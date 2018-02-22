Житель Ельца украл пистолет и ограбил продуктовый павильон

Череду преступлений мужчина совершил за три дня.

Прокурор Ельца утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя города, который за три дня совершил четыре преступления, связанные с хищением чужого имущества.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, 10 октября прошлого года он украл с витрины торгового комплекса «Ваш дом» пневматический пистолет «ПМ-49». На следующий день прямо в продуктовом магазине отнял пакет с покупками у покупателя. А еще через день с помощью украденного пистолета ограбил торговый павильон, завладев его выручкой.

В результате успешно проведенных оперативно розыскных мероприятий мужчина был задержан и впоследствии ему было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 158 УК РФ, ч. 1 ст. 161 УК РФ, ч. 1 ст. 162 УК РФ.

Признав собранные по делу доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.