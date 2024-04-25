Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Новостройка в центре Липецка задала новый уровень комфорта
Бизнес
«Для людей, для детей»: жительница улицы Перова в Липецке превратила двухстороннее движение в реверсивное
Общество
СК распространил ориентировку о розыске пропавшего заместителя транспортного прокурора
Происшествия
Липчанка забыла iPhone на кассе в «КБ» и зря
Происшествия
Липецкая вечЁрка: ночная атака, мать-убийца и геоглиф
Общество
Вынесен приговор водителю автобуса, по вине которого лишился ноги 71-летний пенсионер
Происшествия
Стрелявших в курьера на Стаханова ищет полиция
Происшествия
На областной Доске почета разместили портреты сразу двух представителей НЛМК
НЛМК Live
Пьяная посетительница пиццерии ударила полицейского по голове его же рацией и кулаком — в лицо
Происшествия
17 лет строгого режима: в Липецкой области осужден организатор межрегиональной наркогруппы
Происшествия
В Липецке началась расчистка отстойника между Комсомольским прудом и Липовкой
Общество
Читать все
У Октябрьского рынка на стыках между дорогой и новыми рельсами появилась плитка
Общество
Выгорели четыре квартиры: страшный пожар улице Циолковского устроил поджигатель
Происшествия
В Липецке вновь прошел грязный дождь?
Спорт
К чему приводят разговоры в баре: ельчанин лишился полумиллиона после посиделок с освободившимся зэком
Происшествия
31-летнего липчанина задержали при сбыте гашиша: дома у него нашли целые россыпи наркотиков
Происшествия
МЧС: возможен сильный ветер
Погода в Липецке
Губернатор сообщил об отмене парада 9 мая
Общество
На перекрестке улиц Меркулова и Катукова будут менять рельсы — изменится схема движения общественного транспорта
Общество
«Лифан» столкнулся с трактором: водитель легковушки погиб
Происшествия
На 17-ти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Спорт
848
37 минут назад
5

В Липецке вновь прошел грязный дождь?

Нечто подобное произошло в Липецке четыре года назад приблизительно в эти же числа.

Утром в социальных сетях и мессенджерах жители Липецка активно осуждали одну общую проблему — их автомобили оказались в грязных пятнах. Диалоги при этом были одинаковыми:

Изображение WhatsApp 2024-04-25 в 09.53.30_917b30e8.jpg+2024-04-25-12.06.31+niz.jpg

— Народ, машины у всех утром чистые были? Вчера вечером машину помыла, а сегодня утром машина вся в пятнах каких-то странных была, как в графите.

— У всех так.

Изображение WhatsApp 2024-04-25 в 10.03.34_fe5eab0a.jpg+2024-04-25-12.06.31+niz.jpg


В сети уже начали рассуждать о том, что в Липецк надуло африканскую пыль. Но в областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с такой версией не согласны.

Изображение WhatsApp 2024-04-25 в 10.03.18_80b9ef8e.jpg+2024-04-25-12.06.31+niz.jpg

— В Липецк приходил теплый фронт циклона из Прибалтики, поэтому никакой африканской пыли к нам надуть не могло. Превышений содержания веществ в воздухе за минувшие сутки не фиксировалось. Возможно, что дождем на автомобили могло прибыть ту же пыльцу. Но для точного ответа необходимой брать анализы, — рассказала собеседница GOROD48.

photo_2024-04-25_10-17-30.jpg+2024-04-25-12.06.31+niz.jpg

Нечто подобное произошло в Липецке четыре года назад приблизительно в эти же числа. Тогда метеорологи объяснили разводы на машинах редкой синоптической ситуацией: сильный, до 20 м/с, ветер поднял в приземные слои атмосферы пыль, внезапно начавшийся дождь прибил ее к земле.
дождь
грязь
0
1
1
0
5

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Садовод
16 минут назад
Грязь точно африканская, у нас в Липецке ни пыли, ни грязи быть не может! У нас же город-курорт, Жемчужина! На левом берегу вообще стоит газоочистительный оздоровительный комплекс, без него город точно бы задохнулся
Ответить
Ветер
17 минут назад
Это точно,
Ответить
Марина
19 минут назад
Это все НЛМК, коптит сутками и все молчат. Только окна помыла, утром вся работа на с марку, плюс пыль и грязь в городе, песок везде и без африканской пыли.
Ответить
Сергей
21 минуту назад
Всё просто, город не убран от слова совсем! Ветер ночью поднимал пыль, пошёл дождь... вот и всё, большое количество пыли с улицы смешалось с каплями.
Ответить
Думаю
23 минуты назад
Какой город,такой и дождь.
Ответить
Рекомендуем
Общество
В области начался сезон больших ремонтов дорог и мостов
Общество
Статистика: самая высокая плотность населения — в Липецке
Общество
За год в Липецке снесут четыре тысячи засохших деревьев: что их погубило?
Экономика
Бензин за неделю подорожал в Липецкой области на 0,3%
А знаете ли вы
Пираньи, кольчужный сом и Мутинус Равенелля: знаете ли вы, какие экзоты встречаются в Липецкой области?
Общество
1 мая — бесплатно. Со 2-го мая — за деньги
Общество
В Липецк привезли все обещанные трамваи
Происшествия
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по избиениям прохожих в Липецке
Общество
На торгах по ремонту дорог мэрия Липецка сэкономила 18 миллионов из губернаторских четверти миллиарда
Общество
Из украинского плена освобождены 20 липецких военнослужащих, еще 16 — находятся в списках на обмен
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru