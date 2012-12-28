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сегодня, 17:19
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Статистика: за неделю в Липецкой области заметно подорожала свекла и подешевели огурцы

Свекла на прошлой неделе поставила рекорд по росту цены – на 8,71%. Самое заметное падение цены оказалось у огурцов – они подешевели на 9,68%. Липецкстат представил очередной обзор по оценке индекса потребительских цен за минувшую неделю, с 16 по 22 апреля. 

Заметнее всего на прошлой неделе – как и неделей ранее – среди продуктов питания подорожала свекла: она выросла в цене на 8,71% (неделей ранее рост составлял +8,85%). Более одного процента прибавили в цене морковь (+2,42%), Капуста (+1,94%), творог (+1,58%), мука пшеничная (+3,32%), хлеб пшеничный (+1,06%), куры мороженые или охлажденные (+1,37%). Менее одного процента подросли цены на свинину, баранину, сметану, сливочное масло, сухие молочные детские смеси, ржаной и ржано-пшеничный хлеб, пшено. 

В то же время подешевели за неделю огурцы (-9,68%), картофель (-3,34%), лук (-3,73%), подсолнечное масло (-1,59%), сахар (-1,65%). Немногим менее одного процента снизились цены на мороженую рыбу, маргарин, сыр, рис, гречку, помидоры, яблоки, бананы. Недельная инфляция не затронула такие продукты питания, как говядина, яйца, чай, соль, вермишель, макаронные изделия. 

Из товаров повседневного спроса стали дороже шампунь (+1,64%), детские и взрослые кроссовки (+0,43% и +0,8% соответственно), сигареты с фильтром (+0,33%). Из наблюдаемых лекарств выросли в цене корвалол (+2,22%), нимесулид (+2%), поливитамины (+1,33%). Подешевели за неделю хозяйственное мыло (-0,12%), стиральный порошок (-1,62%), зубная паста (-0,44%), сухие корма для животных (-0,86%). Без изменений остались цены на пеленки, спортивные школьные костюмы, мужские майки и футболки, детские футболки, туалетное мыло, туалетная бумага. 

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Комментарии (2)

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Свекловод-криптомайнер
41 минуту назад
Я знал, что свекл`А выстрелит!
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Герыч
сегодня, 17:36
Овощи прекрасно держались всю зиму и весну держатся все в приделах 20-30 рублей что не может не радовать.
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