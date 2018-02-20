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Олег Королев: «Советский Союз развалили иностранными жвачками и роком»

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#Олег Королев
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Олег Королев: «Советский Союз развалили иностранными жвачками и роком»

Глава региона произнес длинный спич, в котором попытался разобраться в причинах развала российской семьи.

Как уже сообщал GOROD48, сегодня администрация Липецка провела расширенное заседание коллегии по итогам социально-экономического развития муниципалитета в 2017 году. На нем присутствовал глава администрации области Олег Королев. Он-то и стал главным героем заседания.

Олег Королев взял слово после выступления главы Липецка Сергея Иванова. Но, вопреки ожиданиям, губернатор не сказал ни слова о докладе, который, как кажется, и не внимательно слушал. Казалось, глава региона был сосредоточен на чем-то другом, а не на квадратных метрах жилья, розничной торговле, налогах и заработной плате. Оказалось, что губернатора мучил главный, по его словам, цивилизационный вопрос: кризиса, в котором находится современная российская семья:

- По данным 2016 года (данные по 2017-му еще уточняются), Россия находится на первом месте в мире по количеству разводов. А сколько отвратительных последствий от этого явления! 

По словам губернатора, в нашей "многонациональной и многоконфессиональной стране у тех, кто исповедует ислам, разводов - ноль. У буддистов - ноль". А у православных - 86%!

"Тем, кто постарше", Олег Королев напомнил, что развестись в советское время было практически невозможно:

- Тогда, если бы задумал развестись, мне нужно было пройти через партком, местком, где все угрожали последствиями такого шага. Против разводов были родители, директор школы, директор завода, председатель колхоза. После всех разговоров глядишь - и горячка прошла, и развод не состоялся!

Проблемы российской семьи начались, по мнению губернатора, с того дня, как генсеком ЦК КПСС стал Михаил Горбачев. "Я тогда сразу понял, все, хорошего не будет!"

Глава региона посетовал, что сейчас у молодого поколения никто не в авторитете. Родители, мол, уже надоели, учителя уже не советчики, а парткомов и месткомов нет. Кто же занимается помощью молодежи? "Кто? Никто!"

- Нас-то сберегли, вытащили за уши! Надо и нам что-то делать!

Как вариант - не разводить поспешно. Глава региона привел в пример некоторые муниципальные образования, где в нарушение закона не разводят пары до тех пор, пока с ними не поработает психолог.

Но все проблемы начинаются в семье.

- Где наши дети? Возьмем обычный класс обычной школы. Там 40 процентов детей растет в неполных семьях. Это называлось ранее безотцовщиной. 16 процентов детей растут в так называемых трудных семьях. Еще 14 процентов воспитываются в бедных семья. Итого 70 процентов детей нуждается в дополнительном внимании. 

Олег Королев не считает современную школу местом, где воспитывают детей. Воспитывает их сейчас "смартфон и интернет": 

- Недавно Сбербанк провел исследование и выявил, что российские дети очень испуганы своим будущим. А что в интернете - только провоцирование!  

И дальше Олег Королев, обращаясь к городскому активу, сказал удивительное:

- Мы, как власть, являемся инструментарием гражданского общества. Гражданское общество имеет право нам доверять. Доверять нам свой завтрашний день!

Так в чем проблема? "Единую Россию", действующего президента, главу региона - кого ни возьми - по официальным данным соцопросов никогда не поддерживало меньше 60% населения страны. Россияне получили обещанную стабильность. Эта стабильность, простите за тавтологию, стабильна уже 18 лет. И эта стабильность, как кажется многим, будет только крепчать, ведь власть всерьез взялась за регулирование русского сектора всемирной паутины. Скоро в интернете подростки не увидят ни голого зада, ни зажженной сигареты, ни оппозиционного политика, имя которого вслед за главой государства не назвал и губернатор (который, по его словам, делит всю историю "на до и после Путина"). 

Но Олег Королев, очевидно, забыв, что в развале СССР виноват Горбачев, заговорил о других виновниках кризиса современной российской семьи. Ими были названы "секс как рукопожатие", жвачка и рок. 

С этими явлениями советские люди столкнулись, по словам губернатора, в 1980 году, во время летних Олимпийский игр в Москве.

- Говорю с точностью до секунды: рок - это протест, агрессия. Рок подмял под себя 90 процентов молодежи СССР. Окученная русским роком молодежь стала ударным кулаком, разрушившим страну!

Сейчас России грозит новая угроза: русский рэп.

- Сколько у нас в Липецке, Ельце поклонников рэпа? Страшно говорить! А у нас на просторах России этим никто не занимается! - воскликнул губернатор (кстати, на прошлой неделе Олег Королев призвал создавать рэп-группы, очевидно, по принципу: "не можешь победить врага - возглавь его").

- А на засолку я приберег... Полтора месяца назад я был приглашен на интеллектуальную сходку. Там говорили о проекте оксфордско-гарвардской группы, изучающей несколько поколений советского народа до 70-х годов, опыт воспитания одухотворенной, нравственной, развитой молодежи. Они первыми шли в бой. Среди них не было предателей. Выбитое на три пятых войной, это поколение без рук-без ног за пять лет восстановило все разрушенное немцами. А все потому, что тех детей власть не оставляла один на один с молодежными соблазнами. Октябрята - пионеры - комсомол - БАМ, - сказал Олег Королев, забыв добавить в эту цепочку, например, освободительные походы советской молодежи в Венгрию, Чехословакию, Афганистан.

