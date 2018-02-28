сегодня, 12:27
В липецкий автобус забежал бродячий пес (ФОТО)
Скороо всего, собака пыталась спрятаться в салоне от мороза.
Необычная ситуация произошла вчера ближе к вечеру в маршрутке № 315-му.
На кольцевой автопарка в автобус наряду с двуногими пассажирами проскочила бродячая собака. Водитель проводил «безбилетника» равнодушным взглядом, а псина начала бегать по салону и обнюхивать пассажиров.
Пес (по виду еще щенок) не выказывал никакой агрессии, поэтому его появление пассажиры восприняли скорее с юмором.
Потыкавшись мордой в колени и ноги половины людей в салоне, непрошенный пассажир спокойно вышел на улице Доватора и побежал по своим делам.
Судя по всему, собаку загнали в автобус сильные морозы, которые сейчас стоят в Липецке.
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