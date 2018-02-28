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сегодня, 12:27

В липецкий автобус забежал бродячий пес (ФОТО)

30 3723
9
В липецкий автобус забежал бродячий пес (ФОТО)

Скороо всего, собака пыталась спрятаться в салоне от мороза.

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Необычная ситуация произошла вчера ближе к вечеру в маршрутке № 315-му.

На кольцевой автопарка в автобус наряду с двуногими пассажирами проскочила бродячая собака. Водитель проводил «безбилетника» равнодушным взглядом, а псина начала бегать по салону и обнюхивать пассажиров.

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Пес (по виду еще щенок) не выказывал никакой агрессии, поэтому его появление пассажиры восприняли скорее с юмором.

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Потыкавшись мордой в колени и ноги половины людей в салоне, непрошенный пассажир спокойно вышел на улице Доватора и побежал по своим делам.

Судя по всему, собаку загнали в автобус сильные морозы, которые сейчас стоят в Липецке.

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Комментарии (30)

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123456789

6 минут назад
лучше пес, чем алкаши вонючие
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Гость

8 минут назад
Этот пес не будет есть продукт из магазина , сам видел как есть дворняга брезговала сосиской ..
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113

33 минуты назад
Имя, уж интересней чем вести о том какая Ярмарка в Измалковском и Долгоруковском районе
ответить

Имя

49 минут назад
От это новость! Срочно на первый канал! К Малахову!
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папаша

53 минуты назад
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
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Ой-ой

сегодня, 14:51
Пёсик кушать просил.
ответить

5320

сегодня, 14:29
замерз бродяга
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Пассажир

сегодня, 14:16
Новость липецкого масштаба.
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Ятокза

сегодня, 14:05
Ну нааааадо что нить про автобусы написать, нааааадо. Каждый день, но надо. А че не написали " Пёс возмутился проезду по 22 и прикинулся зайцем"
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Моника

сегодня, 14:00
Ржач, вы обвиняете сабаку в болезнях.а люди с которыми мы ездием в автобусах.среди них могут вшивые,спидозные.
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