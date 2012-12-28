В липецких школах проходят необычные уроки химии

Серию интерактивных уроков химии запустил НЛМК, чтобы рассказать об экологичных технологиях, которые используют на предприятии.

На уроках в формате интерактивного шоу ученикам 7х-8х классов показывают опыты и рассказывают о различных химических веществах. В проведении химических экспериментов участвуют сами ребята.— Самое зрелищное — когда действовал вулкан и когда воспроизвели запах сероводорода в пробирке. Мы проводили раньше опыты, но так много сразу и таких интересных еще не было, — поделился эмоциями от урока Владимир Калинин, ученик 8В класса липецкой гимназии №3 имени Москаленко.Проект стартовал в апреле и побывал уже в нескольких школах, в том числе, в гимназии №3. Тема уроков — «Сероводород в природе и в городе». С помощью опытов ученикам показали, как и где образуется это вещество. Для этого и понадобилась имитация вулкана — зажгли дихромат аммония.Ребятам рассказали, что газ с неприятным запахом может содержаться не только в вулканах, но и в минеральных источниках на курортах, куда люди едут лечиться, и еще в сельском хозяйстве. В городе источником сероводорода могут стать очистные сооружения или промышленные предприятия.Следующий эксперимент показывал, как Новолипецкому комбинату удалось исключить сероводород из производственной цепочки. Чтобы восьмиклассникам было понятнее, им предложили самим имитировать процесс охлаждения доменного щебня. Например, Андрей Филимонцев показывал, как работает доменная печь.— Я подавал доменный щебень. У меня в семье нет металлургов и некому было объяснить, какие процессы там происходят. Теперь все стало понятно, — сказал Андрей Филимонцев.— Охлаждать доменный щебень доверили мне, я брызгала на него водой. В щебне содержится сера, при взаимодействии с водой появлялся сероводород. Теперь водой не остужают, и сероводород не образуется, — рассказала одноклассница Андрея Карина Раинбердиева.Нет воды — нет сероводорода. Ребятам рассказали, что доменное производство комбината перевели на новые технологии охлаждения шлака. Безводные технологии НЛМК направил более 10 млрд рублей и исключил его образование от источников НЛМК.Как сообщал начальник управления промышленной экологии НЛМК Сергей Евсеев, новая технология безводного охлаждения доменного щебня позволила более чем в 8 раз снизить эмиссию сероводорода. Его концентрации в Липецке сократилась вдвое, а в 2023 году не зафиксировано ни одного превышения ПДК по сероводороду от источников НЛМК.— У ребят буквально горели глаза, настолько было интересно. Они теперь точно полюбят химию и, надеюсь, кто-то из них свяжет с ней свое будущее, — отметила учитель гимназии №3 Елена Александровна Попова. Она считает, что этот проект полезен и для профориентации.Уроки химии от НЛМК в липецких школах будут идти весь апрель. Так предприятие планирует рассказать о своих экологических достижениях, вовлечь в заботу об окружающей среде максимальное количество липчан, а возможно, воспитать смену будущих металлургов.