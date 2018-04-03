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сегодня, 19:51

Липецкая вечЁрка: к смерти по простыням, к мэру с претензиями и ледяной плен

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#обзор #события #вечЁрка
Липецкая вечЁрка: к смерти по простыням, к мэру с претензиями и ледяной плен
Представляем вам обзор наиболее обсуждаемых и интересных событий Липецка и региона по версии интернет-пользователей во вторник, 3 апреля.

Максимальное внимание читателей сегодня уделено трагедии на улице Белана. Липчанин пытался выбраться из квартиры на 5-м этаже. Для этого он связал четыре простыни и, видимо, рассчитывал добраться до газовой трубы, которая висит немногим выше уровня первого этажа. Затем мужчина собирался спрыгнуть вниз.

Не меньший интерес у липчан вызвало сообщение про мелкую аварию на Петровском мосту. Пользователь соцсети «ВКонтакте» Александр поделился видеозаписью застывшего движения. Причина – авария автобуса. Зато стояли аж от площади Революции.

Во вторник развернулось живое обсуждение по теме встречи коммерсантов и главы города. «Вы же сами должны были понимать, что оформляя на них право собственности, с кем-то «договариваясь» вы сами ввергали себя в эту ситуацию, брали на себя риски, - заявил Сергей Иванов. – По сути, то, что тогда происходило – это уголовное преступление».

Горячо в комментариях к новости про состояние оттаивающих, неочищенных в зиму, липецких дворов. Снимки застрявшего «Ниссана» собрали с три десятка откликов. Липчане не преминули пожурить коммунальные службы, а также поделились полезными советами.

Между тем, особо импонирует читателям сообщение о том, что «награда» найдет своего героя. Кандидат на лишение прав попал на видео. Человек за рулем иномарки выехал на полосу встречного движения и встал в созданный им же второй ряд в сторону Петровского моста.
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#обзор #события #вечЁрка

Комментарии (4)

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Город 48

5 минут назад
Стименеджер несёт пургу о благоустройстве а убрать лёд и откачать воду из города ума не хватает . Колхозное мышление само растает и высохнет , зачем деньги тратить если можно положить в Корман.
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ух и ох

6 минут назад
Бардааак одним словом
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Липецк плывет.

10 минут назад
Снег всю зиму не убирали, иногда только вид делали.
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всё тает

46 минут назад
Почему тракторы не выпускают чистить аллеи? Или убирается только обычный снег? Тающий не нужен? Люди ходят по колено в воде, месят грязь вперемешку со снегом. Бардачина...
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