+2 рубля по налу и безналу: с 1 июня в Липецке вырастет тариф на проезд общественном транспорте.
Стена строящегося дома обрушилась на рабочих в Тракторном: один погиб, второй искалечен
Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: будет страшно, стриптиз, какие профессии выбирают циничные карьеристы
Всё про наступивший четверг.
В конце весны столбик термометра наконец-то преодолеет тридцатиградусную отметку. Сегодня дням будет 29-31 градус, переменная облачность и без осадков.
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:
- ул. Звездная, 1;
- ул. Космонавтов, 35/1, 37, 37/2, 37/3, 37/4, 37а, 37б, 37к2, 39, стр. 39/1;
- ул. П. Смородина, 15;
- пр-т 60 лет СССР, 20б.
С 09:00 до 17:00 обесточат дома:
- ул. Ангарская, 31;
- ул. Баумана, 296;
- ул. Демократическая;
- ул. Жактовская, 1а, 12, 25, 26а, 38;
- ул. Игнатьева Ф.С., 32, 33;
- ул. Каменный Лог д. 38, 53;
- ул. Минская, 49а;
- ул. Ново-Весовая;
- ул. Паровозная, 11а;
- ул. Поселковая, 1а, 2а, 30в, 33, 4, 47а;
- ул. Производственная;
- ул. Прудная, 1;
- ул. Римского-Корсакова;
- ул. Рудничная, 17, 21, 25;
- ул. Ударников;
- Садоводчество «Ударник».
Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.
К юбилею композитора
В липецком Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) в 19:00 состоится концерт симфонического оркестра (12+).
Он будет посвящён юбилею композитора Исаака Дунаевского, в этом году исполняется 125 лет со дня его рождения. Знаменитые песни маэстро исполнят солисты Дома музыки.
Виртуальный зал
В другом зале Дома музыки в 19:00 состоится прямая трансляция из Московской филармонии (12+). С помощью профессиональной звуковой аппаратурына большом экране вы погрузитесь в мир волшебных мелодий, которые исполнят Альбина Шагимуратова (сопрано) и Зарина Шиманская (фортепиано).
В программе произведения Ф.Листа, С.Рахманинова, П.Чайковского, М.Глинки, в том числе романсы «Я помню чудное мгновенье», «Люблю тебя, милая роза», «Прощание с Санкт-Петербургом».
«Мужской стриптиз»
В липецком драматическом театре в (пл. Константиновой, 3) в 18:30 покажут полюбившийся публике комедийный спектакль «Мужской стриптиз» (18+) по пьесе липецкого автора Б. Бужора (Медведева).
Страшилки
Культурное пространство «Прачечная» (пл. Заводская, 9 к2) приглашает в 19:00 на спектакль «Страшилки у костра» (12+).
Здесь и ввесрху фото vk.com/vprachechnuyu
Очередное произведение Театра Под Деревом. История, в основе которой народная несказочная проза, записанная в разное время в разных областях России: преданья, легенды и предания о лешем, домовом, водяном, овиннике, русалках… Будет ну очень страшно!
Цикл лекций
В Липецком областном краеведческом музее (ул. Ленина, 25) стартует цикл лекций по истории мозаики и прикладного искусства «Секреты художественных технологий». Сегодня в 18:00 состоится первая лекция «Мозаика античного мира» (12+).
Владимир Зеленев
Вход свободный.
Кто в начальники крайний?
24% липчан хотели бы возглавить компанию, в которой работают, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob.
Мужчины значительно амбициознее, чем женщины: о должности гендиректора мечтают 30% представителей и лишь 18% работающих горожанок. Стремление к руководящей позиции сильнее у сотрудников с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц - 32%, тогда как среди тех, чей доход меньше, — только 19%.
Кинопремьеры
По четвергам по традиции обновляется репертуар в кинотеатрах и выходят новые фильмы
«сНежный человек». Россия, 2025. Семейное фэнтези. Режиссёр Олег Асадулин (6+).
Мальчик знакомится с йети и спасает безобидного лохматого друга от злодеев.
В ролях: Владимир Стеклов, Катерина Шпица, Стапан девонин.
«Быстрее ветра». Франция, 2025. Спортивная драма. Режиссёр Морган С. Далибер (16+).
Девушка-автогонщица стремится к чемпионству в «Формуле-1», но вынуждена противостоять своему возлюбленному
В ролях: Паола Локателли, Элбан Ленуар, Кристьяно Геррейро.
«Последнее завтра». США, 2025. Драма. Режиссёр Трей Эдвард Шульц (16+).
Страдающий бессонницей музыкант встречает на концерте таинственную незнакомку. Это погружает его в опасный водоворот событий, стирающий грань между реальностью и ночным кошмаром.
В ролях: Дженна Ортега, Барри Кеоган, Райли Клио.
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