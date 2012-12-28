Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«В этот утренний час пик из-за пробки на перекрестке Первомайская-Фрунзе я потерял целый рейс»
Общество
Пропавшего в лесу пенсионера нашли мёртвым
Происшествия
Сегодня в Липецке: какие улицы перекроют, как изменится движение транспорта
Общество
У «Мяты» на Водопьянова стреляли: полиция выясняет, кто и в кого
Происшествия
Разбивший стекло у коммунистов забрел в дом, залил кровью подъезд и испачкал коляску за 105 тысяч
Происшествия
На дороге Липецк-Данков две массовые аварии: в общей сложности столкнулись 10 машин
Происшествия
Под Липецком обнаружено мертвое поле
Происшествия
«За свой счет!»: Евгения Уваркина потребовала от подрядчиков поменять развалившийся асфальт на новых дорогах
Общество
«Липчанам нужно адаптироваться к новой дорожной обстановке в центре»
Общество
Два человека погибли, пострадали четверо подростков: дорожные итоги трех дней
Происшествия
Читать все
За парковку на газонах мэрия обещает штрафы
Общество
На Первомайской столкнулись автобус и внедорожник
Происшествия
Липчанин продавал гараж и лишился 750 тысяч рублей
Происшествия
Липецкая область оказалась в аутсайдерах по динамике потребительского спроса
Экономика
Пропавшего в лесу пенсионера нашли мёртвым
Происшествия
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В чае для осужденного обнаружили марихуану
Происшествия
В огненном матче «Металлург» обыграл бывшего участника Лиги Европы
Спорт
Липецкая вечЁрка: пробки из-за моста, стрельба на Водопьянова и кровавый след
Общество
В Липецкой области дожди на один день сделают перерыв
Погода в Липецке
Читать все
Спорт
375
сегодня, 19:29
1

В огненном матче «Металлург» обыграл бывшего участника Лиги Европы

Наша команда разом ушла с последнего места, а болельщики требуют «продолжения банкета» уже в среду.

Наконец-то и у липецких болельщиков праздник: их любимая команда показала лучшую игру в весенней части сезона и победила на своём поле мощную «Уфу» - 1:0.

Секрет успеха «сталеваров» оказался прост. Впервые они сыграли не от обороны, а «первым номером», начав атаковать с первых минут, чем поставили в тупик соперника, который приехал в Липецк в ранге 2-й команды турнирной таблицы.«Уфа» тоже могла забить, но лишь однажды, не использовав 100-процентный голевой момент во второй тайме. Но «Металлург» атаковал чаще и объективно наиграл на победу.

Сюрпризы от Машнина

Главный тренер «Металлурга» Сергей Машнин по сравнению с игрой в Новосибирске произвёл аж 6 замен. Нового любимчика липецкой «торсиды» Никиту Яворскому, которому был посвящен клубный матчевый журнал, заменил более опытный вратарь Александр Кобзев. Но главный сюрприз – остался в запасе 38-летний капитан команды Роман Войдель, такое с ним случилось впервые с 2017 года, когда он вернулся в родной «Металлург». Акцент был сделан на молодость и атаку.

JPzNzlbqtLA.jpg

Голы – засчитанный и нет

И с первых минут, что называется, пошло. Уже на 14-й минуте «Металлург» забил. Впервые вышедший в старте Илья Глебов бросил в прорыв по флангу Артура Арустамяна, тот прострелил вдоль ворот – мяч задел защитника и немного изменил траекторию, что оказалось на руку – точнее, на ногу Артуру Максимчуку. Тот пробил низом в ближний угол и хотя вратарь Олег Баклов успел среагировать, мяч он настиг уже за линией ворот – 1:0.

0J2A0959.JPG

Вратарь ловит мяч уже за линией

0J2A0963.JPG

Спустя несколько минут Даниил Тюменцев, заменивший как раз Войделя, со штрафного навесил мяч на линию вратарской, где его вколотил в сетку Дмитрий Пахомов, однако судья Ярослав Хромей из Воронежа зафиксировал офсайд.

«Металлург» продолжал давить. Арустамян «палил» из-за линии штрафной, Баклов успел среагировать.
0J2A1011.JPG

Удар Артура

0J2A1000.JPG

Голкипер «Уфы» на месте

А на 37-й минуте роскошный момент упустил лучший бомбардир липчан в осенней части сезона Денис Сёмин. Арустамян вывел его почти один на один с вратарём, но «Уфу» вновь оставил в игре голкипер.

