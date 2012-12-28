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Происшествия
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31 минуту назад
На дороге Липецк-Данков две массовые аварии: в общей сложности столкнулись 10 машин
По предварительным данным, причинами ДТП стало несоблюдение скоростного режима.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой облаcти, сегодня в 12:20 на 54-м километре дороги Липецк-Данков столкнулись четыре автомобиля: «Ивеко», «Лада Гранта», «ВАЗ-2106» и «Фольксваген Поло».
А на 53-м километре той же дороги столкнулись сразу шесть автомобилей!
Оба дорожных происшествия обошлись без пострадавших. По предварительным данным, причинами ДТП стало несоблюдение скоростного режима.
Фото - vk.com/lexa_tretyakov
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