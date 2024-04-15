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Происшествия
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сегодня, 17:04
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На Первомайской столкнулись автобус и внедорожник
Очевидцы отмечают, что не все водители едут по правилам дорожного движения, многие едут по привычке.
На пересечении улиц Первомайской и Литаврина столкнулись автобус 330-го маршрута и внедорожник.
— 40-летний водитель автомобиля «Танк» двигался по улице Литаврина в сторону улицы Первомайской. На перекрёстке улиц Литаврина и Первомайской он не предоставил преимущество в движении автобусу. В результате ДТП пострадавших нет, – сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
— Не все водители едут по правилам дорожного движения, многие едут по привычке, — отмечают очевидцы.
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