Глава региона боится оскотинивания российской молодежи, на которую влияет Запад. "Нарастает гомосексуализм, суррогатное материнство. Мир сошел с ума!"

В конце своей речи Олег Петрович открыл городскому активу тайну убийства в небе над турецко-сирийской границей липецкого авиатора Олега Пешкова. По словам губернатора, главными виновниками его расстрела стала золотая западная молодежь. Двух ее представителей, непонятно зачем сунувшихся в Сирию, убил русский спецназ. Один из ликвидированных - сын некоего мультимиллионера, другой - сын "знаменитейшего" голливудского актера. 

Игорь Луговой
100 1227
#Олег Королев
2

Комментарии (100)

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рэп про 90-е...

2 минуты назад
Чёрная наличка через подставные конторы Перекачивают доллары в офшорные зоны: Панама, Андора, встречают с самолёта. Только люкс номера в отелях сети Мэрио Тель-авив, Бостон,места первого класса Суетятся стюардессы,компания Люфганза. Недвижимость за границей: Испания,Ницца,лазурный берег Франции, Зонты от солнца. Птицы высокого полёта по другую сторону Через тонировку окидывают взором Улицы города,тогда им незнакомого Для которого писали кровью новые законы.
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рэп про 90-е...

2 минуты назад
9,5,7,два нуля летели годы Беспредел выходил из моды,став дурным тоном. Теперь переговоры,костюмы строгого тона, Папки,файлы,стволы пылятся дома. Дома по рублёвке,обед,ресторан,горки Не без кокоса богемные тусовки. В бокалах Джони Вокер,категории блю лэйбл Сигары тринидат,ветер сдувает пепел. Элита бизнеса,биржевые индексы РТС на знак им предсказывают кризисы. Финансовые аналитики в огромных офисах В центре города, где-то на Никольской.
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Неавтофанат

2 минуты назад
Был бы коммунистом, наградили бы медалью в честь 100-летия Великой Октябрьской Революции и знаком "50 лет в КПСС". Какая жвачка, какой рок! Твои ровесники до сих пор в машинах русские народные песни слушают! Когда в Липецк привезли китайскую тушенку из Госрезерва, пустые полки, даже "Завтрак туриста" пропал - народ положил на государство страшное проклятье. Я "Голос Америки" каждый день в семь вечера слушал, но не стал от этого антикоммунистом. Вот когда Горбачёв заговорил всех пустой болтовней, когда Народный Съезд изгалялся над страной, я сказал : -"Ждите перемен!" Народ посмеивался. Досмеялись. Одному ОПК секс под рок во сне чудится!
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рэп про 90-е...

3 минуты назад
Естественно никто не хотел терять кресло, Тёплое место в одном из силовых ведомств. И уже вечером дышали воздухом свободы Позади оставив на Петровке чёрные ворота. С той поры утекло времени не мало, Первоначальное накопление капитала. С самого низа,зализывая раны, Они всё же поднимались,занимая пьедесталы.
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рэп про 90-е...

3 минуты назад
Спец. операция РУБОПа -оцепили пол-района Подкрепление подразделения ОМОНа. Поймали не одну действительно крупную рыбу Всё это дело было у гостиницы Украина. Уверяю вас, что такого вы не видели Ни в одном кино или по телевизору Взяли быстро,без единого выстрела Но видимо нити тянулись в кабинеты министров.
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рэп про 90-е...

3 минуты назад
Кавказкие бригады подмяли овощные базы: Москворецкий рынок,Тешинский,Бауманский. Никто не хотел делится,а тем более дома Город утонул в потоке кровавых разборок. Источник teksty-pesenok.ru Не спасала даже броня шестого уровня С машиной подрывали,кого не доставали пулями. По улицам кружили на колёсах -пробивали Где какая крыша в кафе, в универмаге.
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рэп про 90-е...

3 минуты назад
Цена высокая за это -могилы свежие И не у всех сбылись надежды что были прежде. Конечно,мало вероятно будет как в песне Про братву,что поёт Евгений Кемеровский. Им было что делить -забивали стрелки. С собой парламентёры,воры,авторитеты. ПМ,ТТ,Узи,пистолеты Макарова, Боевики,быки,головы бритые наголо.
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Ч.

3 минуты назад
Сегодня утром иду на работу.Проходя мимо дома культуры в Сырском видел группу людей занимающихся наведением порядка .Про себя отметил : будет высокое начальство .И ,точно, в обед столько машин шикарных иностранного производства ,- вся территория заполнена . Иду и думаю : зачем мне такая лицемерная власть ? Не пойду я на выборы .Выбирать некого !
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рэп про 90-е...

4 минуты назад
С той поры утекло времени не мало, Первоначальное накопление капитала. С самого низа зализывая раны, Они всё же поднимались занимая пьедесталы.
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рэп про 90-е...

4 минуты назад
Выкупали коммуналки в сталинских домах Где повыше потолки внутри Садового кольца. Золото,750 проба,православная вера Гробы элитные,дубовые
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