В Липецкой области дождливо, ветрено и до +25

26 и 27 апреля через территорию Липецкой области с юго-запада на северо-восток будет перемещаться циклон, под влиянием которого в регионе пройдут кратковременные дожди, местами с грозами и ветром до 17 м/с. 28 апреля атмосферное давление начнет расти, существенных осадков не ожидается.





Среднесуточные температуры воздуха составят 13-19 градусов тепла, что на 2-9 градусов выше климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, грозы. Ветер южный, 8-13 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью — от +11 до +16 градусов, днем — от +20 до +25 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Температура ночью — от +13 до +15, днем — от +23 до +25 градусов.День 26 апреля стал самым теплым в Липецке в 2001 году, тогда в городе было +26. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2003 году – 5 градусов мороза.