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Кандидат на лишение прав попал на видео

25 2274
#нарушение ПДД
1
Кандидат на лишение прав попал на видео

Ролик выгрузили в Сеть.

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Пользователь видеохостинга YouTube разместил на ресурсе запись с видеорегистратора. Автор стал свидетелем грубого нарушения правил — выезда на полосу встречного движения, которое наказывается, в том числе, лишением прав.

Нарушение ПДД совершил водитель черного «Пежо» на улице Карла Маркса в Липецке. Это произошло утром 3 апреля. Человек за рулем иномарки выехал на полосу встречного движения и встал в созданный им же второй ряд в сторону Петровского моста. Этот маневр не остался без эмоционального отклика от автора ролика. В связи с этим GOROD48 пришлось отредактировать запись.
25 2274
#нарушение ПДД
1

Комментарии (25)

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Мэр

1 минуту назад
Остальным делать нечего просто так стоят, а этому побыстрей надо, занятой человек...
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Гость

4 минуты назад
Что на пежо самый умный, там знак стоит движение по одной полосе, все в очереди стоят, а он торопыга полетел
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Плевать

5 минут назад
Ржу не могу, Никто не бывает глупым в одиночку: один заражает своей глупостью других, да и сам он восприимчив к чужим глупостям.
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Roker

5 минут назад
Баран тот,кто говорит,что это всё ерунда
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Roker

7 минут назад
Всё он правильно сделал.Таких уродов надо водительского удостоверения лишать
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Плевать

7 минут назад
Хорош гнать, Где глупость — образец, там разум — безумие.
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Ржу не могу

19 минут назад
Дорога мля три ряда пустые справа,нет барану надо заснять,сам какого куя в левом ряду раскарячился .
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Хорош гнать

22 минуты назад
Нормально он едет,а баран тот кто снимал обьехал и гони дальше.в натуре стакачи из мухи слона лепят.
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Плевать

29 минут назад
ОК, ты ща договоришься,и опять Карла Маркса сделают выделенной для общественного транспорта. И потом попробуй влезть на Первомайскую с энтого переулка рядом со Сбером....говорливый...
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ded

30 минут назад
на времени 0:33 ещё один "кандидат в лишенцы" на белой нексии
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