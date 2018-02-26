Об интимных проблемах липчанки рассказали на всю страну

Елена Хромина продолжает участвовать в скандальной "телестройке" и завоевала "главного красавца проекта".

Как пишет dom2.ru, сексолог рассказал об интимных проблемах участницы проекта Лены Хроминой.



- У Лены есть проблемы в вопросе сексуального воспитания. Сейчас это выливается в сложности поиска партнера, различные извращенные фантазии и даже изменение сексуальных предпочтений. Главное, чтобы человеку было комфортно с этим жить и строить гармоничные отношения, - сообщает журнал "Дом-2".



Напомним, 21-летняя липчанка Елена Хромина стала участницей Дома-2. Елена Хромина пришла на проект к Роману Гриценко, которому симпатизирует сама Ольга Бузова.



GOROD48 знакомил липчан с Еленой в рамках рубрики « Я могу!». Художница Елена Хромина рисует портреты столько, сколько себя помнит. Она перепробовала все техники, пока не придумала то, чего в Липецке еще никто не делал.



А 3 апреля прошлого года мы рассказали о том, что липецкие школьники делают селфи на фоне портрета Дианы Шурыгиной авторства Елены Хроминой. Причём портрет неоднозначного персонажа выставляют в управлении молодёжной политики. Но не все родители (и не только родители) разделяли вкусы липецких чиновников, отвечающих за молодёжную политику.



Сейчас липецкая участница «ДОМа-2» намерена воссоединиться с экс-бойфрендом. Как пишет Dom2Life.ru, Лена Хромина не рассматривает никого из парней для построения отношений, потому что все ее мысли занимает Саймон Марданшин. Избранник липчанки одинок.



- Главный красавец Острова расстался с Марго Овсянниковой, и теперь его сердце свободно, - сообщает Dom2Life.ru. - Правда, сам он не горит желанием строить новую любовь, пока не уляжутся все страсти и драмы вокруг него. Однако Лене Хроминой наплевать на желание парня некоторое время побыть в одиночестве. Боевая блондинка намерена во что бы то ни стало заполучить бывшего возлюбленного и вновь объявить себя с ним парой. Пока что Марданшин всячески отнекивается от Хроминой, однако волей-неволей проводит с ней совместное время. Например, ведущие «ДОМа-2» часто отправляют ребят вдвоем на задания, чтобы заработать лавкоины.



- Я очень рада, что мы с Саймоном возобновили общение, пусть общаемся хоть и не так близко, как раньше, - цитирует слова липчанки издание. - Но я все равно вижу, что я ему симпатична. И Саймон мне очень симпатичен! Чем больше мы общаемся, тем больше я понимаю, что он — мой человек. И никакой кастинг мне 150 лет не нужен. Даже если придут хорошие и замечательные мальчики, они все равно мне будут не нужны!



Также Dom2Life.ru сообщает, что Лена производит все больше активных и наступательных действий по отношению к Саймону, а Марданшину льстит напористость девушки.



А 24 февраля Dom2Life.ru рассказал о том, что Саймон Марданшин, наконец, обрел свое счастье.



- После долгих скитаний и мучений парень определился и помирился с Леной Хроминой, - пишет издание. - Некоторое время назад участник «ДОМа-2» уже встречался с блондинкой, но тогда их роман продлился всего около недели, а затем Саймон вернулся к Марго Овсянниковой, которая также пыталась завоевать его расположение. Однако недавний скандал, связанный с именем Овсянниковой и эскорт-услугами, предоставляемыми ею, поставил их отношения в тупик, и Марданшин бросил возлюбленную. Но он недолго горевал в одиночестве: Лена буквально вцепилась в молодого красавца, и тот сдался.



- Она очень сильно изменилась. Стала какой-то послушной, ласковой, и уровень доверия к ней увеличился. Очень просила меня, если я запланирую вдруг уйти, то не делать это резко, а предупредить ее, потому что сказала, что уйдет за мной», — объяснил Dom2Life.ru главный красавец проекта.



Сейчас парень намерен отправиться в родной Томск, чтобы выдохнуть и расслабиться после всех напряженных моментов, которые случились с ним за последнее время. Хромина пообещала, что будет верно и трепетно ждать встречи с возлюбленным. Она надеется, что после отпуска Саймон не изменит своего решения и будет с новыми силами строить с ней красивые отношения.