В январе зарплаты среднего и младшего медперсонала сравнялись

Разница в доходах среднего и младшего медицинского персонала в Липецкой области в январе составила всего один рубль, тогда как по итогам года — 1,4 раза. Зарплаты у среднего и младшего медперсонала почти сравнялись в первый месяц во всех регионах России.

Средние зарплаты бюджетников в регионах (в том числе в Липецкой области) по итогам января представил Росстат. Самые высокие зарплаты оказались у научных сотрудников, самой низкооплачиваемой категорией оказались педагоги дошкольных учреждений.

Зарплата педагогов дошкольного образования по итогам января составила 25 735 рублей, учителей школ — 27 245 рублей. Педагоги учреждений дополнительного образования зарабатывали в среднем 27 098 рублей, чуть выше оказался уровень ежемесячного заработка у преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профобразования — 27 226 рублей. Уровень средней заработной платы преподавателей в вузах составил в Липецкой области 54 550 рублей. Научные сотрудники организаций государственной и муниципальной форм собственности заработали в среднем по 60 127 рублей.

Уровень средней зарплаты врачей составил 54 034 рублей, среднего медицинского (фармацевтического) персонала в организациях государственной и муниципальной форм собственности — 27 131 рубля, младшего медперсонала на один рубль больше — 27 132 рублей. Для сравнения, в республике Башкортостан зарплата младшего медперсонала также оказалась больше, чем у среднего - на 464 рубля.

Средняя зарплата социальных работников составила 26 958 рубль, работников учреждений культуры — 27 032 рубля, педагогов образовательных медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей — 26 944 рублей, сообщает Росстат.