0J2A1390.JPG

Сёмин работал много и продуктивно. Жаль, не забил

Эпизод, который мог всё испортить

Провал в игре липчан случился лишь однажды. На 54-й минуте защита не разобралась, мяч попал в штангу и атакующий полузащитник гостей Мигран Агеян, уже забивший весной 2 гола, оказался один перед пустыми воротами, но необъяснимым образов не воспользовался ситуацией. Ситуацию разрядил пришедший на выручку защитникам Глебов и выбил мяч.

0J2A1370.JPG

На наше счастье 88-й номер проскочил мимо мяча

А затем уже липчане не раз ловили соперников на быстрых атаках. Пахомов убегал на рандеву с голкипером, но пробил неточно.

Вышедший на замену Григорий Борисенко совершил обыгрыш в центре поля и организовал «сталеварам» атаку «три в два», но мячом наши распорядились плохо.

0J2A1604.JPG

Сергей Мосиян не играл из-за травмы и заряжал кричалки вместе с болельщиками на трибунах

0J2A1467.JPG

Победа далась трудно. В конце матча судорога сводила ноги

Впрочем, и этого хватило для победы с минимальным счётом. Благодаря которой Машнин и Ко ушли с последнего 10-го места разом на 8-е. Ситуация в турнирной таблице подгруппы «Золото» плотная и две-три удачные игры могут поднять команду из аутсайдеров вплотную к лидерам. На что и надеется поймавший свою игру «Металлург» перед следующим матчем, который пройдёт уже в среду 17 апреля. В гости приедет победитель осенней части соревнований в «Золоте» «Краснодар-2».

0J2A1758.JPG

Радость липчан. Крайний слева главный тренер Сергей Машнин

0J2A1767.JPG

Убитая горем "Уфа"

«Металлург» - «Уфа» - 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Максимчук, 14.

«Металлург»: 16. А.Кобзев (к). 2. Елеев. 5. Крикуненко. 91. Комар (22. Рыбин, 74). 27. И.Коротких. 8. Д.Пахомов. 23. Тюменцев (10. М.Григорьев, 81). 77. Арустамян (4. Черняков, 81). 87. Максимчук (11. Борисенко, 70). 19. И.Глебов (6. Великородный, 70). 7. Д.Сёмин.

«Уфа»: 1. Баклов (к). 44. А.В.Самсонов (37. Капустянский, 80). 45. Теняев. 5. Кутин. 62. В.Карпов. 18. А.Гуренко. 97. Пасевич. 13. Д.Григорьев (8. Ш.Исаев, 63). 22. Шаваев (77. Р.Минаев, 46). 79. Троянов (17. Насибов, 80). 88. Агеян.

Предупреждения: Елеев, 39. Д.Пахомов, 48. Д.Сёмин, 50. Комар, 50. Крикуненко, 50. Машнин (главный тренер), 89 - , 27. Шаваев, Троянов, 72.

Судьи Я.Хромей (Воронеж), И.Агальцов (Московская область), В.Тройненков (Калуга). Инспектор В.Маньков (Санкт-Петербург). Делегат П.Петухов (Москва)

14 апреля. Липецк. Стадион Металлург. 1586 зрителей.

Голевые моменты: 5 — 4. Удары (в створ): 14 (4) — 6 (5). Угловые: 8 — 7. Офсайды: 5 — 0. Фолы: 9 — 12. Владение мячом (%): 46 — 54.
Футбол
«Металлург»
0
0
0
6
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
петр
43 минуты назад
давайте я хоть напишу про супер победу .в футболе не разбираюсь но результат есть .
Ответить
Рекомендуем
Общество
Скоро в школу: как записать ребенка в первый класс
Здоровье
Детская поликлиника №1 временно переезжает с улицы Зегеля
Культура
В стране в театры ходят 6-8% населения, в Липецке — не больше 4%
А знаете ли вы
А знаете ли вы, какие песни написаны о Липецке?
Общество
Липчан просят помочь приютить особенных переселенцев из Белгорода
Общество
Как узаконить перепланировку квартир и новые правила экзаменов в ГИБДД — законы, которые вступают в силу в апреле
Общество
«Сказали, за лог заплатили 10 миллионов. Куда они ушли и кому? Надо разобраться следствию!»
Общество
Департамент ЖКХ липецкой мэрии проверит состояние подвалов многоэтажек
Общество
В Липецкой снижается уровень преступности
Общество
Чем старше заяц, тем наглее: липецкие перевозчики взвыли от дерзких подростков
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru