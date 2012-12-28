«Объект был единичным, угрозы атаки жилого массива не было»: Игорь Артамонов объяснил, почему не включались сирены
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Общество
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56 минут назад
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Липецкая вечЁрка: ночная атака, мать-убийца и геоглиф
Сегодня, 24 апреля, липчане пережили введение желтого и красного уровней опасности, следователи изучают детали убийства 34-летней женщины, и волонтеры посадили 20 тысяч деревьев в виде герба области.
А через час с небольшим губернатор рассказало падении БПЛА в промышленной зоне Липецка. Через девять минут, в связи с падением летательного аппарата, был введен красный уровень опасности (то есть реальная угроза). Хотя сирены не завыли, Игорь Артамонов объяснил это тем, что объект был единичным и угрозы для жилого массива не представлял.
Через 32 минуты красный уровень отменили, но оставили желтый, который сняли через час четыре минуты. Это восьмая тревога в Липецкой области с начала апреля. Те, кто не спал могли видеть вспышку на левом берегу.
«Упал? Или подавили?» — поинтересовался комментатор.
«Люди сетуют на плохое оповещение, а у меня такой вопрос. Объявляется красный уровень воздушной опасности ночью по СМС, когда люди спят и ничего и не слышат про всякие там уровни., а прочтя потом думают, а что делать-то нужно в данном случае и стоит ли куда-то бежать из дома, да и надолго нужно зарыться в песок понятия никто не имеет», — написал никола.
«Зачем вводить тогда красный уровень, если опасности нет? Запутали уже граждан — желтый, красный, красный с сиренами, красный без сирен», — заметил Ооо.
«Странно все: прошлый раз выли сирены в Липецке, а сбили БПЛА в районах области. А сегодня сбили (упал) в Липецке, а сирены молчат. Хотя ничего не изменилось бы — прятаться все равно негде. И непонятно: зачем вводить красный уровень, если упавший «объект был единичным»?» — включилась в дискуссию Галина.
«Самое главное, толку от этих сирен, бежать-то некуда, все убежища заброшены, проверялись последний раз в СССР, мы там быстрей задохнёмся», — переживает Липчанка.
«Не говорите глупостей, если не осведомлены! Убежища уже больше года как в полной годности. На данный момент проходит очередная проверка, после предписаний. Такое впечатление, что народ и так из подвалов не вылазит, раз ничего не знают». — ответил ей Позитив.
Накануне на улице Левобережной прямо в подъезде многоэтажки 70-летняя женщина зарезала 34-летнюю дочь. Кровавая драма разыгралась из-за сложных семейных отношений. Дочь пила и вела асоциальный образ жизни.
У погибшей остался несовершеннолетний ребенок, которого воспитывала бабушка.
«Скорее всего всю кровь матери попила и ребенку. Если бабушка внука воспитывала. Терпению пришел конец! Очень жаль бабушку, и так ей доставалось с такой ненаглядной, и теперь ее еще судить будут», — написал Липецк.
«От осинки не родятся апельсинки. Не понимаю, почему дочь во всех грехах-то сразу обвинили», — высказал свою версию Аноним.
Под Липецком 500 волонтеров сегодня высадили почти 20 тысяч деревьев в виде герба Липецкой области. Геоглиф размером 190×240 метров сформирован к 70-летию региона. Желтая липа высажена из липы, зеленое поле — из сосны, а фон — из красного дуба.
«Хорошо бы такое количество деревьев в городе посадить, чтобы и красиво, и с пользой для здоровья горожан. Липецк теряет большое количество зелени в виде деревьев, кустарников и клумб. Очень жаль», — заметила вера.
Завтра снова потеплеет. По прогнозам синоптиков, в Липецке ожидается от +22 до +24 градусов, правда могут пойти небольшие дожди. Так что не забудьте зонтик.
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