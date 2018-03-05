Теперь и в Липецке будет своя «Зенит-Арена»?

GOROD48 продолжает рубрику «Люди, которые удивили липчан на уходящей неделе».

На этой неделе мы вновь столкнулись с чудесами бесплатной медицины, пытались подсчитать зарплату учителей и врачей и с ужасом узнали, что реконструкция стадиона «Металлург» затягивается еще дольше и требует новых капиталовложений. И конечно в любом обществе современной России всегда найдется тот, кто уже держит наготове ручку или телефонную трубку, чтобы сообщить обо всех «безобразиях» президенту РФ.

Липчанин стращает мэра звонком президенту страны







Липчанин Николай Доркин разместил ролик в Сети, в котором поднял вроде бы важную проблему – аварийное состояние дома №12 на улице Студенческий городок. Доркин заявил, что из-за сильной занятости у него самого и его соседей нет времени добиваться у различных инстанций ремонта дома, поэтому заняться этим срочно должен мэр. Ну а чтобы градоначальник не активнее решил коммунальную проблему, проситель нашел для него «кут» - обещал позвонить президенту РФ Владимиру Путину.

Любят у нас некоторые люди чуть что сразу ссылаться на главу государства, и предлагать выход в любой ситуации: «Мы Путину позвоним». Словно чистить канализацию и убирать мусор в подъезде должен сам президент РФ. И он же должен не мусорить в подъезде. А президент, наверное, уже волнуется: «Почему мне Доркин не звонит. Разве он меня больше не любит?».

Зарплаты младшего и среднего медицинского персонала сравнялась







Росстат опубликовал очередные данные о зарплатах. Эти сведения редко кого оставляют равнодушными, причем большинство преподавателей (врачей и т.д.) искренне удивляются, читая статистику, что они якобы получают на руки более 50 тысяч рублей. Но мы сейчас не о цифрах. Согласно статистике, зарплата младшего медицинского персонала (санитарок, сиделок, дезинфекторов и т.д.) в январе сравнялась с зарплатой среднего медицинского персонала (медсестер, фельдшеров, зубных техников и проч.), и даже оказалась больше на один рубль – 27 132 рубля против 27 131.

То есть учиться – заканчивать ходя бы липецкий медицинский колледж, чтобы получить специальность медицинской сестры, теперь вовсе не обязательно? На зарплате это все равно никак не скажется? При этом если брать не теоретические, а реальные доходы врачей, то многие из них пожалуются, что даже проигрывают в доходах прописанным в отчетах санитарам. Наверное, поэтому у нас и медицина не блещет?

Липчанка всегда готова поделиться сокровенным с миллионами телезрителей







Елена Хромина из Липецка продолжает сниматься в телешоу «Дом-2». То, что в этой передаче не стесняются абсолютно ничего, давно известно. На уходящей неделе всем желающим рассказали об интимных проблемах липчанки – каких-то пробелах в сексуальном воспитании, которые вызывают сложности в поиске партнера и могут даже привести к извращениям. Постельные страдания дамы в «Доме-2», обсуждали на всю страну.

В шоу-бизнесе всегда так: кто-то поет, кто-то дает – в смысле повод лишний раз посудачить на пикантные темы. Словом, устраивается кто как умеет. К слову, кого не спроси, все это шоу ругают. Тогда откуда же у него в течение многих лет столько поклонников?

Забывчивость







Начальник городского управления строительства Сергей Косинов забыл, на что были потрачены миллионы бюджетных рублей. Речь идет о реконструкции стадиона «Металлург», которую катастрофически провалили по срокам. Более того, мэрия объявила тендер на завершение (завершение ли?) работ – на 41 миллион рублей, включив в смету … те же пункты, которые уже значились в контракте с предыдущим подрядчиком – освоившей около 100 миллионов рублей тамбовской фирмой «Сталь-М»: установка пластиковых сидений на стадионе, монтаж футбольных ворот, отделка подтрибунных помещений и ложи ВИП. Сергей Косинов объяснил эту метаморфозу том, что фирма «Сталь-М» провела дополнительные работы, которые не были предусмотрены муниципальным контрактом, но без которых нельзя было продолжать реконструкцию. Поэтому часть обязательств с прежней фирмы сняли, заменив их выполненными по факту работами. Вот только что это за работы – более чем на 40 миллионов рублей - чиновник мэрии… так и не вспомнил, когда мы ему позвонили.

