. Баумана, 296;- ул. Демократическая;- ул. Жактовская, 1а, 12, 25, 26а, 38;- ул. Игнатьева Ф.С., 32, 33;- ул. Каменный Лог д. 38, 53;- ул. Минская, 49а;- ул. Ново-Весовая;- ул. Паровозная, 11а;- ул. Поселковая, 1а, 2а, 30в, 33, 4, 47а;- ул. Производственная;- ул. Прудная, 1;- ул. Римского-Корсакова;- ул. Рудничная, 17, 21, 25;- ул. Ударников;Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.Он будет посвящён юбилею композитора Исаака Дунаевского, в этом году исполняется 125 лет со дня его рождения. Знаменитые песни маэстро исполнят солисты Дома музыки.Пятеро сталеваров теряют работу и чтобы хоть как-то прожить, решают открыть собственное стрип-шоу.Участники узнают о происхождении мозаики, её роли в культуре различных цивилизаций, а также о ключевых этапах эволюции этого искусства — от античных времен до наших дней. Автор курса — Владимир Зеленев, признанный художник, член Союза дизайнеров России и Международной ассоциации искусствоведов.24% липчан хотели бы возглавить компанию, в которой работают, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob.Чаще всего мечтают дослужиться до высших постов в компании менеджеры по логистике (37%), специалисты по клиентскому обслуживанию (34%) и продажам (32%). Менее всего стремятся к этой руководящей должности бухгалтеры (13%), психологи (10%), а также фармацевты и секретари (по 8%).По четвергам по традиции обновляется репертуар в кинотеатрах и выходят новые фильмыРоссия, 2025. Семейное фэнтези. Режиссёр Олег АсадулинМальчик знакомится с йети и спасает безобидного лохматого друга от злодеев.Владимир Стеклов, Катерина Шпица, Стапан девонин.Франция, 2025. Спортивная драма. Режиссёр Морган С. ДалиберДевушка-автогонщица стремится к чемпионству в «Формуле-1», но вынуждена противостоять своему возлюбленномуСША, 2025. Драма. Режиссёр Трей Эдвард ШульцСтрадающий бессонницей музыкант встречает на концерте таинственную незнакомку. Это погружает его в опасный водоворот событий, стирающий грань между реальностью и ночным кошмаром.Дженна Ортега, Барри Кеоган, Райли Клио.