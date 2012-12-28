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Происшествия
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17 минут назад
У жителя Липецка изъяли шесть патронов к спортивно-охотничьему оружию
Он зачем-то носил их в кармане.
По словам подсудимого, он незаконно приобрел шесть патронов к спортивно-охотничьему оружию еще летом 2017 года у неизвестного ему продавца в парке Победы. Почти семь лет он хранил их в своей квартире, а 19 февраля этого года зачем-то взял и положил их в карман куртки и пошел на улицу. История умалчивает, как так случилось, что его тут же задержал сотрудник полиции, препроводил в отдел и там при личном осмотре изъял у него патроны.
Очевидно, обвиняемый вдаваться в детали этой мутной истории не захотел. Он заключил сделку со следствием, а позже попросил рассмотреть его уголовное дело в особом порядке — без исследования доказательств.
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