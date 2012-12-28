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Происшествия
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13 минут назад
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Пропавшего в лесу пенсионера нашли мёртвым
Поиски продолжались почти 10 дней.
Как сообщает Добровская районная газета «Знамя Октября», мужчина погиб.
«Почти десять дней продолжались поиски пожилого человека. Поисковики из отряда «Лиза Алерт», добровольцы и спасатели работали в режиме 24 на 7 в надежде найти старика. Увы, надежды оправдались лишь частично. В минувшие выходные было обнаружено тело Владимира Федотовича. Обстоятельства смерти устанавливаются. Искренние соболезнования родным и близким», — пишет районка.
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