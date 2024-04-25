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Общество
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32 минуты назад
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«Качелей» на горбатом мосту больше не будет: после реконструкции он станет прямым
Известное всем липчанам состояние мгновенной невесомости вызывали холмы из асфальта, образовавшиеся у моста за десятилетия ремонта дорог с 1948 года.
— Как только мы демонтировали часть перекрытия моста, то убедились, что изначально он был абсолютно прямым, — рассказал GOROD48 прораб ПМК Михаил Чурсин. — Горбатость мосту придали наслоения асфальта на стыке с дорогой, образовавшиеся за десятилетия ремонтов.
В последний раз техническое состояние моста оценивалось в 2004 году, тогда инженеры АНТЦ «Академархстройцентр» высказались так: «целесообразно строительство нового взамен существующего, так как реконструкция моста требует полной замены пролетных конструкций и береговых устоев, при этом затраты на реконструкцию будут сопоставимы со строительством нового моста». А что увидели строители в натуре?
— Хлам, выражаясь дипломатически. Посмотрели — ужаснулись. Когда разобрали пролетные строения, обнаружили, что перекрытия держатся на двухслойном пироге толщиной 40 сантиметров. Сверху и снизу — самодельные балки из двух швеллеров, посередине — листовой металл. Вокруг — неармированный бетон. Вся эта конструкция могла развалиться в любой момент.
Что, кстати, и произошло 27 марта во время погружения сваи. Тогда обрушилась бутовая кладка опоры моста, из-за чего бордюрный камень и перила ограждения упали в отводной канал, который горожане ошибочно считают руслом реки Липовки.
— Конструкции пролетного строения в зоне обрушения имели предельное состояние коррозии металла и сколы бетонных элементов. То, что случилось, подтвердило опасность внезапного разрушения второй части моста, оставленного для движения транспорта. Из-за угрозы обрушения всего моста и принято решение о его полном перекрытии на время реконструкции,— сообщили GOROD48 в мэрии.
После этого в городской администрации приняли решение пустить весь транспорт в обход моста по объездным маршрутам. В первые пару дней из-за этого на перекрестке Фрунзе-Первомайской и на Плехановском спуске возникали заторы. Возникают они в часы-пик и сейчас. Но по словам председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павла Звонарева, после внесения изменений в работу светофоров дорожная ситуация стабилизировалась.
… К сегодняшнему дню «РВК-Липецк» и «Россети» вынесли из зоны проведения работ свои коммуникации. Такую же работу завершает «Ростелеком». Демонтировано 60% пролетного строения, с одной стороны моста вбиты 42 из 140 необходимых для удержания новой конструкции свай.
Подрядчик сделал временный переезд через мост для своей техники из железобетонных плит. Как только будет построено все свайное поле, начнется монтаж монолитного железобетонного каркаса, причем сразу с двух сторон моста, что значительно сократит сроки работ. На прошлой неделе глава Липецка сообщила, что с учетом полного перекрытия моста подрядчик пообещал управиться с его реконструкцией к сентябрю, а не к концу ноября, как это предполагалось техническим заданием.
— Успеете завершить работы к сентябрю? — спросили мы у прораба.
— Посмотрим. Тут есть свои трудности, — ответил он.
В мэрии говорят, что все сети с моста не вынести никак. Что он обременен множеством инженерных коммуникаций. Но подрядчику дано задание выполнить работы с опережением графика не в ущерб качеству работ.
Кстати, археологические изыскания в месте проведения работ, на которые мэрия выделила без малого миллион рублей, по словам Михаила Чурсина, уже окончены:
— Мы обнаружили бутовое основание толщиной в 700-900 миллиметров. Оно уходит ниже уровня воды на 1200 миллиметров. За этой стенкой — строительный мусор, щебень, песок — никакого культурного слоя.
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