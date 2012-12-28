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Общество
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34 минуты назад
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Социальный фонд сообщил майский график выплат пособий и пенсий
Те, чьи выплаты выпадают на праздничные дни, получат их досрочно.
3 мая на банковские карты липчан поступят:
— ежемесячные выплаты из средств материнского капитала (вместо 5 числа);
— пенсии за 4 число;
— единое пособие за апрель;
— пособие по уходу за ребенком до полутора лет неработающим родителям;
— выплаты на первого ребенка до 3 лет и пособие на ребенка военнослужащего по призыву.
8 мая липчане получат:
— пособие на детей до 1,5 лет (для работающих родителей);
— пенсии через кредитные учреждения за 11 число.
Выплаты зачисляются на счет в течение всего дня. Если средства не поступили утром, необходимо дождаться перечисления до конца дня.
Жителям Липецкой области, которые получают пособия и пенсии через «Почту России», средства поступят с 1-го по 25-е мая в зависимости от графика работы конкретного почтового отделения. В эти же числа приходят единовременные выплаты, которые семьи получают разово, например, единовременные пособия при рождении или усыновлении ребенка, сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда.
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