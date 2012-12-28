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123
30 минут назад
2

Полицейские и Росгвардейцы нашли в Ельце наркогараж

У 47-летнего жителя Ельца найдены 6,5 килограмма марихуаны.

Полицейские сообщили о задержании 47-летнего жителя Ельца, в чьем гараже найдены 6,5 килограмма марихуаны. Наркотик хранился в пластиковых бутылях и ведре. Задерживали ельчанина при силовой поддержки бойцов региональной Росгвардии.

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«Действия подозреваемого квалифицированы следствием по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса   РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные в крупном размере)», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.

На время следствия мужчина помещен по домашний арест. Максимальная санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
наркотики
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Ентот пэтриот
5 минут назад
А жене либо говорил, что ездит машину ремонтировать.
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Внушаемый
8 минут назад
Вот где корни и основа елецкого криминала-марихуана!
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