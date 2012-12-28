В огненном матче «Металлург» обыграл бывшего участника Лиги Европы

Наша команда разом ушла с последнего места, а болельщики требуют «продолжения банкета» уже в среду.

И с первых минут, что называется, пошло. Уже на 14-й минуте «Металлург» забил. Впервые вышедший в старте Илья Глебов бросил в прорыв по флангу Артура Арустамяна, тот прострелил вдоль ворот – мяч задел защитника и немного изменил траекторию, что оказалось на руку – точнее, на ногу Артуру Максимчуку. Тот пробил низом в ближний угол и хотя вратарь Олег Баклов успел среагировать, мяч он настиг уже за линией ворот – 1:0.









Вратарь ловит мяч уже за линией













Спустя несколько минут Даниил Тюменцев, заменивший как раз Войделя, со штрафного навесил мяч на линию вратарской, где его вколотил в сетку Дмитрий Пахомов, однако судья Ярослав Хромей из Воронежа зафиксировал офсайд.







«Металлург» продолжал давить. Арустамян «палил» из-за линии штрафной, Баклов успел среагировать.









Удар Артура













Голкипер «Уфы» на месте





А на 37-й минуте роскошный момент упустил лучший бомбардир липчан в осенней части сезона Денис Сёмин. Арустамян вывел его почти один на один с вратарём, но «Уфу» вновь оставил в игре голкипер.









Сёмин работал много и продуктивно. Жаль, не забил







Эпизод, который мог всё испортить







Провал в игре липчан случился лишь однажды. На 54-й минуте защита не разобралась, мяч попал в штангу и атакующий полузащитник гостей Мигран Агеян, уже забивший весной 2 гола, оказался один перед пустыми воротами, но необъяснимым образов не воспользовался ситуацией. Ситуацию разрядил пришедший на выручку защитникам Глебов и выбил мяч.











На наше счастье 88-й номер проскочил мимо мяча







А затем уже липчане не раз ловили соперников на быстрых атаках. Пахомов убегал на рандеву с голкипером, но пробил неточно.







Вышедший на замену Григорий Борисенко совершил обыгрыш в центре поля и организовал «сталеварам» атаку «три в два», но мячом наши распорядились плохо.









Сергей Мосиян не играл из-за травмы и заряжал кричалки вместе с болельщиками на трибунах











Победа далась трудно. В конце матча судорога сводила ноги







Впрочем, и этого хватило для победы с минимальным счётом. Благодаря которой Машнин и Ко ушли с последнего 10-го места разом на 8-е. Ситуация в турнирной таблице подгруппы «Золото» плотная и две-три удачные игры могут поднять команду из аутсайдеров вплотную к лидерам. На что и надеется поймавший свою игру «Металлург» перед следующим матчем, который пройдёт уже в среду 17 апреля. В гости приедет победитель осенней части соревнований в «Золоте» «Краснодар-2».











Радость липчан. Крайний слева главный тренер Сергей Машнин













Убитая горем "Уфа"







«Металлург» - «Уфа» - 1:0 (1:0)





Гол: 1:0 – Максимчук, 14.





«Металлург»: 16. А.Кобзев (к). 2. Елеев. 5. Крикуненко. 91. Комар (22. Рыбин, 74). 27. И.Коротких. 8. Д.Пахомов. 23. Тюменцев (10. М.Григорьев, 81). 77. Арустамян (4. Черняков, 81). 87. Максимчук (11. Борисенко, 70). 19. И.Глебов (6. Великородный, 70). 7. Д.Сёмин.





«Уфа»: 1. Баклов (к). 44. А.В.Самсонов (37. Капустянский, 80). 45. Теняев. 5. Кутин. 62. В.Карпов. 18. А.Гуренко. 97. Пасевич. 13. Д.Григорьев (8. Ш.Исаев, 63). 22. Шаваев (77. Р.Минаев, 46). 79. Троянов (17. Насибов, 80). 88. Агеян.





Предупреждения: Елеев, 39. Д.Пахомов, 48. Д.Сёмин, 50. Комар, 50. Крикуненко, 50. Машнин (главный тренер), 89 - , 27. Шаваев, Троянов, 72.







Судьи Я.Хромей (Воронеж), И.Агальцов (Московская область), В.Тройненков (Калуга). Инспектор В.Маньков (Санкт-Петербург). Делегат П.Петухов (Москва)





14 апреля. Липецк. Стадион Металлург. 1586 зрителей.





Наконец-то и у липецких болельщиков праздник: их любимая команда показала лучшую игру в весенней части сезона и победила на своём поле мощную «Уфу» - 1:0.Секрет успеха «сталеваров» оказался прост. Впервые они сыграли не от обороны, а «первым номером», начав атаковать с первых минут, чем поставили в тупик соперника, который приехал в Липецк в ранге 2-й команды турнирной таблицы.«Уфа» тоже могла забить, но лишь однажды, не использовав 100-процентный голевой момент во второй тайме. Но «Металлург» атаковал чаще и объективно наиграл на победу.Главный тренер «Металлурга» Сергей Машнин по сравнению с игрой в Новосибирске произвёл аж 6 замен. Нового любимчика липецкой «торсиды» Никиту Яворскому, которому был посвящен клубный матчевый журнал, заменил более опытный вратарь Александр Кобзев. Но главный сюрприз – остался в запасе 38-летний капитан команды Роман Войдель, такое с ним случилось впервые с 2017 года, когда он вернулся в родной «Металлург». Акцент был сделан на молодость и атаку.5 — 4.14 (4) — 6 (5).5 — 0.9 — 12.46 — 54.