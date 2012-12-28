Полицейские и Росгвардейцы нашли в Ельце наркогараж

У 47-летнего жителя Ельца найдены 6,5 килограмма марихуаны.

Полицейские сообщили о задержании 47-летнего жителя Ельца, в чьем гараже найдены 6,5 килограмма марихуаны. Наркотик хранился в пластиковых бутылях и ведре. Задерживали ельчанина при силовой поддержки бойцов региональной Росгвардии.«Действия подозреваемого квалифицированы следствием по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные в крупном размере)», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.На время следствия мужчина помещен по домашний арест. Максимальная санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.