При строительстве «Зенит-Арены» в Питере забывали, куда делись миллиарды. Так что нам еще есть куда стремиться.

Наш липецкий туризм







Председатель департамента культуры и туризма мэрии Липецка Сергей Малько на сессии городского совета честно признался, что туризм в Липецке находится в зачаточном состоянии.

Собственно, у нас и культура.… ну да ладно. Важнее, что туризм нужно развивать т.е. создавать то, ради чего толпы паломников согласятся ехать в Липецк, чтобы взглянуть на диво. Малько рассказал, что мэрия купила для Дома музыки электронный орган, которых в России всего два. Сомнительно, чтобы ради звуков этого инструмента в Липецк ринутся туристы. Тогда как привлекать туристов? Кремль мы не построим, Эйфелеву или хотя бы Пизанскую башню – тоже. У нас даже не могут завершить строительство спорткомплекса «Катящиеся камни», не успевают отремонтировать стадион и совсем расстались с идеей соорудить хотя бы один 50-метровый бассейн. Нет, экскурсии из других городов мы увидим в Липецке не скоро.

Спор о «большом брате»







Любопытный диалог произошел на сессии городского совета между депутатом Екатериной Пинаевой и мэром Сергеем Ивановым. Народная избранница указала градоначальнику, что 59 уличных камер недостаточно для полумиллионного города и привела пример Курска, где наблюдение ведется со 1 800 камер и город является лидером в ЦФО по раскрываемости преступлений. Мэр не растерялся и ответил, что у нас и при неисправных камерах - второе место по раскрываемости в Центральном федеральном округе, поэтому КПД работы липецкой полиции куда выше, чем у их курских коллег.

Раз камеры липецким полицейским принципиально не нужны, может заодно лишим их еще, например, служебных автомобилей. Пусть как в позапрошлом веке по городу бегают и раскрывают преступления. Тогда показателями можно будет гордиться еще больше – ведь они же не благодаря, а как у нас любят – вопреки…

Бесплатное лечение очень дорого







Жительница Липецка заглянула в частный медицинский центр, чтобы бесплатно по акции проверить здоровье, а вышла с ловко подсунутым ей кредитным договором на 99 тысяч рублей под 23 % годовых. За эти деньги пациентке навязали несколько БАДов и две подушки.

В бесплатную медицину у нас продолжают верить только те, кто убежден в существовании Деда Мороза и Йети.

Стрелок все еще на свободе







Липчанин, который два года назад устроил стрельбу на городской Набережной и чуть было не ранил людей, по-прежнему разгуливает на свободе. То ли ему брат помогает, который сразу после инцидента размахивал перед лицами у потерпевших «корочкой» сотрудника ФСБ, то ли Фортуна – доподлинно неизвестно. Но по статье 119 УК РФ «Угроза убийством» он до сих пор никакой ответственности не понес, дело даже несколько раз закрывали. А летом истекает срок исковой давности по этой статье – 2 года, после чего вольный стрелок Емельянов сможет и дальше палить по людям, не опасаясь ответственности.

Ох, до чего гибкая у нас система правосудия! За оскорбление полицейского – осудят. За стрельбу по толпе людей – ничего…

По липецким автобусам бегают бродячие собаки







Бродячий пес заскочил в маршрутку №315, побегал по салону, приставая к пассажирам, и через несколько остановок спокойно покинул салон. Видимо, псину загнали в автобус морозы.

Вот и попробуй после этого объяснить иностранцам, что в нашей стране не бродят по улицам дикие животные, и собаки, а заодно и медведи, не ездят вместе с нами в общественном транспорте.

Удивлялся Егор КРЕТОВ.