Липчанка получила после развода баню: но в ней не осталось оборудования, а скважина залита бетоном
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Происшествия
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сегодня, 10:14
Площадь пожара в магазине села Кулешовка составила два квадратных метра
Также вчера горели три автомобиля и квартира.
Вчера горели три автомобиля. В деревне Зейделевка Грязинского района огонь уничтожил 15-летний автомобиль «Лада Приора», в Грязях на улице Пионерской такая же участь постигла 15-летний «Ленд Ровер Фрилендер», а в Липецке из-за возгорание повреждена проводка грузовика «Рено Магнум» . В Ельце на улице Вермишева горела квартира, но огонь успели потушить сами жильцы.
Также за сутки в Липецкой области зарегистрировано по два случая возгорания сухой травы и мусора на открытой площади.
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