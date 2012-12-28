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«За свой счет!»: Евгения Уваркина потребовала от подрядчиков поменять развалившийся асфальт на новых дорогах
Общество
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41 минуту назад
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«За свой счет!»: Евгения Уваркина потребовала от подрядчиков поменять развалившийся асфальт на новых дорогах
Особенное внимание глава Липецка обратила на качество стыков дорожного полотна.
Председатель департамента развития территории мэрии Ольга Логинова сообщила, что управы активно проверяют управляющие компании на предмет чистоты дворов и контейнерных площадок. В первом случае «управляшки» получили с начала весны 43 предписания за антисанитарию на придомовых территориях (38 из них они уже исполнили) и 60 предписаний за состояние мест сбора бытового мусора (к этому понедельнику исполнено 53 из них):
— Управляющие компании стали оперативнее реагировать на наши предписания. Все они должны быть исполнены к 18 апреля.
Глава Липецка Евгения Уваркина попросила подчиненных активнее привлекать бизнес к уборке города, управляющие компании — к благоустройству территорий по программе «Ремонт двора», председателей гаражных кооперативов и СНТ — к уборке мусора и сухой травы, тем более, что по данным городского управления ГО и ЧС, с начала апреля стало куда больше пожаров по этим причинам на городских окраинах.
Если говорить об улицах, то, по словам председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павла Звонарева, на прошлой неделе грязь силами МБУ «Управление благоустройства Липецка» вычищали уже не только с главных магистралей, но и с дорог второстепенного значения. Всего с начала уборки улиц, с марта, с улично-дорожной сети, вывезли более 10 тысяч тонн так называемого смета, а на прошлой неделе — еще 2 940 тонн. Работники муниципального коммунального предприятия уже убрали 150 тысяч кв.м скверов, 25 тысяч кв.м газонов, отскоблили 1 474 уличных светильников от объявлений.
— На прошлой неделе с восьми несанкционированных свалок вывезены 12,1 тонны мусора. На двух их них, на улице Ковалева, 2а и на улице Зои Космодемьянской, 181, установили камеры видеофиксации, — сказал Павел Звонарев.
Евгения Уваркина заметила, что часто свалки появляются по воле водителей грузовиков, которые нанимают застройщики и подрядчики: мэрии, ресурсных организаций и даже регионального Фонда капремонта. Мэр дала задание проверить, куда возят строительный мусор, по договорам с заказчиками таких работ и по камерам видеонаблюдения.
Заканчивается сезон ремонта аварийных ям дорогостоящей зимней литой асфальтобетонной смесью: с начала года таким материалом выбоины латали на 195 улицах. На этой неделе термос-бункеры появятся в районе Тракторного — на улицах Жуковского, 3-го Сентября, Краснознаменной, Волгоградской, Краснозаводской, на улице Неделина, а также в районе Манежа — на улицах Лутова и Котовского. Уже, кстати, начат и новый сезон ремонта дорог обычным горячим асфальтом.
Вице-мэр Николай Дергунов сообщил, что уже на 13 улицах идут ремонты дорог по нацпроекту «БКД». Помимо Воронежского шоссе и улицы Папина верхний изношенный слой асфальта подрядчики фрезеруют на улицах Ударников (Сырский Рудник), Коммунальной (район стадиона «Металлург»), Астраханской и Архангельской (поселок силикатного завода), Харьковской, Задорожной и Винницкой (поселок 10 Шахта). «Стартовали бодро», — заметил вице-мэр.
В свою очередь, Евгения Уваркина попросила Николая Дергунова и профильный департамент мэрии заставить подрядчиков за их счет большими картами поменять верхний слой асфальта по всей ширине полотна на так называемых гарантийных дорогах, тех, ремонт которых проводили в 2020-2024 годах. Сейчас в списке мэрии — 150 таких гарантийных участков городской улично-дорожной сети, и часть их не пережила эту зиму.
— Сейчас подрядчики ремонтируют гарантийные дороги локально, кусочками. Это недопустимо. Особенно важен шов между полотнами дорожного покрытия, — сказала мэр.
А председатель департамента транспорта мэрии Евгений Чекрыжов сообщил, что в эту субботу, 20 апреля, будут открыты садоводческие маршруты. «Перевозчики готовы. Техника готова. Дороги отремонтированы».
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