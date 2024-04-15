Под Липецком обнаружено мертвое поле

Молодой лесок и берег реки завалены останками крупного рогатого скота. В Сырском сельсовете пообещали убрать свалку.

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Жители села Подгорное прислали GOROD48 снимки поля, усеянного коровьими костями. «На берегу реки Белоколодец, рядом селом Подгорное — несанкционированный скотомогильник», — говорилось в сообщении.Мы отправились в Подгорное и нашли мертвое поле в конце улиц Киселева, Богатырева, Светлой.Уже на подъезде к берегу реки, сегодняшний не слабый ветер бьет в нос запахом тухлятины. По нему мы и нашли эту жуткую свалку.Кости лежат в 500-800 метрах от строящихся домов. Живописный лесок и берег реки Белоколодец могли бы претендовать на местную достопримечательность, но захламлены донельзя — кроме костей, здесь находятся горы бутылок, обломки машин. Тут же бутыль с трубкой — кто-то собирает березовый сок.Жители последних домов строящихся улиц, рассказали нам, что не видели, кто вывалил останки на берег.В Сырском сельсовете поблагодарили жителей села за то, что они заметили свалку, и пообещали убрать и кости, и все остальное.— У нас заключен муниципальный контракт на вывоз несанкционированных свалок с ООО «Утилизация». Я сейчас же подам заявку в комитет ЖКХ и энергетики Липецкого района, чтобы свалку убрали, — заверил нас глава сельсовета Александр Чурсин.