Липчанка получила после развода баню: но в ней не осталось оборудования, а скважина залита бетоном

Женщина обратилась в суд, тот обязал ее бывшего мужа компенсировать исчезнувшее и испорченное имущество.



Липецкий областной суд оставил в силе решение Октябрьского суда Липецка по иску жительницы города к бывшему мужу. Женщина требовала выплаты компенсации за пропавшее и испорченное имущество в доставшейся ей по разводу бане.После раздела совместно нажитого имущества с бывшим мужем жительница Липецка получила среди прочего двухэтажную баню с кирпичной верандой, деревянной пристройкой и бассейном, стоимостью свыше 1,3 млн рублей.До раздела баня была оборудована электроосвещением, водоснабжением, отоплением, оснащена бытовой техникой, санитарно-техническим оборудованием и предметами интерьера. Когда же женщина пришла в баню после решения суда о разделе имущества, она обнаружила, что с дверей сорваны замки, демонтированы все коммуникации и вся сантехника, перекрыты инженерные сети, в бассейне нет насоса, а водяная скважина залита бетоном. В результате проведенной оценки установлено, что в таком состоянии стоимость бани составляет 760 тысяч рублей.В иске липчанка просила взыскать с бывшего мужа убыток в 582,6 тысяч рублей. Октябрьский районный суд Липецка удовлетворил ее требования. Липецкий областной суд оставил это решение в силе.«Поскольку установлено, что ответчиком передано истцу имущество, являвшееся совместно нажитым, значительно меньшей стоимостью, чем учтено судом при его разделе, у истца возникли убытки, которые подлежат компенсации другой стороной», — цитирует постановлении коллегии Липецкого областного суда пресс-служба судебной системы региона.