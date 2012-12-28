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сегодня, 16:49
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Липецкая область оказалась в аутсайдерах по динамике потребительского спроса

Показатель потребительского спроса в Липецкой области вырос за год всего на 0,6%. 

Липецкая область оказалась на 81 месте в рейтинге регионов России по динамике потребительского спроса за 2023 год. Рейтинг подготовило РИА Новости. 

По данным РИА, в 2023 году потребительский спрос в Липецкой области вырос всего на 0,6%. Среднедушевые среднемесячные потребительские траты составили 33,9 тысячи рублей. Среди регионов Центрального Черноземья лучший результат показала Воронежская область — 46-е место. За год потребительский спрос здесь увеличился на 4,1%, а воронежцы тратили в месяц около 36 тысяч рублей. Тамбовская область заняла 77-е место с динамикой спроса в 1% и среднедушевыми тратами в 28,3 тысячи рублей в месяц. Курская область стала 79-й (+0,9% и 30 тысяч рублей), а Белгородская область, где спрос за год не изменился, оказалась на 83 месте (32,6 тысячи рублей). 

В целом потребительский спрос в России вырос в 2023 году на 6,2%, среднемесячные среднедушевые потребительские траты сложились в сумме 37,1 тысячи рублей.  Динамика рассчитывалась по изменению объёма потребительских трат, скорректированных на инфляцию. Потребительский спрос оценивался как сумма оборота розничной торговли, объема платных услуг населения и расходов на общепит.

В пятёрке лидеров рейтинга по динамике потребительского спроса оказались Ингушетия (+17,2%), Тюменская область (+14,8%), Адыгея (+12,4%), Ставропольский край (+12,4%), Ямало-Ненецкий АО (+11,8%). Уменьшились показатели только в Ненецком АО (-2,4%) и Брянской области (-1,9%).

потребительский спрос
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Уч
8 минут назад
Чудные подсчёты. С среднедушевыми тратами в 28,3 тыс- 77 место, а 33,9 тыс- 81
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Да вы что?
8 минут назад
Мы почти в лидерах по доходам, также СМИ сообщали,а на деле получается нищее население
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Гость
9 минут назад
А что это значит?На что спрос?не понятно
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АННА
41 минуту назад
Это как раз и показывает наш уровень жизни.
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С
сегодня, 17:04
С такой инфляцией, зарплатами и пенсиями скоро забудем дорогу в магазин, ещё и ЖКУ подорожают, полный капец. Спасибо правительству за заботу о народе.
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Доо
сегодня, 16:59
так теперь даже на комбинате зарплаты не очень, поэтому так и есть
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Когда
сегодня, 16:56
Денег у людей нет, спрос не вырастет.
Ответить
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