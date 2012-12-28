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246
37 минут назад
8

За парковку на газонах мэрия обещает штрафы

Автомобили запаркованные на газонах детских площадках собираются находить с помощью комплекса автоматической фиксации и сообщений горожан.

«С 15 апреля департамент развития территории администрации Липецка усиливает контроль над размещением транспортных средств на озелененных территориях общего и ограниченного пользования, на земельных участках, предназначенных для озеленения, и иных объектах благоустройства», — сообщила мэрия Липецка. 

Выявлять таких нарушителей департамент собирается с помощью комплекс автоматической фиксации нарушений правил благоустройства, который ежедневно следует по разработанным маршрутам.

«Если и в вашем дворе нарушают правила благоустройства, предлагаем принять участие по выбору самого вопиющего случая нарушения:

– напишите адрес в комментариях под следующим постом:

– можете прикрепить фото;

Ожидайте. Комплекс автоматической фиксации в ближайшее время целенаправленно посетит ваш двор!», — добавили в администрации города.

парковка
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Комментарии (8)

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Сначала новые
Житель
12 минут назад
Плеханова 33а , 35а , менеджеры с магазинов и банков загадили своими машинами наш двор. Приезжайте, машин на газонах много.
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Житель
14 минут назад
На Терешковой напротив торца дома 5/3 рядом с забором 36й школы и запрещающими проезд столбиками постоянно ставят легковые и грузовые автомобили хотя напротив есть оборудованая парковка у дома 3/3.
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омсквич
29 минут назад
Листики на номерах будут работать также как в москве ?
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Сперва
34 минуты назад
В таком случае парковки организуйте, а потом якайте!!!
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Вован настоящий
11 минут назад
А кто вам обещал бесплатную, удобную парковку во дворе? Купите себе машиноместо в паркинге или гараж.
Ответить
Может
2 минуты назад
А кто вам обещал бесплатную, удобную парковку во дворе? Купите себе машиноместо в паркинге или гараж. Ещё и места для детей на детских площадках покупать?
Ответить
Интересует
2 минуты назад
А кто вам обещал бесплатную, удобную парковку во дворе? Купите себе машиноместо в паркинге или гараж. Живу на соколе, паркинг у нас где?
Ответить
В каком
3 минуты назад
А кто вам обещал бесплатную, удобную парковку во дворе? Купите себе машиноместо в паркинге или гараж. Интересно?
Ответить
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