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Происшествия
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30 минут назад
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Полицейские и Росгвардейцы нашли в Ельце наркогараж
У 47-летнего жителя Ельца найдены 6,5 килограмма марихуаны.
«Действия подозреваемого квалифицированы следствием по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные в крупном размере)», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.
На время следствия мужчина помещен по домашний арест. Максимальная санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
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