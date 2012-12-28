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41 минуту назад
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«За свой счет!»: Евгения Уваркина потребовала от подрядчиков поменять развалившийся асфальт на новых дорогах

Особенное внимание глава Липецка обратила на качество стыков дорожного полотна.

На оперативном совещании в мэрии сегодня говорили о ремонте дорог и весенней уборке города, которую, напомним, городская администрация намерена завершить к 1 мая.

Председатель департамента развития территории мэрии Ольга Логинова сообщила, что управы активно проверяют управляющие компании на предмет чистоты дворов и контейнерных площадок. В первом случае «управляшки» получили с начала весны 43 предписания за антисанитарию на придомовых территориях (38 из них они уже исполнили) и 60 предписаний за состояние мест сбора бытового мусора (к этому понедельнику исполнено 53 из них):

— Управляющие компании стали оперативнее реагировать на наши предписания. Все они должны быть исполнены к 18 апреля.

Глава Липецка Евгения Уваркина попросила подчиненных активнее привлекать бизнес к уборке города, управляющие компании — к благоустройству территорий по программе «Ремонт двора», председателей гаражных кооперативов и СНТ — к уборке мусора и сухой травы, тем более, что по данным городского управления ГО и ЧС, с начала апреля стало куда больше пожаров по этим причинам на городских окраинах.

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Если говорить об улицах, то, по словам председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павла Звонарева, на прошлой неделе грязь силами МБУ «Управление благоустройства Липецка» вычищали уже не только с главных магистралей, но и с дорог второстепенного значения. Всего с начала уборки улиц, с марта, с улично-дорожной сети, вывезли более 10 тысяч тонн так называемого смета, а на прошлой неделе — еще 2 940 тонн. Работники муниципального коммунального предприятия уже убрали 150 тысяч кв.м скверов, 25 тысяч кв.м газонов, отскоблили 1 474 уличных светильников от объявлений.

— На прошлой неделе с восьми несанкционированных свалок вывезены 12,1 тонны мусора. На двух их них, на улице Ковалева, 2а и на улице Зои Космодемьянской, 181, установили камеры видеофиксации, — сказал Павел Звонарев.

Евгения Уваркина заметила, что часто свалки появляются по воле водителей грузовиков, которые нанимают застройщики и подрядчики: мэрии, ресурсных организаций и даже регионального Фонда капремонта. Мэр дала задание проверить, куда возят строительный мусор, по договорам с заказчиками таких работ и по камерам видеонаблюдения.

Заканчивается сезон ремонта аварийных ям дорогостоящей зимней литой асфальтобетонной смесью: с начала года таким материалом выбоины латали на 195 улицах. На этой неделе термос-бункеры появятся в районе Тракторного — на улицах Жуковского, 3-го Сентября, Краснознаменной, Волгоградской, Краснозаводской, на улице Неделина, а также в районе Манежа — на улицах Лутова и Котовского. Уже, кстати, начат и новый сезон ремонта дорог обычным горячим асфальтом.

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Вице-мэр Николай Дергунов сообщил, что уже на 13 улицах идут ремонты дорог по нацпроекту «БКД». Помимо Воронежского шоссе и улицы Папина верхний изношенный слой асфальта подрядчики фрезеруют на улицах Ударников (Сырский Рудник), Коммунальной (район стадиона «Металлург»), Астраханской и Архангельской (поселок силикатного завода), Харьковской, Задорожной и Винницкой (поселок 10 Шахта). «Стартовали бодро», — заметил вице-мэр.

В свою очередь, Евгения Уваркина попросила Николая Дергунова и профильный департамент мэрии заставить подрядчиков за их счет большими картами поменять верхний слой асфальта по всей ширине полотна на так называемых гарантийных дорогах, тех, ремонт которых проводили в 2020-2024 годах. Сейчас в списке мэрии — 150 таких гарантийных участков городской улично-дорожной сети, и часть их не пережила эту зиму.

— Сейчас подрядчики ремонтируют гарантийные дороги локально, кусочками. Это недопустимо. Особенно важен шов между полотнами дорожного покрытия, — сказала мэр.

А председатель департамента транспорта мэрии Евгений Чекрыжов сообщил, что в эту субботу, 20 апреля, будут открыты садоводческие маршруты. «Перевозчики готовы. Техника готова. Дороги отремонтированы».
уборка города
ремонт дорог
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Комментарии (3)

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Как гость
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Надежда
4 минуты назад
Рапортуют начальники бодро и весело, но кто из них ездил по дорогам в СНТ "Металлург 4" и СНТ "Цементник"? Там ни одной "латки" даже для отчёта не поставили.
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гость
20 минут назад
Пусть дворники придут на ул. Крупской 10 и 12, прошлогодние листья и мусор везде!
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Данил
25 минут назад
Около ост. Ул Смургиса асфальт моментом разваливается судя по всему там нужно не просто асфальт укладывать а менять основу.
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