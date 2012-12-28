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589
36 минут назад
2

Разбивший стекло у коммунистов забрел в дом, залил кровью подъезд и испачкал коляску за 105 тысяч

Мы обнаружили в соцсетях кровавый след мужчины, разбившего стеклопакет в офисе КПРФ. Он привел в подъезд дома неподалеку

14 апреля в половине пятого утра неизвестный разбил кулаком стекло в двери офиса КПРФ. Осколками он порезал руку и ретировался, оставляя за собой кровавый след.

Через некоторое время жительница дома на улице Плеханова опубликовала в запрещенной в России соцсети сториз, рассказав куда привел этот кровавый след. А привел он в ее подъезд. Вся лестничная площадка оказалась залита кровью, в том числе детская коляска стоимостью 105 тысяч рублей. Кроме того, в коляске мужчина оставил бутылку со спиртным.

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Дальше кровавый след мужчины затерялся. Полиция продолжает его поиски.
хулиганство
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Комментарии (2)

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Сначала новые
97531
15 минут назад
Живут в халупе, звто каляска 100к, это липецк
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Да уж
1 минуту назад
И бросать ее еще потом в подъезде, из которого могут вынести на раз-два.
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