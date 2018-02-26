Липчанка вышла от врача с кредитом на 99 900 рублей

Женщине удалось расторгнуть договор.

Правобережный районный суд Липецка удовлетворил иск местной жительницы к частной медицинской организации. Суд расторг между сторонами договор купли-продажи, который посетительница коммерческой организации и не намеревалась оформлять.



Как указано в решении суда, жительница Липецка прошлой осенью наткнулась на объявление о возможности пройти полное компьютерное обследование организма. 25 октября женщина пришла в частную медицинскую организацию на улице Тельмана. Там липчанка прошла обследование, после чего ей настоятельно стали рекомендовать проходить ежемесячное лечение в центре, но вопросов о приобретении каких-либо препаратов и предметов не велось.



После согласия на прохождение курса лечения с женщиной стал работать менеджер, который подготовил кредитный договор с банком, который липчанка подписала, и ряд других документов. Будучи уверенной, что она заключает договор на прохождение лечения в центре, липчанка не обратила внимания на то, что она берет кредит и покупает товары. После подписания предложенных документов женщине передали две подушки и коробку с таблетками и спреем, которые предназначались для лечения варикозного расширения вен. После выхода из здания липчанка поняла, что в течение двух лет должна будет оплачивать кредит в размере свыше 5 000 рублей, при этом женщина рассчитывала, что лечение будет продолжаться не более трех месяцев.



Уже дома женщина обратила внимание, что ею был заключен договор купли-продажи с описанием препаратов. Лекарствами оказались БАДы и пара подушек. Общая стоимость товара составила 99 900 рублей. Для оплаты товаров на нее оформили кредит под 23,3% годовых на 24 месяца. Женщина обратилась в медицинский центр с просьбой о расторжении договора купли-продажи и возврате проданного товара, однако ей в этом отказали. Тогда липчанке пришлось идти в суд.



Суд вынес решение в пользу потребителя. Договор купли-продажи между липчанкой и организацией расторгли. Женщине вернут 99 900 рублей, а также в ее пользу с фирмы взыщут штраф в 49 950 рублей.