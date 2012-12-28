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48 минут назад
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Липецкая вечЁрка: пробки из-за моста, стрельба на Водопьянова и кровавый след

Сегодня, 15 апреля, липчане в первый будний день опробовали новую схему движения по центру города, полиция выясняет причины стрельбы на улице Водопьянова, а также ищет человека, разбившего стекло в двери обкома КПРФ.

С утра центр Липецка встал в пробках. Новая схема движения, введенная из-за перекрытия горбатого моста на реконструкцию, стала причиной недовольства водителей маршруток. Кто-то из них даже пропустил целый рейс.

Журналист GOROD48 проехал в автобусе в сторону Сокола от Центрального рынка и с площади Мира в сторону Центрального рынка. И пришел к выводу, что расчеты мэрии нуждаются в правках.

Главный провал в организации дорожного движения — перекресток улиц Первомайской и Фрунзе. Зеленый свет светофора для водителей, едущих с Левого берега, горит всего 20 секунд, а красный — аж 160!

Водители высаживали пассажиров прямо на дороге, так и не доехав до остановок. Пробка образовалась и на Плехановском спуске.  

Председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев сообщив, что  мэрия ищет оптимальные решения для проезда транспорта.

А глава Липецка Евгения Уваркина сегодня на планерке рассказала, что подрядчик обещал закончить реконструкцию горбатого моста к сентябрю.

Новости о новой схемы движения набрали в общей сложности боле сотни, как вы догадываетесь, негативных комментариев.

«Ожидаемо, явно работал над сим вопросом интеллект не ИИ, а ИА», — зло заметил Кузя.

«До московских пробок нам далеко. Помню, как полтора километра у светофора ехал два часа», — написал омсквич.

«Вы проблему решили решить простым людским терпением и ежедневным опозданием на работу до конца года? Гениально!» — считает То есть.

«Терпите, ждите, все будет точно также как с Новолипецким мостом, не забываем, что Октябрьский на ладан дышит», — напомнила Маришка.

«Срочно ввести вертолётный транспорт по маршруту: работа — дом и обратно», — попросило Предложение.

«Все же просто, надо сделать Первомайскую на всем протяжении по две полосы в обе стороны, не будет лишних перекрестков, поворотов у транспорта и все поедет быстро. Только парковку запретите на Первомайской и общественный транспорт по ней пустите. Зачем эти повороты к администрации для транспорта? И так скорость движения небольшая, а вы лабиринты делаете», — посоветовал Липецк.

В ночь на понедельник у кальян-бара «Мята Lounge» на улице Водопьянова, 21а липчане услышали выстрелы. Судя по видео, снятому одним из очевидцев, толпа молодых мужчин что-то агрессивно выясняла. Как минимум один человек оказался на асфальте. Полиция начала проверку жалобы жителей улицы.



«Пришла весна, повылезала гопота, — написал Поэт.

«Бандитские разборки. Город возвращается в 90-е», — уверен Гость.

А в ночь на воскресенье кто-то разбил стекло на двери офиса КПРФ на улице Кузнечной. Злоумышленник попал на запись видеокамеры.


Его поисками сейчас занята полиция. Мужчина оставил, в прямом смысле слова, кровавый след. Возможно, именно он залил кровью лестничную площадку в жилом доме на улице Плеханова, и зачем-то оставил бутылку водки в детской коляске

«Засранец знает направление камеры, его вели и, видимо, показали, откуда надо подходить, чтобы от камеры прятаться, это очевидно. Какой-то шакаленок за три копейки побежал», — считает Читатель.

Похоже, погода не настолько испортилась, как предполагали синоптики. Сильного похолодания в Липецке пока нет. Ночью, конечно, нежарко: от +3 до +5, зато завтра днем вполне себе весенняя погода: до +17 градусов.
вечЁрка
пробки
стрельба
хулиганство
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Комментарии (1)

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33 минуты назад
Мы для администрации пустое место и мнения людей и водителей автобусов для них пустое место.
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