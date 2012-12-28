В Липецке начали принимать заявки на участие в программе «Мой двор» на 2025 год

На нее выделено 180 миллионов рублей из муниципального и регионального бюджетов. 1% затрат — софинансирование со стороны жителей. Документы на участие в проекте в МКУ «Центр развития территории» принимают до 21 июня.