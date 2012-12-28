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Общество
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сегодня, 10:31
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В Липецке начали принимать заявки на участие в программе «Мой двор» на 2025 год
На нее выделено 180 миллионов рублей из муниципального и регионального бюджетов. 1% затрат — софинансирование со стороны жителей. Документы на участие в проекте в МКУ «Центр развития территории» принимают до 21 июня.
Скажем откровенно: как никакая иная, эта программа исполняется с трудом. Как по объективным, так и по субъективным причинам. Взять, к примеру, «Мой-двор-2023». В середине прошлого года основной подрядчик мэрии, ООО «СУ 1», который должен был за 85 млн рублей заасфальтировать все попавшие в программу дворы и уложить в них плитку, внезапно, без объяснения причин, взял и отказался от своих обязательств! А ведь такие работы — основа основ: только на подготовленные поверхности можно было монтировать резиновое покрытие детских и спортивных городков, опоры освещения, ограждение, лавочки, урны. Департамент развития территорий спешно проторговал укладку асфальта и плитки по 21 адресу заново, но это был уже форс-мажор. Пять новых подрядчиков сделали эту работу в октябре-ноябре, а все остальное перенесли на этот год. По согласованию с жителями, благоустройство по остальным 16 адресам программы 2023 года заказчик, МКУ «Центр развития территории», из-за рисков по погодным условиям также перенес на эту весну.
Еще в прошлом году определились подрядчики на монтаж резинового покрытия на детские и спортивные площадки (10 млн рублей), на озеленение и снос аварийных деревьев (16 млн рублей), на урны и скамейки (15 млн рублей), на асфальтирование и частичную установку детского игрового и спортивного оборудования (37 млн рублей). Все материалы и оборудование исполнители работ, в основном, закупили еще в прошлом году.
Если говорить о субъективных причинах, то жители трех дворов по разным причинам отказались от участия в программе «Мой двор-2023». Их заменили территориями, не попавшими в проект в прошлом году, — по Мичурина, 16, Студеновской 5, 9 и 11, Фрунзе 30 и 32. Курирующие реализацию программы в своих округах депутаты и заместитель начальника отдела благоустройства территории МКУ «Центр развития территории» Александра Предущенко говорят о том, что жители очень долго решают, что хотели бы получить от участия в проекте, что, конечно, затягивает время принятия решений, и, соответственно, удлиняет сроки оформления проектно-сметной документации.
— Я настаиваю на сроках исполнения работ, а Евгения Уваркина — на вовлеченности горожан в проект. И мы не стали ей мешать. Я увидел, что глава Липецка во многом права, уговаривая жителей на соучастие в программе. Мы посмотрели дворы, где уже благодаря программе красота и порядок. Почему? Потому что в домах живут неравнодушные люди. Они вложили в благоустройство свой труд и средства, и теперь за всем смотрят. Мы приветствуем концепцию, когда и жители, и администрация работают вместе на пользу всех, — так сформулировал субъективную сторону неспешности реализации программы губернатор Игорь Артамонов во время одного из посещений получивших вторую жизнь дворов.
В Липецке уже есть на что посмотреть. Некоторые обновленные дворы настолько хороши, что жители многоквартирных домов уже всерьез думают, как бы отвадить из них визитеров из соседних дворов.
Возьмем, к примеру, общий двор сразу для трех многоэтажек на проспекте Победы №№90, 92, 92«А» 60-х годов постройки. Жители давно мечтали о новой, современной детской площадке, ведь то, что там было — дворовая территория - морально и физически устарела. В прошлом году жители на общем собрании решили подать заявку на участие в программе «Мой двор». Документы прошли конкурсный отбор. Люди сформулировали для свои пожелания, согласовали проект. В результате аукциона определился подрядчик, то самое ООО «СУ 1». Так как исполнителя работ пришлось срочно менять, новый подрядчик, ООО «Дискет», за оставшийся до холодов месяц успел лишь заасфальтировать большой двор.
— Мне, как маме троих детей, было очень важно, чтобы они и другие ребята чувствовали себя во дворе комфортно, в безопасности. Поэтому то, что случилось, меня огорчило, — говорит Елена Сельченко. — Но как только сошёл снег, строители приступили к завершению проекта. Поставили качели, игровой комплекс и сделали безопасное покрытие. Осталось совсем немного. Ждем, когда нам привезут еще одни качели, горку, скамейку. Мы очень довольны результатом. Не сравнить, что было и что стало!
Буквально по соседству в этом году преобразится двор многоквартирного дома по проспекту Победы, 100. В прошлом году его жители подали заявку на участие в программе. Проект уже утвержден. В мэрии говорят, что на днях во дворе появится подрядчик, та же, уже проверенная компания «Дискет».
— В этом дворе объем работ меньше, чем в большом соседнем, — уточняет заместитель начальника отдела МКУ «Центр развития территории» Александра Предущенко. — Благоустраиваемая площадь — порядка двух тысяч квадратных метров. Но работы предстоят серьезные, например замена дорожного полотна, устройство парковочного кармана и обновление детской площадки.
С 2022 года, с момента начала действия программы «Мой двор», в Липецке новую жизнь обрели десятки территорий. Часть дворов-участников программы 2023 года, сейчас находится в процессе благоустройства.
— «Мой двор» — это не просто новая песочница, качели и асфальт. Это повышение ответственности липчан за результат, в который они вложили частичку своей души и, что немаловажно, средств. Отсюда начинается новое отношение к своему району, к своему городу. Со своего двора, в конце концов, как поется в известной песне, начинается Родина. И я очень признательна тем горожанам, которые проявляют активность, подключаются к обсуждениям того, что хотели бы увидеть там, где живут. Без их задора, без их советов нам было бы сложнее благоустраивать дворовые территории, — говорит Евгения Уваркина.
Программу «Мой двор» в прошлом году продлили до 2026-го. Сейчас в реестре дворов муниципалитета — 1655 нуждающихся в обновлении дворов. Мэрия планирует ежегодно увеличивать долю благоустроенных дворов на 2%.
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