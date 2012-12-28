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Происшествия
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сегодня, 11:08
«Лифан» столкнулся с трактором: водитель легковушки погиб
За сутки на дорогах области произошли две серьезные аварии, сообщает УГИБДД.
Еще одна серьезная авария произошла в Липецке: утром на на проспекте Победы столкнулись три автомобиля: «Шкода» с 41-летним мужчиной за рулем, «Тойота» под управлением 49-летнего водителя и «Шевроле» с 38-летней женщиной за рулем. По уточненным данным, в аварии пострадал водитель «Тойоты»: его госпитализировали.
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