Стрелок с липецкой набережной признал свою вину и… остался без наказания!

Признавший свою вину в суде мужчина может получить от государства право на реабилитацию, ведь в его действиях полиция не усмотрела состава преступления.





- В поле зрения нашей компании, в которой было пятеро детей, попал конфликт между группой подростков и крупным мужчиной. Он вел себя крайне неадекватно, угрожал молодежи физической расправой. Чтобы пресечь конфликт и отвлечь пьяного взрослого человека от подростков, которые уворачивались от его кулаков, мы сделали ему замечание, а затем выпроводили его и его нетрезвую жену и еще какого-то их родственника с пляжа, - рассказывают GOROD48 предысторию того, что было дальше, Дмитрий Дуденко и Павел Бондарев.



А дальше отдыхающие заметили этого персонажа, который с кобурой на голом теле и с пистолетом в руке шел прямо на них. В это время он выцеливал того, в кого, очевидно, решил выстрелить:



- Шагая и прицеливаясь в нас с детьми, он закричал: «Я вас всех убью!» К счастью, Алексей Перов из нашей компании оказался за спиной этого «боевика», и когда он, подначиваемый его женой, решил в нас выстрелить, наш товарищ сзади одной рукой схватил его за руку с пистолетом, второй - за шею. Мы тоже ринулись на него и обезвредили. Но разок пальнуть он все же сумел, правда промахнулся - пуля пролетела в миллиметрах от уха одного из наших друзей, Жени Попова. Дебошира мы скрутили, его пьяную наводчицу тоже. Обоих мы сдали прибывшему патрулю ППС.







Казалось бы, инцидент исчерпан. Но он имел свое продолжение.



- Вскоре на месте событий оказался мужчина, назвавшийся братом стрелка и капитаном ФСБ в отставке. Тогда мы и поняли, что этот самый Дмитрий Емельянов - так, как выяснилось, звали неадеквата с пляжа, - избежит уголовного преследования за свои действия, - говорят Дмитрий Дуденко и Павел Бондарев.



Участники инцидента на набережной рассказали, что в GOROD48 они обратились потому, что усомнились в желании правоохранительной системы наказать виновного:



- Уже прошло более полутора лет после этого резонансного события. Но он до сих пор не понес никакой вины, хотя и признал свою вину в одном из судебных заседаний. Полгода следственных мероприятий, экспертизы, очные ставки… Но это все привело к тому, что, по ходатайству прокуратуры, потерпевшего и виновного решили «насильно» примирить. Весь 2017 год прошел в многочисленных судебных заседаниях, в которых государственные обвинители выступали, по сути, адвокатами подсудимого. Действия же Евгения Попова назвали желанием нажиться на Емельянове. А он всего-то просил Емельянова перевести 300 тысяч рублей на счет любого детского дома.



Итог этой истории поражает обезвредивших «безбашенного» стрелка мужчин своей абсурдностью: в ОП №3 УМВД РФ по Липецку прекратили расследование уголовного дела по ст. 119 УК РФ («угроза убийством»)... за отсутствием состава преступления!



- Любой юрист назовет это постановление незаконным, которое можно отменить по щелчку пальцев. Но вот щелчок этот очень долгий. Который спускается «Почтой России» от одной инстанции к другой месяцами. На это, очевидно, и рассчитывает «стрелок со связями», ведь срок привлечения его к уголовной ответственности истекает в июне, - считают собеседники GOROD48.



