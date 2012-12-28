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Общество
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35 минут назад
«Через два дня дозиметр испортился. Мы махнули на него рукой»
В Липецке почтили память ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Александр Федонов четыре месяца работал в Чернобыле. «9 мая нас вызвали, а 10 мы уже были на месте», вспоминает ликвидатор. Профессиональный строитель занимался засыпкой радиационной пыли на четвертом блоке станции.
— Мы были по гражданской линии. Как-то дали нам дозиметр. Два дня он проработал и испортился. Дали другой, тоже самое. И махнули на это рукой, — вспоминает Александр.
Год назад ему сделали операцию, теперь он живет без желудка.
В Липецкой области, по данным председателя региональной организации «Союз Чернобыль» Михаила Барвинского, живут около тысячи ликвидаторов. В 1986 году в Чернобыль отправились около 2 200 липчан.
— Авария на Чернобыльской АЭС самая крупная катастрофа ХХ века. Мы хотим, чтобы в ХХI веке такого больше не было. Чтобы нас не забывали. Чтобы медицина нас обеспечивала. Чтобы дети о нас помнили. К сожалению, в Липецкой области есть зараженные территории. К сожалению, здоровье наше слабеет, — сказал Михаил Барвинский, открывая митинг, посвященный 38-й годовщине катастрофы.
Школьники прочитали стихотворения, посвященные ликвидации аварии, и после минуты молчания присутствующие возложили цветы к очень символичному памятнику, напоминающему огарок свечи.
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