«В этот утренний час пик из-за пробки на перекрестке Первомайская-Фрунзе я потерял целый рейс»
Разбивший стекло у коммунистов забрел в дом, залил кровью подъезд и испачкал коляску за 105 тысяч
Происшествия
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сегодня, 13:52
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Под Липецком обнаружено мертвое поле
Молодой лесок и берег реки завалены останками крупного рогатого скота. В Сырском сельсовете пообещали убрать свалку.
Мы отправились в Подгорное и нашли мертвое поле в конце улиц Киселева, Богатырева, Светлой.
Уже на подъезде к берегу реки, сегодняшний не слабый ветер бьет в нос запахом тухлятины. По нему мы и нашли эту жуткую свалку.
Кости лежат в 500-800 метрах от строящихся домов. Живописный лесок и берег реки Белоколодец могли бы претендовать на местную достопримечательность, но захламлены донельзя — кроме костей, здесь находятся горы бутылок, обломки машин. Тут же бутыль с трубкой — кто-то собирает березовый сок.
Жители последних домов строящихся улиц, рассказали нам, что не видели, кто вывалил останки на берег.
В Сырском сельсовете поблагодарили жителей села за то, что они заметили свалку, и пообещали убрать и кости, и все остальное.
— У нас заключен муниципальный контракт на вывоз несанкционированных свалок с ООО «Утилизация». Я сейчас же подам заявку в комитет ЖКХ и энергетики Липецкого района, чтобы свалку убрали, — заверил нас глава сельсовета Александр Чурсин.
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