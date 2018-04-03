Погибший на улице Белана мужчина пытался спуститься вниз по простыням (ФОТО)

Мужчина сорвался вниз.

Рядом с домом №13 по улице Героя России Эдуарда Белана лежит человеческое тело, накрытое простыней, у него дежурят сотрудники полиции.

Как уже сообщал GOROD48, мужчина погиб от падения с высоты. Как нам удалось выяснить, липчанин пытался выбраться из квартиры на 5-м этаже. Для этого он связал четыре простыни и, видимо, рассчитывал добраться до газовой трубы, которая висит немногим выше уровня первого этажа. Затем мужчина собирался спрыгнуть вниз.







Узлы пострадавший связал крепкие – ни одна из простыней не отвязалась и не порвалась. Но силы в руках оказалось недостаточно – мужчина сам сорвался с самодельной веревки и упал.

Как рассказали сотрудники полиции, погибшему на вид около 40 лет. Выяснить причины, по которым он совершал побег из квартиры через окно, а не через дверь пока не удалось. В квартире больше никого нет.