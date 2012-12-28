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сегодня, 10:46
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Полиция проводит проверку по происшествию у «Мяты» по улице Водопьянова

Липчане пожаловались на громкие звуки и нарушение общественного порядка.

В соцсетях сообщают о том, что сегодня у кальян-бара «Мята Lounge» и магазина «КанцЛайт» по улице Водопьянова, 21А стреляли. Происшествие сняли на видео очевидцы.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сегодня ночью от жителей улиц Петра Смородина и Водопьянова поступило сообщение в полицию о нарушении общественного порядка и громких звуках.

— Отдел полиции №7 проводит проверку по сообщению жителей, — отметили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
стрельба
конфликт
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Мама шестерых детей.
24 минуты назад
Очень неприятно слушать по ночам громкие звуки. Полиция должна работать по заявлениям жителей о нарушении тишины по ночам.
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Гость
26 минут назад
Бандитские разборки. Город возвращается в 90 - е
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Поэт
31 минуту назад
Пришла весна, повылезала гопота...
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Не поэт
25 минут назад
Рифма не катит
Ответить
ВалераКим
38 минут назад
А тут не при чём)))
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коля
56 минут назад
все со стволами ходят .пивка попить .оружие запрещено .у нас что техас.как разборки так стрельба .че за жизнь.
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ЗОЖ
47 минут назад
Ага,а если малолетки нападут,тут ствол и пригодится.
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