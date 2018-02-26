Спустя полгода у власти наконец-то «поднялись веки»

GOROD48 продолжает рубрику «Люди, которые удивили липчан на уходящей неделе».

На уходящей неделе мы вновь восхищались многочисленностью липецких торговых центров (где на них всех деньги взять, господи!), радовались, что в Ельце станет больше депутатов и с подачи большого ученого Олега Королева наконец-то узнали, кто виноват в развале СССР.

Оперативности не занимать







Свершилось! Возле дома №6/6 на улице Титова сотрудники МБУ «Управление благоустройства города Липецка» ликвидировали стихийную автостоянку. Ту самую, которая мало того, что собирала деньги незаконно, так еще через забор граничила с детским садиком и выхлопными газами автомобилей травила малышей.

Снесли ее 20 февраля – какие молодцы наши власти! Вот только GOROD48 писал о незаконной парковке еще в сентябре прошлого года. Местные жители рассказывали нам, что жаловались и в мэрию, и в полицию – толку ноль. Ниже видео, снятое в сентябре.

И ведь пять месяцев стоянка работала и обогащала неизвестно кого, обирала людей, травила детвору. Случайна ли такая «неоперативность» контролирующих органов? И ведь таких стоянок в Липецке пруд пруди….

В развале СССР виноват Дональд Дак?







Олег Королев в очередной раз блеснул присущим только ему красноречием и глубоким знанием всего и вся. Выступая публично (а как же еще?!) в мэрии Липецка он назвал виновников развала СССР. По словам губернатора, ими оказались жвачка и рок-музыка.

Дональд Дак, Джон Леннон, Мол Маккартни, Джордж Харрисон, Мик Джаггер – вот, оказывается, кто виноват в бедах нашей страны (все они кроме Маккартни и Дака при этих словах, наверное, в гробу перевернулись).

P.S. Вообще маэстро слова и мысли Королев на том заседании много чего интересного наговорил. Например, что против разводов в СССР выступали многие органы и официальные лица – партком, местком, директор заводов, председатель колхоза и директор школы.

Полноте, Олег Петрович, в советские времена в отличие от современной действительности у школьников почти не было шансов вступить в брак (они заключались с 18 лет, раньше – только в исключительных случаях), а уж тем более – успеть развестись.

«Не трамвай, объедешь…»







В минувший понедельник, 19 февраля, на улице Циолковского друг в друга врезались трамвай и «Деу-Нексия». К счастью, в аварии не пострадали люди. Но самое удивительное, что столкновение было лобовым….

Это же каким нужно быть мастером вождения и дальновидным человеком, чтобы не объехать электротранспорт, а верить, что он объедет тебя…

По количеству торговых центров мы обогнали Париж







В Липецке на одну тысячу жителей приходится 820 квадратных метров торговых площадей. То есть почти по метру торговых центров на каждого! Это на треть больше установленного в России норматива. Да что там в России - Париж и Лондон уже позади! И в прошлом году количество магазинов продолжало только увеличиваться – сразу на 21 процент. И новые торговые центры продолжают строиться.

Зато спортивных сооружений для игровых видов спорта у нас ноль, 50-метровых бассейнов – ноль, велопарков – ноль, современных концертных залов, ледовых дворцов – тоже ноль. Как следствие, олимпийских медалей за всю историю – ноль, команд в сильнейших лигах во всех видах спорта – ноль. Что делать человеку? Поработал, пошел в магазин (вон их сколько!), потратил потихонечку всю зарплату на продукты, покушал, лег спать, а утром – опять на работу. И потом мы удивляемся, откуда у нас столько пьяниц (с пакетами от ведущих сетевых магазинов), любителей кайфа и гопников.

За 130 рублей мог и убить







Учащийся техникума похитил с магазинного прилавка два женских дезодоранта по 85 рублей. До того, как его задержала полиция, он успел «впарить» их неизвестному у Октябрьского рынка за 200 рублей. «Навар» вышел в 130 рублей – примерно на пачку сигарет. Когда он убегал из магазина, то ударил кулаком в лицо и причинил сотрясения мозга девушке-менеджеру.

Приговор суда – 2 года условно с испытательным сроком два года и компенсация морального вреда потерпевшей – 10 тысяч рублей.

- Раскольников, зачем убивать людей ради рубля?

- Дык, десять старушек – это уже червонец!

Никогда ты не станешь майором!







Житель Липецка скачал в Интернете удостоверение сотрудника полиции, распечатал на домашнем принтере, «назначил» себя майором и разгуливал с липовой «корочкой» до тех пор пока не начал тыкать ею в лицо сотрудников ДПС, мгновенно раскрывших обман.

Может не зря говорят, что удостоверение сотрудника полиции на некоторых людей действует волшебным образом. Даже, если оно поддельное. «Ксива» липовая, а чувство вседозволенности – самое настоящее!

Грабитель с пистолетом отнял пакет с продуктами







Житель Ельца раздобыл (ну как раздобыл – украл в магазине) пневматический пистолет «ПМ-49». И пошел с ним грабить… нет, не банк, а продуктовый магазин. Даже не сам магазин, а выходившего из него покупателя, у которого под угрозой оружия отобрал пакет с продуктами.

… И светит парню теперь нехилый срок. Хотя, может, еще обойтись – советуем срочно пройти обследование на психическое здоровье.

«Спортсменам не пить хотя бы до награждения!»







На Матырском водохранилище завершился – ура! ура! – чемпионат России по зимней ловле рыбы на блесну. В положении о соревновании особо отмечено, что во время чемпионата запрещено употреблять алкоголь и курить на официальных церемониях. К слову, это занятие тоже называется спортом – рыболовным.

Если кто-то с кем-то хоть в чем-то тягается – даже в вытягивании голавлей, то этому действу сразу спешат присвоить гордое имя спорта. Тогда почему, например, в правилах бокса нигде не сказано, что бойцам запрещено выпивать во время поединка, а тренеры должны давать подсказки возле канатов без сигареты в зубах? Или мы все занятия будем считать спортивными – игру в классики, «крестики-нолики», в «города»? Почему не назвать описываемое мероприятие просто рыбалкой? (На скорость, на точность, на количество).

Елец станет еще солиднее по количеству депутатов







На сессии горсовета Ельца было принято решение, что количество депутатов со следующих выборов увеличится с 25 человек до 30.

Работают! Работают! Это я не про депутатов, а про законы Паркинсона, согласно которым если где-то завести троих чиновников/депутатов, то очень скоро их станет пять, потом – десять и так далее. «Слуги народа» - не какое-то там мясное поголовье, им падеж не грозит. Их у нас и дальше будет становиться все больше. Ведь надо же кому-то о народе думать, да и дети-племянники подрастают.

Удивлялся Егор КРЕТОВ.



Использовано фото elets-sovet.ru