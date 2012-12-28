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На перекрестке улиц Меркулова и Катукова будут менять рельсы — изменится схема движения общественного транспорта
Погода в Липецке
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16 минут назад
В Липецкой области дождливо, ветрено и до +25
26 и 27 апреля через территорию Липецкой области с юго-запада на северо-восток будет перемещаться циклон, под влиянием которого в регионе пройдут кратковременные дожди, местами с грозами и ветром до 17 м/с. 28 апреля атмосферное давление начнет расти, существенных осадков не ожидается.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, грозы. Ветер южный, 8-13 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью — от +11 до +16 градусов, днем — от +20 до +25 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Температура ночью — от +13 до +15, днем — от +23 до +25 градусов.
День 26 апреля стал самым теплым в Липецке в 2001 году, тогда в городе было +26. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2003 году – 5 градусов мороза.
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