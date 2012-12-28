Социальный фонд сообщил майский график выплат пособий и пенсий

Те, чьи выплаты выпадают на праздничные дни, получат их досрочно.

Отделение СФР по Липецкой области сообщило график выплат пособий и пенсий в мае: часть социальных выплат поступит досрочно. Изменения коснутся только тех мер поддержки, даты доставки которых выпадают на праздничные или выходные дни.3 мая на банковские карты липчан поступят:— ежемесячные выплаты из средств материнского капитала (вместо 5 числа);— пенсии за 4 число;— единое пособие за апрель;— пособие по уходу за ребенком до полутора лет неработающим родителям;— выплаты на первого ребенка до 3 лет и пособие на ребенка военнослужащего по призыву.8 мая липчане получат:— пособие на детей до 1,5 лет (для работающих родителей);— пенсии через кредитные учреждения за 11 число.Выплаты зачисляются на счет в течение всего дня. Если средства не поступили утром, необходимо дождаться перечисления до конца дня.Жителям Липецкой области, которые получают пособия и пенсии через «Почту России», средства поступят с 1-го по 25-е мая в зависимости от графика работы конкретного почтового отделения. В эти же числа приходят единовременные выплаты, которые семьи получают разово, например, единовременные пособия при рождении или усыновлении ребенка, сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда.