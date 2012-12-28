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Общество
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37 минут назад
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За парковку на газонах мэрия обещает штрафы
Автомобили запаркованные на газонах детских площадках собираются находить с помощью комплекса автоматической фиксации и сообщений горожан.
Выявлять таких нарушителей департамент собирается с помощью комплекс автоматической фиксации нарушений правил благоустройства, который ежедневно следует по разработанным маршрутам.
«Если и в вашем дворе нарушают правила благоустройства, предлагаем принять участие по выбору самого вопиющего случая нарушения:
– напишите адрес в комментариях под следующим постом:
– можете прикрепить фото;
Ожидайте. Комплекс автоматической фиксации в ближайшее время целенаправленно посетит ваш двор!», — добавили в администрации города.
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