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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
В Липецкой области дожди на один день сделают перерыв
Температура воздуха вновь стремится вверх.
Среднесуточные температуры воздуха составят: 16 и 17 апреля — 10-14 градусов тепла, что на 2-6 градуса выше нормы, 18 апреля — 14-17 градусов тепла, что на 6-8 градусов выше климатической нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 8-13 м/сек. Температура ночью — от +2 до +7 градусов, днем — от +13 до +18 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью — от +3 до +5, днем — от +15 до +17 градусов.
День 16 апреля стал самым теплым в Липецке в 2012 году, тогда в городе было +23. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1929 году — 8 градусов мороза.
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