Общество

вчера, 16:38

В январе зарплаты среднего и младшего медперсонала сравнялись

51 1938
#зарплата
3
В январе зарплаты среднего и младшего медперсонала сравнялись

Разница в доходах среднего и младшего медицинского персонала в Липецкой области в январе составила всего один рубль, тогда как по итогам года — 1,4 раза. Зарплаты у среднего и младшего медперсонала почти сравнялись в первый месяц во всех регионах России.

Средние зарплаты бюджетников в регионах (в том числе в Липецкой области) по итогам января представил Росстат. Самые высокие зарплаты оказались у научных сотрудников, самой низкооплачиваемой категорией оказались педагоги дошкольных учреждений. 

Зарплата педагогов дошкольного образования по итогам января составила 25 735 рублей, учителей школ — 27 245 рублей. Педагоги учреждений дополнительного образования зарабатывали в среднем 27 098 рублей, чуть выше оказался уровень ежемесячного заработка у преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профобразования — 27 226 рублей. Уровень средней заработной платы преподавателей в вузах составил в Липецкой области 54 550 рублей. Научные сотрудники организаций государственной и муниципальной форм собственности заработали в среднем по 60 127 рублей. 

Уровень средней зарплаты врачей составил 54 034 рублей, среднего медицинского (фармацевтического) персонала в организациях государственной и муниципальной форм собственности — 27 131 рубля, младшего медперсонала на один рубль больше — 27 132 рублей. Для сравнения, в республике Башкортостан зарплата младшего медперсонала также оказалась больше, чем у среднего - на 464 рубля. 

Средняя зарплата социальных работников составила 26 958 рубль, работников учреждений культуры — 27 032 рубля, педагогов образовательных медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей — 26 944 рублей, сообщает Росстат.

51 1938
#зарплата
3

Комментарии (51)

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Lillian Barrera

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Статистика одно, жизнь другое

сегодня, 01:31
Мало ли что здесь пишут, главное что мы не верим в большинство этих показателей, так как обращаемся в этой среде, реально известно только одно, то, что чиновники ранее подтвердили сами за себя, это то, что сотрудники организаций государственной и муниципальной форм собственности заработали в среднем по 60 127 рублей.
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Гость

сегодня, 00:48
Интересно,кто же из медработников получает такие огромные деньги?зачем же так врать?
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Ктулху

сегодня, 00:28
Я, почему люди не смогут ничего сделать. Я сделаю. Во первых, не пойду на выборы. Это будет первый шаг к игнорированию их идей. А дальше по списку.
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Я

сегодня, 00:06
Так нагло врут. Понимают , что люди не смогут ничего сделать. Да и , видимо, им, доставляет удовольствие поиздеваться над нами простыми людьми. Но придет время и каждый ответит по делам своим.
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Да уж

вчера, 23:50
Вот это * ,про зарплаты мед .сестер. , и про наших , трудяшек санитарок, которые теперь стали уборщицами. ОП. проверьте информацию.,скоро выборы.....
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В этой стране

вчера, 23:32
Только воровством и казнокрадством можно заработать) других вариантов нет.
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Врач

вчера, 23:17
Как со ставкой 11090 можно заработать 54000?
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Гость липецка

вчера, 22:59
гость липецка, согласен с вами. Врут как им удобно
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Для Леси

вчера, 22:41
Лесь,а почему Вы думаете,что Адель педагог?Этот человек всю свою жизнь отработал в медицине.
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