Ситуацию комментирует адвокат потерпевших Елена Соловьева:



- В действиях Дмитрия Емельянова имеются все признаки покушения на убийство: расстояние до его цели было незначительным, целился он в голову Евгения Попова со словами угрозы. Все эти действия происходили публично, в общественном месте, из хулиганских побуждений. Органы предварительного следствия возбудили уголовное дело по ст. 119 («угроза убийством»). Потерпевшая сторона полагала, что правоохранительные органы быстро расследуют данное дело, направят его в суд и виновный понесет наказание. Но этого не произошло. Дмитрий Емельянов занимал непризнательную позицию полгода, вел себя агрессивно в ходе следственных действий и очных ставок с Поповым и свидетелями по делу. Потом, неожиданно для потерпевшего, он в декабре 2016 года направил ему почтовым переводом 10 тысяч рублей. Позже выяснилось, что за спиной у потерпевшей стороны органы предварительного расследования прекратили уголовное преследование Емельянова за якобы его деятельным раскаянием. Но деятельное раскаяние выражается в явке с повинной, признании вины и возмещении ущерба. У потерпевшие стороны появились подозрения о нечистоплотности дознания, ведь сам Емельянов в дальнейшем пояснил, что дознаватель посоветовала ему отправить почтой потерпевшему 10 тысяч рублей, чтобы прекратить уголовное дело.



После того, как отказное постановление было отменено, прокурор Октябрьского района Липецка решил, что Емельянову можно назначить судебный штраф и прекратить уголовное преследование. Надо отметить, что судебный штраф в таком случае составлял бы не менее 250 тысяч рублей. Но мировой судья не согласилась с прокурором и не удовлетворила его ходатайство в связи с тем, что обвиняемый не возместил потерпевшему причиненный моральный вред. Примечательно, что прокуратура Октябрьского района попыталась обжаловать решение суда. Безрезультатно, но на это ушло время. Новый сюрприз потерпевшую сторону ждал в январе этого года: дознание посчитало возможным прекратить уголовное дело в связи с отсутствием в действиях Емельянова состава преступления!



Стоит подчеркнуть, что инкриминируемое Емельянову преступление относится к категории небольшой тяжести. Срок привлечения по ст. 119 УК РФ - два года. К тому же государство оставляет за Емельяновым право на реабилитацию. Выходит, что открыв пьяным стрельбу в общественном месте, он сможет при благоприятных для себя обстоятельствах еще и получить неплохую «премию» от государства.

