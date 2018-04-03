Предприниматели и мэр поспорили о правилах благоустройства

В администрации города прошла встреча с владельцами торговых точек.

Сегодня в администрации Липецка состоялась встреча четырех местных предпринимателей, мэра и глав структурных подразделений мэрии. Тема, которая привела к попытке диалога бизнеса и власти проста – судьба ларьков и магазинчиков рядом с дорогами и на остановках.

Главное, что беспокоит предпринимателей - изменение правил благоустройства города, по которым вся мелкая торговля может быть убрана с центральных улиц в принудительном порядке.

- Сегодня в Липецке зарегистрировано около 1300 объектов мелкой торговли, - заявила предприниматель Юлия Комова. - И если это положение в правилах благоустройства останется, то нас всех могут убрать. Поэтому с правилами в этой части нужно что-то делать.

По данным сотрудников администрации, не все так однозначно.

Начальник управления потребительского рынка администрации Липецка Антон Мамонов, рассказал, что в соответствии с намерением мэрии благоустроить центральные улицы, привести их «в божеский вид» по образу столичных городов, изменения могут коснуться только 170 объектов торговли.

- Работу с предпринимателями мы начали около месяца назад, - отметил Антон Мамонов. – Мы предлагали найти им другие места, а не ставили перед фактом немедленного сноса. Сегодня можем предложить около ста новых мест для размещения торговых точек, но не все хотят их брать.

Почему? Это объяснила предприниматель Марина Кайманова. Предприниматели, кроме арендной платы за земельные участки вкладывали в обустройство и строительство своих торговых мест миллионы рублей, и теперь не хотят терять эти деньги.





Марии Каймановой ответил Сергей Иванов. По словам мэра, земельные участки, о которых идет речь, раздавались для временной торговли, но на них со временем начали появляться стационарные объекты!

- Вы же сами должны были понимать, что оформляя на них право собственности, с кем-то «договариваясь» вы сами ввергали себя в эту ситуацию, брали на себя риски, - заявил Сергей Иванов. – По сути, то, что тогда происходило – это уголовное преступление.

Затем Сергей Иванов привел примеры стационарных мест торговли, которые портят облик города. К ним он отнес киоск фаст-фуда на площади Петра, из которого днем идет копоть и «разделывают барана». Возмущают его и холодильники на остановке «Площадь Революции». В ответ предприниматели показали снимки муниципальных остановок: грязных и ржавых, или без стекол. Но и здесь мэру нашлось что возразить.

- Вы молодцы, что сделали эти фотографии, - держал удар Сергей Иванов. – Но если бы вы сняли, в каком состоянии находятся остановки с коммерческими киосками, то такие фотографии имели бы не меньший эффект. К тому же все остановки в центре города и вдоль магистралей убирает муниципальное предприятие, мусор из урн тоже оно вывозит.

Предприниматели замотали головами, в знак несогласия. Но редко кто видел продавцов ларьков, подметающих улицу дальше своего окошка или входа.

Мэр предложил совместный поиск решения проблемы. Проект благоустройства центральной части города только разрабатывается, но с пониманием, что с центральных улиц должна быть убрана вся пестрота, их облик необходимо привести к единому решению.

- У нас уже есть разные предложения по объектам торговли в единой архитектурной форме, - говорила главный архитектор Липецка Татьяна Азова.

И бизнесменам готовы показать эти наработки, чтобы они могли сделать выбор. Ведь не зря представители торговли в один голос говорили, что готовы к сотрудничеству и переоборудованию за свой счет объектов торговли, лишь бы их не погнали с насиженных мест.



