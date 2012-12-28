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сегодня, 17:00

В Липецкой области дожди на один день сделают перерыв

Температура воздуха вновь стремится вверх.

16 апреля территория Липецкой области окажется в тылу уходящего циклона — ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. 17 и 18 апреля под влиянием очередного циклона с Атлантики повсеместно пройдут дожди различной интенсивности. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 16 и 17 апреля — 10-14 градусов тепла, что на 2-6 градуса выше нормы, 18 апреля — 14-17 градусов тепла, что на 6-8 градусов выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 8-13 м/сек. Температура ночью — от +2 до +7 градусов, днем — от +13 до +18 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью — от +3 до +5, днем — от +15 до +17 градусов.

День 16 апреля стал самым теплым в Липецке в 2012 году, тогда в городе было +23. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1929 году — 8 градусов мороза. 

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