Полтора года назад в Липецке произошел вопиющий случай: на несколько семейных пар с детьми с пистолетом наголо на набережной реки Воронеж накинулся невменяемый мужчина . Вот как тогда развивались события, которые по чистой случайности не стали трагическими.- В поле зрения нашей компании, в которой было пятеро детей, попал конфликт между группой подростков и крупным мужчиной. Он вел себя крайне неадекватно, угрожал молодежи физической расправой. Чтобы пресечь конфликт и отвлечь пьяного взрослого человека от подростков, которые уворачивались от его кулаков, мы сделали ему замечание, а затем выпроводили его и его нетрезвую жену и еще какого-то их родственника с пляжа, - рассказывают GOROD48 предысторию того, что было дальше, Дмитрий Дуденко и Павел Бондарев.А дальше отдыхающие заметили этого персонажа, который с кобурой на голом теле и с пистолетом в руке шел прямо на них. В это время он выцеливал того, в кого, очевидно, решил выстрелить:- Шагая и прицеливаясь в нас с детьми, он закричал: «Я вас всех убью!» К счастью, Алексей Перов из нашей компании оказался за спиной этого «боевика», и когда он, подначиваемый его женой, решил в нас выстрелить, наш товарищ сзади одной рукой схватил его за руку с пистолетом, второй - за шею. Мы тоже ринулись на него и обезвредили. Но разок пальнуть он все же сумел, правда промахнулся - пуля пролетела в миллиметрах от уха одного из наших друзей, Жени Попова. Дебошира мы скрутили, его пьяную наводчицу тоже. Обоих мы сдали прибывшему патрулю ППС.Казалось бы, инцидент исчерпан. Но он имел свое продолжение.- Вскоре на месте событий оказался мужчина, назвавшийся братом стрелка и капитаном ФСБ в отставке. Тогда мы и поняли, что этот самый Дмитрий Емельянов - так, как выяснилось, звали неадеквата с пляжа, - избежит уголовного преследования за свои действия, - говорят Дмитрий Дуденко и Павел Бондарев.Участники инцидента на набережной рассказали, что в GOROD48 они обратились потому, что усомнились в желании правоохранительной системы наказать виновного:- Уже прошло более полутора лет после этого резонансного события. Но он до сих пор не понес никакой вины, хотя и признал свою вину в одном из судебных заседаний. Полгода следственных мероприятий, экспертизы, очные ставки… Но это все привело к тому, что, по ходатайству прокуратуры, потерпевшего и виновного решили «насильно» примирить. Весь 2017 год прошел в многочисленных судебных заседаниях, в которых государственные обвинители выступали, по сути, адвокатами подсудимого. Действия же Евгения Попова назвали желанием нажиться на Емельянове. А он всего-то просил Емельянова перевести 300 тысяч рублей на счет любого детского дома.Итог этой истории поражает обезвредивших «безбашенного» стрелка мужчин своей абсурдностью: в ОП №3 УМВД РФ по Липецку прекратили расследование уголовного дела по ст. 119 УК РФ («угроза убийством»)... за отсутствием состава преступления!- Любой юрист назовет это постановление незаконным, которое можно отменить по щелчку пальцев. Но вот щелчок этот очень долгий. Который спускается «Почтой России» от одной инстанции к другой месяцами. На это, очевидно, и рассчитывает «стрелок со связями», ведь срок привлечения его к уголовной ответственности истекает в июне, - считают собеседники GOROD48.Ситуацию комментирует адвокат потерпевших Елена Соловьева:- В действиях Дмитрия Емельянова имеются все признаки покушения на убийство: расстояние до его цели было незначительным, целился он в голову Евгения Попова со словами угрозы. Все эти действия происходили публично, в общественном месте, из хулиганских побуждений. Органы предварительного следствия возбудили уголовное дело по ст. 119 («угроза убийством»). Потерпевшая сторона полагала, что правоохранительные органы быстро расследуют данное дело, направят его в суд и виновный понесет наказание. Но этого не произошло. Дмитрий Емельянов занимал непризнательную позицию полгода, вел себя агрессивно в ходе следственных действий и очных ставок с Поповым и свидетелями по делу. Потом, неожиданно для потерпевшего, он в декабре 2016 года направил ему почтовым переводом 10 тысяч рублей. Позже выяснилось, что за спиной у потерпевшей стороны органы предварительного расследования прекратили уголовное преследование Емельянова за якобы его деятельным раскаянием. Но деятельное раскаяние выражается в явке с повинной, признании вины и возмещении ущерба. У потерпевшие стороны появились подозрения о нечистоплотности дознания, ведь сам Емельянов в дальнейшем пояснил, что дознаватель посоветовала ему отправить почтой потерпевшему 10 тысяч рублей, чтобы прекратить уголовное дело.После того, как отказное постановление было отменено, прокурор Октябрьского района Липецка решил, что Емельянову можно назначить судебный штраф и прекратить уголовное преследование. Надо отметить, что судебный штраф в таком случае составлял бы не менее 250 тысяч рублей. Но мировой судья не согласилась с прокурором и не удовлетворила его ходатайство в связи с тем, что обвиняемый не возместил потерпевшему причиненный моральный вред. Примечательно, что прокуратура Октябрьского района попыталась обжаловать решение суда. Безрезультатно, но на это ушло время. Новый сюрприз потерпевшую сторону ждал в январе этого года: дознание посчитало возможным прекратить уголовное дело в связи с отсутствием в действиях Емельянова состава преступления!Стоит подчеркнуть, что инкриминируемое Емельянову преступление относится к категории небольшой тяжести. Срок привлечения по ст. 119 УК РФ - два года. К тому же государство оставляет за Емельяновым право на реабилитацию. Выходит, что открыв пьяным стрельбу в общественном месте, он сможет при благоприятных для себя обстоятельствах еще и получить неплохую «премию» от государства.