В липецкий автобус забежал бродячий пес (ФОТО)

Скороо всего, собака пыталась спрятаться в салоне от мороза.

Необычная ситуация произошла вчера ближе к вечеру в маршрутке № 315-му.

На кольцевой автопарка в автобус наряду с двуногими пассажирами проскочила бродячая собака. Водитель проводил «безбилетника» равнодушным взглядом, а псина начала бегать по салону и обнюхивать пассажиров.







Пес (по виду еще щенок) не выказывал никакой агрессии, поэтому его появление пассажиры восприняли скорее с юмором.







Потыкавшись мордой в колени и ноги половины людей в салоне, непрошенный пассажир спокойно вышел на улице Доватора и побежал по своим делам.

Судя по всему, собаку загнали в автобус сильные морозы, которые сейчас стоят в Липецке.