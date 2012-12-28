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Происшествия
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57 минут назад
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На детской площадке у ребёнка украли телефон
Отдел полиции №4 проводит проверку.
По сообщению потерпевшей, происшествие попало на запись камеры видеонаблюдения: на записи видно, что телефон с лавочки забрала женщина. В соцсетях просят вернуть телефон ребёнку, при этом родители уже написали заявление в полицию.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по заявлению о краже телефона проводит проверку отдел полиции №4.
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