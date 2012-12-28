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19 минут назад

На трех улицах Липецка отключат холодную воду


Причиной отключения холодной воды 16 апреля станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома № 3 по улице Луговой, №№ 8, 10, 12, 19, 21, 21а, 21б, 23, 25, 42 по улице Индустриальной, №№ 71, 73, 75, 77, 79, 87а, 87а/1 по проспекту Победы. Подвоз воды организуют по адресам: улица Луговая, 3, проспект Победы, 77. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 
16 апреля плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будет проводить энергосетевая компания. 

С 08:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета без электричества (не более чем на три часа для отдельного домовладения) останутся улицы Добровская, Железногорская, Патриотическая, Фабричная, Дорожная, Заречная, Земная, Инженерная, Кленовая, Фурманова, Морская, Санаторная, Тепличная, Базарная, почтовая, Ударников, Юношеская, Архангельская, Астраханская, Силикатная, Усманская, Исполкомовская, Зои Космодемьянской, Лесопарковое хозяйство, проезды Базовый, Осенний. 

С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы Гвардейскую, Бехтерева, 78 квадрат (Грязинский район), Индустриальную, Сырскую, Буденного, 1-ю Воронежскую, 2-ю Воронежскую, 3 Сентября, Волгоградскую, Донскую, Красина, Лазо, Ленинградскую, Песчаную, Седова, Станиславского, Чехова. 

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