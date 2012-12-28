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сегодня, 16:02
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Липчанка получила после развода баню: но в ней не осталось оборудования, а скважина залита бетоном

 Женщина обратилась в суд, тот обязал ее бывшего мужа компенсировать исчезнувшее и испорченное имущество.

Липецкий областной суд оставил в силе решение Октябрьского суда Липецка по иску жительницы города к бывшему мужу. Женщина требовала выплаты компенсации за пропавшее и испорченное имущество в доставшейся ей по разводу бане.  

После раздела совместно нажитого имущества с бывшим мужем жительница Липецка получила среди прочего двухэтажную баню с кирпичной верандой, деревянной пристройкой и бассейном, стоимостью свыше 1,3 млн рублей.

До раздела баня была оборудована электроосвещением, водоснабжением, отоплением, оснащена бытовой техникой, санитарно-техническим оборудованием и предметами интерьера.  Когда же женщина пришла в баню после решения суда о разделе имущества, она обнаружила, что с дверей сорваны замки, демонтированы все коммуникации и вся сантехника, перекрыты инженерные сети, в бассейне нет насоса, а водяная скважина залита бетоном. В результате проведенной оценки установлено, что в таком состоянии стоимость бани составляет 760 тысяч рублей.

В иске липчанка просила взыскать с бывшего мужа убыток в 582,6 тысяч рублей. Октябрьский районный суд Липецка удовлетворил ее требования. Липецкий областной суд оставил это решение в силе.

«Поскольку установлено, что ответчиком передано истцу имущество, являвшееся совместно нажитым, значительно меньшей стоимостью, чем учтено судом при его разделе, у истца возникли убытки, которые подлежат компенсации другой стороной», — цитирует постановлении коллегии Липецкого областного суда пресс-служба судебной системы региона.

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Комментарии (9)

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Сначала новые
I’m
28 минут назад
Ну и зачем нам эта информация? И так все знают что женщины выходят замуж в 80% что бы потом распилить имущество и поставить на алименты.
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-
38 минут назад
Недвижимость, по умолчанию, это одни стены.
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Зачем
38 минут назад
Зачем было жениться если итог предсказуем разводом. У нас более 80% браков заканчиваются разводом и распилом имущества.
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Елена
40 минут назад
с пальчиком живу и нафиг надо.
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Алена
43 минуты назад
Браком хорошее дело не назвали бы, тем более, если муж жлоб. Нужно было сразу ушки на макушки.
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ттт
43 минуты назад
забавно что СОВМЕСТНО нажитое имущество отчего то только у мужика, у тетеньки ничего СОВМЕСТНО не нажилось.
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А лександр
47 минут назад
Даа наверное вместе ходили в баню, заодно и парились...
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Купидон с валыной
52 минуты назад
Пусть теперь парится)))....
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Иван
57 минут назад
Милые бранятся, только тешатся. А ведь были близкие люди
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