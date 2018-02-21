На улице Теперика ликвидировали незаконную автостоянку

Липецкие дворы продолжают освобождать от незаконно установленных конcтрукций.

В областном центре продолжают освобождать дворы от незаконно установленных конструкций. Работу по выявлению проблемных внутриквартальных территорий проводит специальная комиссия в составе сотрудников управлений территориальными округами, административно-технического контроля и департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка.



Сегодня в районе дома №6/6 по улице Титова сотрудники МБУ «Управление благоустройства города Липецка» ликвидировали автостоянку, действовавшую на самовольно захваченной территории.

На детской площадке, граничащей со школой и детским садом, предприимчивый липчанин организовал охраняемую платную парковку. Владельца объекта неоднократно штрафовали за несоблюдение правил благоустройства. К работе с нарушителем привлекали специалистов управления административно-технического контроля, поскольку автостоянка была размещена на неразграниченной территории. Однако освобождать ее предприниматель не спешил. Потребовались крайние меры – демонтаж самостийного ограждения. Планируется, что очищенная площадка будет благоустроена с учетом пожеланий жителей близлежащих домов.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, в ряде районов города сложилась ситуация, когда проезд специальной техники экстренных служб по внутридворовым территориям затруднен, а в отдельных случаях невозможен из-за установленных препятствий – цепей, шлагбаумов, металлических столбиков, бетонных блоков. Между тем, на территории общего пользования такие действия недопустимы и квалифицируются Правилами благоустройства города как административное правонарушение, караемое для физлиц штрафом от 500 до 3 тысяч рублей. О подобных нарушениях липчане могут сообщить на электронную почту freeproezd@mail.ru .











