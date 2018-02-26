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Липчанка вышла от врача с кредитом на 99 900 рублей

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#медицина #кредит #права потребителя
Липчанка вышла от врача с кредитом на 99 900 рублей

Женщине удалось расторгнуть договор.

Правобережный районный суд Липецка удовлетворил иск местной жительницы к частной медицинской организации. Суд расторг между сторонами договор купли-продажи, который посетительница коммерческой организации и не намеревалась оформлять.

Как указано в решении суда, жительница Липецка прошлой осенью наткнулась на объявление о возможности пройти полное компьютерное обследование организма. 25 октября женщина пришла в частную медицинскую организацию на улице Тельмана. Там липчанка прошла обследование, после чего ей настоятельно стали рекомендовать проходить ежемесячное лечение в центре, но вопросов о приобретении каких-либо препаратов и предметов не велось.

После согласия на прохождение курса лечения с женщиной стал работать менеджер, который подготовил кредитный договор с банком, который липчанка подписала, и ряд других документов. Будучи уверенной, что она заключает договор на прохождение лечения в центре, липчанка не обратила внимания на то, что она берет кредит и покупает товары. После подписания предложенных документов женщине передали две подушки и коробку с таблетками и спреем, которые предназначались для лечения варикозного расширения вен. После выхода из здания липчанка поняла, что в течение двух лет должна будет оплачивать кредит в размере свыше 5 000 рублей, при этом женщина рассчитывала, что лечение будет продолжаться не более трех месяцев.

Уже дома женщина обратила внимание, что ею был заключен договор купли-продажи с описанием препаратов. Лекарствами оказались БАДы и пара подушек. Общая стоимость товара составила 99 900 рублей. Для оплаты товаров на нее оформили кредит под 23,3% годовых на 24 месяца. Женщина обратилась в медицинский центр с просьбой о расторжении договора купли-продажи и возврате проданного товара, однако ей в этом отказали. Тогда липчанке пришлось идти в суд.

Суд вынес решение в пользу потребителя. Договор купли-продажи между липчанкой и организацией расторгли. Женщине вернут 99 900 рублей, а также в ее пользу с фирмы взыщут штраф в 49 950 рублей.
11 1713
#медицина #кредит #права потребителя

Комментарии (11)

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7 минут назад
может получить лечение в психушке. Все показания налицо.
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Территория здоровья

15 минут назад
Будьте осторожны работают под покровительством
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Ваш Судья

16 минут назад
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
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Гость

18 минут назад
Недавно мне звонили из такой чудо-организции, находится на ул.Советской. Предлагали полное бесплатное медицинское обследование на новейшем чудо-аппарате. На мой отказ очень злились. Люди, будьте бдительны.
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гостья

18 минут назад
а почему убрали телефон и название центра про который я написала? может вы заодно с этими центрами?
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Иван

27 минут назад
Не пора ли начинать исполнять Конституцию и обеспечить население нормальным бесплатным лечением,а врачей нормальной зарплатой. Такие частные клиники как у нас это мошеничество, а квалификация персонала хуже некуда.
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И смех и грех

38 минут назад
от дури её лечить надо
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народ

42 минуты назад
Закрыть надо такой медцентр , лишить лицензии. , другим не повадно будет !!!
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46 минут назад
Дураков только так и "лечат".
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Сергей 13

54 минуты назад
Это,конечно,хорошо,а фирма,я так понимаю,будет продолжать свою работу в том же направлении,Кроме возмещения морального ущерба больше никакого наказания никто не понес?
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