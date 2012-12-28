«По кровавому следу»: полиция организовала проверку по факту разбития стекла в двери офиса КПРФ
«След кровавый стелется…»: опубликовано видео, как мужчина разбил рукой стекло офиса КПРФ
«В этот утренний час пик из-за пробки на перекрестке Первомайская-Фрунзе я потерял целый рейс»
Разбивший стекло у коммунистов забрел в дом, залил кровью подъезд и испачкал коляску за 105 тысяч
«В этот утренний час пик из-за пробки на перекрестке Первомайская-Фрунзе я потерял целый рейс»
«По кровавому следу»: полиция организовала проверку по факту разбития стекла в двери офиса КПРФ
Разбивший стекло у коммунистов забрел в дом, залил кровью подъезд и испачкал коляску за 105 тысяч
Происшествия
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36 минут назад
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Разбивший стекло у коммунистов забрел в дом, залил кровью подъезд и испачкал коляску за 105 тысяч
Мы обнаружили в соцсетях кровавый след мужчины, разбившего стеклопакет в офисе КПРФ. Он привел в подъезд дома неподалеку
Через некоторое время жительница дома на улице Плеханова опубликовала в запрещенной в России соцсети сториз, рассказав куда привел этот кровавый след. А привел он в ее подъезд. Вся лестничная площадка оказалась залита кровью, в том числе детская коляска стоимостью 105 тысяч рублей. Кроме того, в коляске мужчина оставил бутылку со спиртным.
Дальше кровавый след мужчины затерялся. Полиция продолжает его поиски.
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