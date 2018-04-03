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сегодня, 19:51
Липецкая вечЁрка: к смерти по простыням, к мэру с претензиями и ледяной плен
Представляем вам обзор наиболее обсуждаемых и интересных событий Липецка и региона по версии интернет-пользователей во вторник, 3 апреля.
Максимальное внимание читателей сегодня уделено трагедии на улице Белана. Липчанин пытался выбраться из квартиры на 5-м этаже. Для этого он связал четыре простыни и, видимо, рассчитывал добраться до газовой трубы, которая висит немногим выше уровня первого этажа. Затем мужчина собирался спрыгнуть вниз.
Не меньший интерес у липчан вызвало сообщение про мелкую аварию на Петровском мосту. Пользователь соцсети «ВКонтакте» Александр поделился видеозаписью застывшего движения. Причина – авария автобуса. Зато стояли аж от площади Революции.
Во вторник развернулось живое обсуждение по теме встречи коммерсантов и главы города. «Вы же сами должны были понимать, что оформляя на них право собственности, с кем-то «договариваясь» вы сами ввергали себя в эту ситуацию, брали на себя риски, - заявил Сергей Иванов. – По сути, то, что тогда происходило – это уголовное преступление».
Горячо в комментариях к новости про состояние оттаивающих, неочищенных в зиму, липецких дворов. Снимки застрявшего «Ниссана» собрали с три десятка откликов. Липчане не преминули пожурить коммунальные службы, а также поделились полезными советами.
Между тем, особо импонирует читателям сообщение о том, что «награда» найдет своего героя. Кандидат на лишение прав попал на видео. Человек за рулем иномарки выехал на полосу встречного движения и встал в созданный им же второй ряд в сторону Петровского моста.
Максимальное внимание читателей сегодня уделено трагедии на улице Белана. Липчанин пытался выбраться из квартиры на 5-м этаже. Для этого он связал четыре простыни и, видимо, рассчитывал добраться до газовой трубы, которая висит немногим выше уровня первого этажа. Затем мужчина собирался спрыгнуть вниз.
Не меньший интерес у липчан вызвало сообщение про мелкую аварию на Петровском мосту. Пользователь соцсети «ВКонтакте» Александр поделился видеозаписью застывшего движения. Причина – авария автобуса. Зато стояли аж от площади Революции.
Во вторник развернулось живое обсуждение по теме встречи коммерсантов и главы города. «Вы же сами должны были понимать, что оформляя на них право собственности, с кем-то «договариваясь» вы сами ввергали себя в эту ситуацию, брали на себя риски, - заявил Сергей Иванов. – По сути, то, что тогда происходило – это уголовное преступление».
Горячо в комментариях к новости про состояние оттаивающих, неочищенных в зиму, липецких дворов. Снимки застрявшего «Ниссана» собрали с три десятка откликов. Липчане не преминули пожурить коммунальные службы, а также поделились полезными советами.
Между тем, особо импонирует читателям сообщение о том, что «награда» найдет своего героя. Кандидат на лишение прав попал на видео. Человек за рулем иномарки выехал на полосу встречного движения и встал в созданный им же второй ряд в сторону Петровского моста.
Город 48
ух и ох
Липецк плывет.
всё тает