Сегодня в Липецке: гала-концерт Студвесны, молодые «Казаки России» и липчан не интересует курс доллара и евро

Рассказываем всё самое главное про наступившую пятницу.

Днём температура поднимется до 23-25 градусов. Пятница пройдёт без осадков.











С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Механизаторов, 1; Мичурина, 32, 34, 36, 38; Неделина, 53, 55, 57, 30, 32; Папина, 21, 21/2, 23, 25, 27; Фрунзе, 23, 23а, 25; площади Победы, 3; проспекте Победы, 5, 5а, 72, 74.

























В 12:00 в ДК «Матыра» (ул. Энергостроителей, 5а) покажут музыкальный спектакль по мотивам повести В. Губарева «Саркофаг» ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф.









Кадр из компьютерной игры "Чернобыль"



Самые творческие студенты Липецка сегодня выступят в резиденции Арт-зквод при ДК «Сокол» (пл. Конснантиновой, 3). В 14:00 начнётся гала-концерт областной «Студенческой весны». Строгою жюри просмотрело более сотни номеров, в которых выступали 500 артистов.









В 18:00 в Городском Дому культуры (ул. Коммунистическая, 20) начнётся отчетный концерт Народного коллектива эстрадного пения «Подарок в 7 нот» под руководством Аллы Бережной.









На концерте выступять юные вокалисты, а также воспитанники ансамбля эстрадного танца «Амира», народного коллектива школы мажореток «Арт-Дефиле» и народного коллектива ансамбля эстрадной хореографии «Фристайл».





Концерты





В 18:00 в Детской музыкальной школе №9 (Боевой проезд, 24а) начнётся отчётный концерт творческих коллективов Дом в котором мы живем», посвящённый Году семьи (6+).









В 18:00 в Детской школе искусств №3 (пр-т Мира, 15а) – концерт отделения баяна и аккордеона «Поёт баян, звучит аккордеон» (6+).





А в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) сегодня споют и спляшут юные воспитанники студии народного искусства ансамбля «Казаки России». В 18:01 они покажут спектакль-экзамен вокального отделения своей детской студии «Когда на Дон весна придёт».











Фото vk.com/studio_cossacksdance







На концерте вы услышите народные песни и мелодии, которые несут дух русской культуры и истории. Это прекрасная возможность поддержать молодые таланты и насладиться народным вокальным искусством в исполнении нового поколения.

В Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) в 14:00 состоится очередное заседание клуба любителей английского языка «Piccadilly».















На выставке зрители увидят картины московского художника Максима Митлянского, в основном на библейские сюжеты.



















Липчане и курс доллара

Курсом доллара сегодня интересуются 21% липчан, курсом евро — 20%, выяснили в ходе опроса специалисты сервиса SuperJob. Остальным это не интересно. «Мы всё в рублях покупаем», «Что нам доллар, посмотрите как в рублях цены растут», - комментируют самые логичные люди страны.



Интерес к валютным курсам растет с увеличением уровня доходов опрошенных: среди респондентов с зарплатой от 100 тысяч рублей 27% следят за курсом доллара, 31% — за курсом евро.









Народный прогноз стоимости доллара на 1 мая 2024 года — 101,22 рублей (+8% к курсу ЦБ РФ на 17 апреля), евро — 109,66 рублей (+10%).





Найти работу молодым





Сотрудники SuperJob выяснили у работодателей, по каким критериям они подбирают молодых специалистов. На первом месте оказались — личностные компетенции кандидата, на них указали 67% руководителей. Наличие минимального опыта работы важно для 43% рекрутеров. На уровень и качество образования обращают внимание 36% рекрутеров. Знание специфики деятельности компании важно только 13% рекрутеров.









В это же время с комфортом расстанутся и жители частного сектора на улицах 40 лет Советской армии и Скороходова.С 9:00 до 17:00 в связи с ремонтными работами обесточат улицы Агрономическую, Боевой проезд,Буденного, Виктора Музыки, Индустриальную, Опытную, Сурскую. Трубный проезд, а также садоводчество «Берёзка.С 13:00 до 17:00 погаснут лампочки на улицах Асфальтной, Байкальской, Владивостокской, Владимирской, Краснодарской, Майской, Морской, Пензенской, Пришкольной, Речной, Санаторной, Таёжной, Тепличной, Уступной, Южной.Возможно сегодня заторов будет немного меньше, чем в обычную пятницу, потому что рабочая неделя не заканчивается. Но и в простые дни пробок на наших улицах немало. Следить за ними помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения.Завтра исполнится 38 лет крупнейшей техногенной катастрофе XX века – аварии на Чернобыльской АЭС. В ликвидации её последствий принимали участие сотни липчан. Этот спектакль – дань памяти им.Лучших из лучших обобрали на сегодняшний финал. В нём выберут самый-самый концертный номер, а также определят Мистера и Мисс студенчество-2024.Посетить мероприятие можно бесплатно.Вход на концерты свободный.Плата за просмотр взиматься не будет.Особенность этого клуба в том, что главному языку планеты на нём учат бесплатно.В Галерее Назарова (ул. Желябова, 4) в 17:00 состоится торжественное открытие новой художественной выставки «Максимы Максима Митлянского».- Для усиления визуального посыла я иногда пишу тексты прямо на холсте – комментарий или некое моралите. Бывает, что текст или название работы появляются первыми, а потом уже под них выстраивается пластическое решение. – рассказал художник об особенностях своего творчества художник.Выставка будет работать до 26 мая.Наиболее востребованной личностной компетенцией молодых специалистов стала организованность - 57%. На втором месте — мотивация достижений и ориентация на развитие - по 42%. Умение работать в команде отметили 33% рекрутеров, наличие лидерских качеств — 9%.