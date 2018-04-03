Мелкая авария остановила движение в сторону Левобережья

Мост встал.

Пользователь «Вконтакте» Александр поделился видеозаписью застывшего движения на Петровском мосту. Транспортный трафик оказался парализован из-за мелкой аварии с участием автобуса. Так как сейчас на путепроводе ведется ремонт, то все сообщение с Левобережьем встало. Кроме того, плевая авария утром во вторник собрала за собой огромную пробку. Затор брал исток на начале моста и тянулся вплоть до площади Революции.







Заметим, что автоинспекторам удалось быстро убрать участников аварии с загруженной дороги. Движение уже восстановлено.



