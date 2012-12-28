Липецкая вечЁрка: пробки из-за моста, стрельба на Водопьянова и кровавый след

Сегодня, 15 апреля, липчане в первый будний день опробовали новую схему движения по центру города, полиция выясняет причины стрельбы на улице Водопьянова, а также ищет человека, разбившего стекло в двери обкома КПРФ.