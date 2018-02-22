Липчанин через интернет стал майором полиции

Злоумышленник нашел бланк удостоверения в Сети.

Мировой судья СУ №27 Октябрьского района Липецка рассмотрел обвинение местного жительства в подделке документов. Мужчину привлекли к ответственности по ч.1 ст.327 УК РФ.



Как указано в материалах суда, преступление было совершено прошлым летом. Во время интернет-серфинга житель Липецка нашел в Сети бланк удостоверения работника полиции. Злоумышленник скачал его из интернета, распечатал на домашнем принтере, назначил себя майором полиции и оформил на свое имя. Обман раскрылся ночью 28 октября, когда фальшивое удостоверение попало в руки инспектора дорожного движения. Патруль остановил ВАЗ-2107 липчанина, а тот предъявил им свое липовое удостоверение.



Мужчина признал свою вину. Суд вынес обвинительный приговор и наказал липчанина ограничением свободы на восемь месяцев. На этот срок мужчине запрещено покидать пределы Липецка и по ночам без особой нужды выходить на улицу. Липовое удостоверение уничтожат.