Происшествия

32 минуты назад

Мелкая авария остановила движение в сторону Левобережья

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#авария #ДТП #Петровский мост
Мелкая авария остановила движение в сторону Левобережья

Мост встал.

Пользователь «Вконтакте» Александр поделился видеозаписью застывшего движения на Петровском мосту. Транспортный трафик оказался парализован из-за мелкой аварии с участием автобуса. Так как сейчас на путепроводе ведется ремонт, то все сообщение с Левобережьем встало. Кроме того, плевая авария утром во вторник собрала за собой огромную пробку. Затор брал исток на начале моста и тянулся вплоть до площади Революции.



Заметим, что автоинспекторам удалось быстро убрать участников аварии с загруженной дороги. Движение уже восстановлено. 

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#авария #ДТП #Петровский мост

Комментарии (1)

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Сергей 13

3 минуты назад
Удалось быстро убрать -это за какое время?Они на четвереньках туда сказали?Около 9 часов от аглофабрики еле ползли.
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