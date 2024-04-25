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32 минуты назад
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«Качелей» на горбатом мосту больше не будет: после реконструкции он станет прямым

Известное всем липчанам состояние мгновенной невесомости вызывали холмы из асфальта, образовавшиеся у моста за десятилетия ремонта дорог с 1948 года.

Вице-мэр Липецка Светлана Сурмий накануне начала реконструкции моста по улице Советской обещала, что подрядчик сохранит его исторический облик с барельефами символики Великой Отечественной войны, орденов и даже знаменитый горбатый профиль, обеспечивавший на хорошей скорости автобуса то самое непередаваемое ощущение секундной невесомости, от которого замирало сердце. Но если с барельефами все будет в порядке — подрядчик, ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна №22», демонтировал их и спрятал на складе, то с горбом придется распрощаться.

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— Как только мы демонтировали часть перекрытия моста, то убедились, что изначально он был абсолютно прямым, — рассказал GOROD48 прораб ПМК Михаил Чурсин. — Горбатость мосту придали наслоения асфальта на стыке с дорогой, образовавшиеся за десятилетия ремонтов.



В последний раз техническое состояние моста оценивалось в 2004 году, тогда инженеры АНТЦ «Академархстройцентр» высказались так: «целесообразно строительство нового взамен существующего, так как реконструкция моста требует полной замены пролетных конструкций и береговых устоев, при этом затраты на реконструкцию будут сопоставимы со строительством нового моста». А что увидели строители в натуре?

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— Хлам, выражаясь дипломатически. Посмотрели — ужаснулись. Когда разобрали пролетные строения, обнаружили, что перекрытия держатся на двухслойном пироге толщиной 40 сантиметров. Сверху и снизу — самодельные балки из двух швеллеров, посередине — листовой металл. Вокруг — неармированный бетон. Вся эта конструкция могла развалиться в любой момент.



Что, кстати, и произошло 27 марта во время погружения сваи. Тогда обрушилась бутовая кладка опоры моста, из-за чего бордюрный камень и перила ограждения упали в отводной канал, который горожане ошибочно считают руслом реки Липовки.

— Конструкции пролетного строения в зоне обрушения имели предельное состояние коррозии металла и сколы бетонных элементов. То, что случилось, подтвердило опасность внезапного разрушения второй части моста, оставленного для движения транспорта. Из-за угрозы обрушения всего моста и принято решение о его полном перекрытии на время реконструкции,— сообщили GOROD48 в мэрии.

После этого в городской администрации приняли решение пустить весь транспорт в обход моста по объездным маршрутам. В первые пару дней из-за этого на перекрестке Фрунзе-Первомайской и на Плехановском спуске возникали заторы. Возникают они в часы-пик и сейчас. Но по словам председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павла Звонарева, после внесения изменений в работу светофоров дорожная ситуация стабилизировалась.



… К сегодняшнему дню «РВК-Липецк» и «Россети» вынесли из зоны проведения работ свои коммуникации. Такую же работу завершает «Ростелеком». Демонтировано 60% пролетного строения, с одной стороны моста вбиты 42 из 140 необходимых для удержания новой конструкции свай.

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Подрядчик сделал временный переезд через мост для своей техники из железобетонных плит. Как только будет построено все свайное поле, начнется монтаж монолитного железобетонного каркаса, причем сразу с двух сторон моста, что значительно сократит сроки работ. На прошлой неделе глава Липецка сообщила, что с учетом полного перекрытия моста подрядчик пообещал управиться с его реконструкцией к сентябрю, а не к концу ноября, как это предполагалось техническим заданием.

— Успеете завершить работы к сентябрю? — спросили мы у прораба.

— Посмотрим. Тут есть свои трудности, — ответил он.

В мэрии говорят, что все сети с моста не вынести никак. Что он обременен множеством инженерных коммуникаций. Но подрядчику дано задание выполнить работы с опережением графика не в ущерб качеству работ.

Кстати, археологические изыскания в месте проведения работ, на которые мэрия выделила без малого миллион рублей, по словам Михаила Чурсина, уже окончены:

— Мы обнаружили бутовое основание толщиной в 700-900 миллиметров. Оно уходит ниже уровня воды на 1200 миллиметров. За этой стенкой — строительный мусор, щебень, песок — никакого культурного слоя.
горбатый мост
пробки
транспорт
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
2 минуты назад
Зачем ликвидируете,это,непередаваемое чувство невесомости,это наша история,это наш Липецк,просто,ломать,не строить
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Горбатый
6 минут назад
Все мосты строят коромыслом, прямой мост - прогибается и складывается в итоге. Строители фиговы.
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fed
14 минут назад
Про какие качели пишет автор??? Это было уникальное место, где каждый липчанин, не будучи космонавтом, мог испытать на себе состояние невесомости! Мы пацанами специально ехали в задней части ЛиАза, в 12-м, или двойке. Водители знали эту фишку. Они разгонялись по Советской и пролетали по мосту на приличной скорости, чтобы подпрыгнуть как на трамплине. Мы же, находясь сзади, в этом месте слегонца подпрыгивали, и испытывали парение в невесомости!
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понеслась
5 минут назад
верните птичек, оставьте невесомость:-)
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За культурный слой
18 минут назад
ответ будет? И бабло вернут?
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Интересно
22 минуты назад
Никакого культурного слоя за лям не нашли. А что хотели найти? Лям освоили, молодцы!
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Гость
8 минут назад
Неё... они оказались честными людьми и лям вернули.
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Думаю
24 минуты назад
Вместо карусели,будет провал.
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