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Спорт
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37 минут назад
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В Липецке вновь прошел грязный дождь?
Нечто подобное произошло в Липецке четыре года назад приблизительно в эти же числа.
— Народ, машины у всех утром чистые были? Вчера вечером машину помыла, а сегодня утром машина вся в пятнах каких-то странных была, как в графите.
— У всех так.
В сети уже начали рассуждать о том, что в Липецк надуло африканскую пыль. Но в областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с такой версией не согласны.
— В Липецк приходил теплый фронт циклона из Прибалтики, поэтому никакой африканской пыли к нам надуть не могло. Превышений содержания веществ в воздухе за минувшие сутки не фиксировалось. Возможно, что дождем на автомобили могло прибыть ту же пыльцу. Но для точного ответа необходимой брать анализы, — рассказала собеседница GOROD48.
Нечто подобное произошло в Липецке четыре года назад приблизительно в эти же числа. Тогда метеорологи объяснили разводы на машинах редкой синоптической ситуацией: сильный, до 20 м/с, ветер поднял в приземные слои атмосферы пыль, внезапно начавшийся дождь прибил ее к земле.
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