Происшествия

сегодня, 09:43

Погибший на улице Белана мужчина пытался спуститься вниз по простыням (ФОТО)

15 5128
#падение с высоты
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Погибший на улице Белана мужчина пытался спуститься вниз по простыням (ФОТО)

Мужчина сорвался вниз.

Рядом с домом №13 по улице Героя России Эдуарда Белана лежит человеческое тело, накрытое простыней, у него дежурят сотрудники полиции.

Как уже сообщал GOROD48, мужчина погиб от падения с высоты. Как нам удалось выяснить, липчанин пытался выбраться из квартиры на 5-м этаже. Для этого он связал четыре простыни и, видимо, рассчитывал добраться до газовой трубы, которая висит немногим выше уровня первого этажа. Затем мужчина собирался спрыгнуть вниз.

IMG_0041.JPG

Узлы пострадавший связал крепкие – ни одна из простыней не отвязалась и не порвалась. Но силы в руках оказалось недостаточно – мужчина сам сорвался с самодельной веревки и упал.

Как рассказали сотрудники полиции, погибшему на вид около 40 лет. Выяснить причины, по которым он совершал побег из квартиры через окно, а не через дверь пока не удалось. В квартире больше никого нет.

15 5128
#падение с высоты
1

Комментарии (15)

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5 минут назад
Надо было ремнём страховаться,как мантажники делают,на каждом узле мог бы отдохнуть,остался бы цел
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Метеоролог-хир,О,мант

23 минуты назад
На 27-м микрорайоне полнолуние всегда продолжается до нарождения новой луны, поэтому психически неуравновешенные личности в конечном итоге переселяются на 27-й (в конечном итоге и с Елецкого все переедут скоро), в общем, это карма. Но вы там держитесь...
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2

25 минут назад
Доктор, кажется по тебе "плеха" плачет. Если для тебя люди, которые хорошо делают свою работу неприличные люди.
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100 пудов

26 минут назад
Закрыли перекумаривать однозначно,какой на куй любовник,это сколько нужно времени чтобы эту байду всю связать?
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гость 555

39 минут назад
Доктор, ты бухой что ли...о каком такси ты речь ведешь?
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100%

44 минуты назад
жена заперла дома чтоб не ходил бухать а отходил от пьянки а у мужика трубы горят вот и решил спустится
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Доктор

48 минут назад
Жаль мужика сорвался ,не подумал об этом так же как не думают водилы такси максос и шестерят за гроши ,которые им сзт подкинет ,такси это обслуга работа шестёрок,раньше им платили и поэтому работали не взирая на то,как их зовут,а теперь караул придурки ,меня ехал за 80 руб и он мне спасибо ,досвиданья за гроши прогибаются тьфу ,как же нужно себя не уважать?
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/1

53 минуты назад
У торчков галлюцинации, что за ними всегда следят. Иль муж пришел . Но у мужа ключи должны же быть.
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kl

54 минуты назад
без 5 минут 8 проходил - он лежал накрытый - под ним коврик - думал пьян - спит
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водевиль

сегодня, 10:39
пехал там какую-нибудь шмару замужнюю
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