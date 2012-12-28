Полиция проводит проверку по происшествию у «Мяты» по улице Водопьянова

Липчане пожаловались на громкие звуки и нарушение общественного порядка.

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В соцсетях сообщают о том, что сегодня у кальян-бара «Мята Lounge» и магазина «КанцЛайт» по улице Водопьянова, 21А стреляли. Происшествие сняли на видео очевидцы.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сегодня ночью от жителей улиц Петра Смородина и Водопьянова поступило сообщение в полицию о нарушении общественного порядка и громких звуках.— Отдел полиции №7 проводит проверку по сообщению жителей, — отметили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.