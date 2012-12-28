«В этот утренний час пик из-за пробки на перекрестке Первомайская-Фрунзе я потерял целый рейс»
«По кровавому следу»: полиция организовала проверку по факту разбития стекла в двери офиса КПРФ
Разбивший стекло у коммунистов забрел в дом, залил кровью подъезд и испачкал коляску за 105 тысяч
«След кровавый стелется…»: опубликовано видео, как мужчина разбил рукой стекло офиса КПРФ
«В этот утренний час пик из-за пробки на перекрестке Первомайская-Фрунзе я потерял целый рейс»
Разбивший стекло у коммунистов забрел в дом, залил кровью подъезд и испачкал коляску за 105 тысяч
Происшествия
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сегодня, 10:46
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Полиция проводит проверку по происшествию у «Мяты» по улице Водопьянова
Липчане пожаловались на громкие звуки и нарушение общественного порядка.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сегодня ночью от жителей улиц Петра Смородина и Водопьянова поступило сообщение в полицию о нарушении общественного порядка и громких звуках.
— Отдел полиции №7 проводит проверку по сообщению жителей, — отметили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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