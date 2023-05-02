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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: гала-концерт Студвесны, молодые «Казаки России» и липчан не интересует курс доллара и евро

Рассказываем всё самое главное про наступившую пятницу.

Тепло и сухо

Днём температура поднимется до 23-25 градусов. Пятница пройдёт без осадков.

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Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Механизаторов, 1; Мичурина, 32, 34, 36, 38; Неделина, 53, 55, 57, 30, 32; Папина, 21, 21/2, 23, 25, 27; Фрунзе, 23, 23а, 25; площади Победы, 3; проспекте Победы, 5, 5а, 72, 74.

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В это же время с комфортом расстанутся и жители частного сектора на улицах 40 лет Советской армии и Скороходова.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 в связи с ремонтными работами обесточат улицы Агрономическую, Боевой проезд,Буденного, Виктора Музыки, Индустриальную, Опытную, Сурскую. Трубный проезд, а также садоводчество «Берёзка.

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С 13:00 до 17:00 погаснут лампочки на улицах Асфальтной, Байкальской, Владивостокской, Владимирской, Краснодарской, Майской, Морской, Пензенской, Пришкольной, Речной, Санаторной, Таёжной, Тепличной, Уступной, Южной.

Пробки

Возможно сегодня заторов будет немного меньше, чем в обычную пятницу, потому что рабочая неделя не заканчивается. Но и в простые дни пробок на наших улицах немало. Следить за ними помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения.


Не забывать Чернобыль (12+)

В 12:00 в ДК «Матыра» (ул. Энергостроителей, 5а) покажут музыкальный спектакль по мотивам повести В. Губарева «Саркофаг» ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф.

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Кадр из компьютерной игры "Чернобыль"

Завтра исполнится 38 лет крупнейшей техногенной катастрофе XX века – аварии на Чернобыльской АЭС. В ликвидации её последствий принимали участие сотни липчан. Этот спектакль – дань памяти им.

Гала-концерт «Студенческой весны» (16+)

Самые творческие студенты Липецка сегодня выступят в резиденции Арт-зквод при ДК «Сокол» (пл. Конснантиновой, 3). В 14:00 начнётся гала-концерт областной «Студенческой весны». Строгою жюри просмотрело более сотни номеров, в которых выступали 500 артистов.

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Лучших из лучших обобрали на сегодняшний финал. В нём выберут самый-самый концертный номер, а также определят Мистера и Мисс студенчество-2024.

Отчётный концерт вокалистов (6+)

В 18:00 в Городском Дому культуры (ул. Коммунистическая, 20) начнётся отчетный концерт Народного коллектива эстрадного пения «Подарок в 7 нот» под руководством Аллы Бережной.

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На концерте выступять юные вокалисты, а также воспитанники ансамбля эстрадного танца «Амира», народного коллектива школы мажореток «Арт-Дефиле» и народного коллектива ансамбля эстрадной хореографии «Фристайл».

Посетить мероприятие можно бесплатно.

Концерты

В 18:00 в Детской музыкальной школе №9 (Боевой проезд, 24а) начнётся отчётный концерт творческих коллективов Дом в котором мы живем», посвящённый Году семьи (6+).

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В 18:00 в Детской школе искусств №3 (пр-т Мира, 15а) – концерт отделения баяна и аккордеона «Поёт баян, звучит аккордеон» (6+).

Вход на концерты свободный.

Молодые казаки (6+)

А в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) сегодня споют и спляшут юные воспитанники студии народного искусства ансамбля «Казаки России». В 18:01 они покажут спектакль-экзамен вокального отделения своей детской студии «Когда на Дон весна придёт».

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Фото vk.com/studio_cossacksdance

На концерте вы услышите народные песни и мелодии, которые несут дух русской культуры и истории. Это прекрасная возможность поддержать молодые таланты и насладиться народным вокальным искусством в исполнении нового поколения.

Плата за просмотр взиматься не будет.

Английский бесплатно (12+)

В Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) в 14:00 состоится очередное заседание клуба любителей английского языка «Piccadilly».

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Особенность этого клуба в том, что главному языку планеты на нём учат бесплатно.

Открытие выставки (16+)

В Галерее Назарова (ул. Желябова, 4) в 17:00 состоится торжественное открытие новой художественной выставки «Максимы Максима Митлянского».

На выставке зрители увидят картины московского художника Максима Митлянского, в основном на библейские сюжеты.

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- Для усиления визуального посыла я иногда пишу тексты прямо на холсте – комментарий или некое моралите. Бывает, что текст или название работы появляются первыми, а потом уже под них выстраивается пластическое решение. – рассказал художник об особенностях своего творчества художник.

Выставка будет работать до 26 мая.

Липчане и курс доллара

Курсом доллара сегодня интересуются 21% липчан, курсом евро — 20%, выяснили в ходе опроса специалисты сервиса SuperJob. Остальным это не интересно. «Мы всё в рублях покупаем», «Что нам доллар, посмотрите как в рублях цены растут», - комментируют самые логичные люди страны.
Интерес к валютным курсам растет с увеличением уровня доходов опрошенных: среди респондентов с зарплатой от 100 тысяч рублей 27% следят за курсом доллара, 31% — за курсом евро.

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Народный прогноз стоимости доллара на 1 мая 2024 года — 101,22 рублей (+8% к курсу ЦБ РФ на 17 апреля), евро — 109,66 рублей (+10%).

Найти работу молодым

Сотрудники SuperJob выяснили у работодателей, по каким критериям они подбирают молодых специалистов. На первом месте оказались — личностные компетенции кандидата, на них указали 67% руководителей. Наличие минимального опыта работы важно для 43% рекрутеров. На уровень и качество образования обращают внимание 36% рекрутеров. Знание специфики деятельности компании важно только 13% рекрутеров.

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Наиболее востребованной личностной компетенцией молодых специалистов стала организованность - 57%. На втором месте — мотивация достижений и ориентация на развитие - по 42%. Умение работать в команде отметили 33% рекрутеров, наличие лидерских качеств — 9%.

Дорогие липчане! Сегодня пятница, но рабочая неделя не заканчивается. Выходить на работу придётся и завтра, отчего немножечко грустно, но зато потом нас ждут длинные майские выходных. Переключать внимание на работе помогут новости на GOROD48. Этот мир слишком важен для нас, чтобы оставлять его без внимания. Чаще заходите на сайт и читайте сообщения. Тогда вы будете в курсе всего-всего, что происходит в родном регионе. Ждём вас снова и снова.
Сегодня в Липецке
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Литературовед
22 минуты назад
"...Казачку из всех баб угадаешь: в одежде привычка, чтобы всё на виду было, хочешь-гляди, а хочешь-нет. А у мужичек зад с передом не разберёшь, как в мешке ходит..." (М.А. Шолохов "Тихий Дон"(с). Я не казак, но сдаётся мне, ваши молодые казачки больше на "мужичек" похожи, впрочем, неудивительно-наши места в Область Войска Донского никогда не входили.
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Всю неделю
31 минуту назад
По ночам , сегодня утром, вонь с НЛМК !!! Космонавтов/ 9 мкр . Куда смотрит товарищ -хозяин завода???
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Думаю
19 минут назад
На Запад он смотрит.
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Приказом по управлению
сегодня, 07:33
липчанам, не интересующимся курсами доллара и евро, присвоены очередные звания досрочно.
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Ентот пэтриот
42 минуты назад
Ура товарищи! Жить стало лучше, жить стало веселей.
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