Общество
32 минуты назад
Липецкий двор взял иномарку в ледяной плен
Неочищенные проезды доставляют липчанам массу проблем.
Липчанин Дмитрий Иванов через соцсети поделился фотографиями из двора жилого дома по улице Котовского. Там иномарка попала в ледяной плен неочищенных за зиму проездов.
- Последние 1,5 недели машины, проезжая сквозь двор, садились на «брюхо». Ну, а когда лёд начал таять, стало вот что, - так Дмитрий описал снимок.
Снимки застрявшего «Ниссана» собрали с три десятка откликов. Липчане не преминули пожурить коммунальные службы, а также поделились полезными советами. Если вы попали в ледяной плен липецких дворов — звони в автоинспекцию. «Инспекторы оформляют предписание. Далее - экспертизу на выявление дефектов от ДТП. Управляху накажут - мама не горюй - за такое. Проблема в том, что мы сами не хотим этим заниматься», замечает один из участников обсуждения Роман.
- Последние 1,5 недели машины, проезжая сквозь двор, садились на «брюхо». Ну, а когда лёд начал таять, стало вот что, - так Дмитрий описал снимок.
Снимки застрявшего «Ниссана» собрали с три десятка откликов. Липчане не преминули пожурить коммунальные службы, а также поделились полезными советами. Если вы попали в ледяной плен липецких дворов — звони в автоинспекцию. «Инспекторы оформляют предписание. Далее - экспертизу на выявление дефектов от ДТП. Управляху накажут - мама не горюй - за такое. Проблема в том, что мы сами не хотим этим заниматься», замечает один из участников обсуждения Роман.
ZZZZ
Ни)(уя не пойму
снова
Вася
81% липчан
ну и что,ничего он не повредил,