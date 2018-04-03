Общество

32 минуты назад

Липецкий двор взял иномарку в ледяной плен

6 802
#соцсети #уборка дворов #лед #транспорт
Липецкий двор взял иномарку в ледяной плен

Неочищенные проезды доставляют липчанам массу проблем.

Липчанин Дмитрий Иванов через соцсети поделился фотографиями из двора жилого дома по улице Котовского. Там иномарка попала в ледяной плен неочищенных за зиму проездов.

- Последние 1,5 недели машины, проезжая сквозь двор, садились на «брюхо». Ну, а когда лёд начал таять, стало вот что, - так Дмитрий описал снимок.

Снимки застрявшего «Ниссана» собрали с три десятка откликов. Липчане не преминули пожурить коммунальные службы, а также поделились полезными советами. Если вы попали в ледяной плен липецких дворов — звони в автоинспекцию. «Инспекторы оформляют предписание. Далее - экспертизу на выявление дефектов от ДТП. Управляху накажут - мама не горюй - за такое. Проблема в том, что мы сами не хотим этим заниматься», замечает один из участников обсуждения Роман.







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#соцсети #уборка дворов #лед #транспорт

Комментарии (6)

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ZZZZ

8 минут назад
Так жеж это ж 146% ничейная дорога, к дому не относится - значит укашка не виноватая, ну а смотритель туды не заглядывал даже.
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Ни)(уя не пойму

11 минут назад
Все растает сегодня завтра, бери лопатку и потрать 5 минут времени. Все коммунальщики им виноваты
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снова

13 минут назад
колхозники на своем брюхоскребущем инодрочеве как всегда в ауте!
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Вася

18 минут назад
Я то думал,расходимся.
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81% липчан

20 минут назад
Всё устраивает
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ну и что,ничего он не повредил,

24 минуты назад
Пусть берет лом,лопату , долбит лед и откидывает его от колеса, если ехать хочет
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