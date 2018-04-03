Общество
сегодня, 09:51
Кандидат на лишение прав попал на видео
25 2274
Ролик выгрузили в Сеть.
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Пользователь видеохостинга YouTube разместил на ресурсе запись с видеорегистратора. Автор стал свидетелем грубого нарушения правил — выезда на полосу встречного движения, которое наказывается, в том числе, лишением прав.
Нарушение ПДД совершил водитель черного «Пежо» на улице Карла Маркса в Липецке. Это произошло утром 3 апреля. Человек за рулем иномарки выехал на полосу встречного движения и встал в созданный им же второй ряд в сторону Петровского моста. Этот маневр не остался без эмоционального отклика от автора ролика. В связи с этим GOROD48 пришлось отредактировать запись.
Нарушение ПДД совершил водитель черного «Пежо» на улице Карла Маркса в Липецке. Это произошло утром 3 апреля. Человек за рулем иномарки выехал на полосу встречного движения и встал в созданный им же второй ряд в сторону Петровского моста. Этот маневр не остался без эмоционального отклика от автора ролика. В связи с этим GOROD48 пришлось отредактировать запись.
25 2274
Мэр
Гость
Плевать
Roker
Roker
Плевать
Ржу не могу
Хорош гнать
Плевать
ded