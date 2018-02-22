Происшествия

вчера, 15:52

Липчанин через интернет стал майором полиции

14 3901
#подделка #суд
2
Липчанин через интернет стал майором полиции

Злоумышленник нашел бланк удостоверения в Сети.

Мировой судья СУ №27 Октябрьского района Липецка рассмотрел обвинение местного жительства в подделке документов. Мужчину привлекли к ответственности по ч.1 ст.327 УК РФ.

Как указано в материалах суда, преступление было совершено прошлым летом. Во время интернет-серфинга житель Липецка нашел в Сети бланк удостоверения работника полиции. Злоумышленник скачал его из интернета, распечатал на домашнем принтере, назначил себя майором полиции и оформил на свое имя. Обман раскрылся ночью 28 октября, когда фальшивое удостоверение попало в руки инспектора дорожного движения. Патруль остановил ВАЗ-2107 липчанина, а тот предъявил им свое липовое удостоверение.

Мужчина признал свою вину. Суд вынес обвинительный приговор и наказал липчанина ограничением свободы на восемь месяцев. На этот срок мужчине запрещено покидать пределы Липецка и по ночам без особой нужды выходить на улицу. Липовое удостоверение уничтожат.
14 3901
#подделка #суд
2

Комментарии (14)

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Х

сегодня, 00:36
Зря надо было депутатом сделать и ездил бы на своей семерке.
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злой обыватель

вчера, 23:30
Лучше бы под старшего советника юстиции косил. Можно было бы и как преступник Ромка Королев бабку сбить насмерть просто так.
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злой обыватель

вчера, 23:29
одинаково, настоящие - 100 из 100.)))
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одинаково

вчера, 20:41
что с липой что настоящие безмозглые
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Zahar

вчера, 20:41
Ужас
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Липчанин

вчера, 19:42
Санитарный врач иванова тоже стала майором,
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Кто ты там

вчера, 18:33
Семерка была служебная)))
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Санитарный врач иванова тоже стала майором

вчера, 17:39
И профукала всё от жадности
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Липецк не Москва

вчера, 16:32
Сразу видно, что он просто идиот. Полицаев не так уж много. Они почти все знают друг друга в лицо. И даже если не знают, то через 5 минут по телефону выяснят, работает такой в том или ином отделе или нет.
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02

вчера, 16:32
Майор полиции на вазе 07 не ездит,бмв,лексус или тоета минимум
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